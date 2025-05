KBC Groupe: Bénéfice de 546 millions d'euros pour le premier trimestre

"



Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 1TR2025 4TR2024 1TR2024 Résultat net (en millions EUR) 546 1 116 506 Bénéfice de base par action (EUR) 1,32 2,75 1,18 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 281 487 243 République tchèque 207 238 197 Marchés internationaux 135 175 146 Centre de groupe -77 215 -80 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 58,8 56,6 54,9

"Nous avons enregistré un bénéfice net de 546 millions d’euros au premier trimestre 2025. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la hausse des revenus des activités d’assurance, des revenus à la juste valeur et liés au trading et des autres revenus nets, tandis que les revenus nets d’intérêts et les revenus nets de commissions ont légèrement baissé en raison d'effets saisonniers et de quelques effets de fin d'exercice positifs au quatrième trimestre 2024.

Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 2% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, ont été stables en glissement trimestriel (avec une réorientation des dépôts à terme vers les comptes d'épargne) et ont crû de 7% d’une année sur l’autre.

Les charges d’exploitation se sont inscrites en hausse, dans la mesure où l’essentiel des taxes bancaires et d’assurance au titre de l'exercice entier sont comptabilisées, comme toujours, au premier trimestre. Abstraction faite des taxes bancaires et d’assurance, les charges d’exploitation se sont repliées de 8% par rapport au trimestre précédent. Les charges des services d’assurance ont diminué elles aussi, tout comme les réductions de valeur sur crédits, ce qui donne lieu à un excellent ratio de coût du crédit de tout juste 8 points de base pour le trimestre sous revue (16 points de base hors variations de la réserve pour incertitudes géopolitiques et macroéconomiques).

Nous conservons une robuste solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge hors plancher selon Bâle IV de 14,5% à fin mars 2025. Notre liquidité est restée elle aussi très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 157% et un ratio NSFR de 140%.

Le 8 mai 2025, nous avons versé un dividende final de 3,15 euros par action, portant ainsi le dividende total à 4,85 euros par action pour l’exercice 2024. Nous avons par ailleurs mis à jour notre politique en matière de dividendes et d'affectation du capital. À partir de 2025, nous verserons un dividende compris entre 50% et 65% de notre résultat consolidé, dont 1 euro sera versé en novembre à titre de dividende intérimaire. Notre ambition consiste à nous maintenir parmi les établissements financiers les mieux capitalisés d'Europe. Chaque année, au moment de l’annonce des résultats de l’exercice complet, le Conseil d'administration décidera – à sa discrétion – de l'affectation du capital. La poursuite de la croissance organique et les fusions et acquisitions constitueront les priorités. Nous ciblons un ratio common equity à pleine charge hors plancher de 13% minimum.

KBC a en outre conclu un accord en vue de l'acquisition d'une participation de 98,45% dans 365.bank en Slovaquie sur la base d'une valeur totale de 761 millions d'euros pour 365.bank. Cet investissement nous permettra de renforcer encore notre position sur le marché slovaque tout en comblant l'écart avec les trois principaux acteurs du secteur bancaire. 365.bank est une banque orientée retail avec des filiales actives dans les domaines de la gestion d'actifs et des crédits à la consommation. Ses activités sont très complémentaires de celles de ČSOB, l'actuelle filiale slovaque de KBC. L'acquisition permettra donc de réaliser d'importantes synergies en termes de coûts, de revenus (ventes croisées) et de financement. KBC consolidera notamment sa présence dans le secteur de la banque retail et profitera d’un accès à la base de clientèle et au réseau de distribution uniques de 365.bank, ainsi que de son partenariat exclusif avec la poste slovaque. L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aura pour effet de réduire notre ratio common equity à pleine charge hors plancher d'environ 50 points de base dès la clôture, laquelle est prévue d'ici la fin de l'année.

Les dernières semaines ont été marquées par une incertitude macroéconomique (commerciale) sans précédent, en raison de la politique américaine en matière de droits de douane et de ses répercussions sur les marchés financiers. Nous confirmons néanmoins nos prévisions financières à court et à long terme. Dernier point, et non des moindres, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l’ensemble de nos clients, collaborateurs, actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance continue à l'égard de notre groupe."

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Pièces jointes