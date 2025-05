KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 546 miljoen euro

KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 1KW2025 4KW2024 1KW2024 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 546 1 116 506 Gewone winst per aandeel (in euro) 1,32 2,75 1,18 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 281 487 243 Tsjechië 207 238 197 Internationale Markten 135 175 146 Groepscenter -77 215 -80 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 58,8 56,6 54,9

"We boekten een nettowinst van 546 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder hogere verzekeringsinkomsten, een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en hogere overige netto-inkomsten, terwijl de nettorente-inkomsten en nettoprovisie-inkomsten licht daalden als gevolg van seizoensinvloeden en enkele positieve eindejaarseffecten in het vierde kwartaal van 2024.

Onze kredietportefeuille bleef groeien en steeg met 2% kwartaal-op-kwartaal en 7% jaar-op-jaar. Als we de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse vestigingen van KBC Bank buiten beschouwing laten, bleven de klantendeposito's stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal (met een verschuiving van termijndeposito's naar spaarrekeningen) en stegen ze met 7% ten opzichte van een jaar geleden.

De exploitatiekosten stegen, omdat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar – zoals gebruikelijk – in het eerste kwartaal werd geboekt. Als we de bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, daalden de exploitatiekosten met 8% kwartaal-op-kwartaal. Ook de lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten daalden, net als de waardeverminderingen op kredieten, wat resulteerde in een zeer gunstige kredietkostenratio van slechts 8 basispunten voor het verslagkwartaal (16 basispunten zonder de wijzigingen in de reserve voor geopolitieke en macro-economische onzekerheden).

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een unfloored fully loaded common equity ratio volgens Bazel IV van 14,5% eind maart 2025. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg sterk, zoals blijkt uit een LCR van 157% en een NSFR van 140%.

Op 8 mei 2025 betaalden we een slotdividend van 3,15 euro per aandeel, wat het totale dividend voor het boekjaar 2024 op 4,85 euro per aandeel brengt. We hebben ook ons dividend- en kapitaalaanwendingsbeleid geactualiseerd. Vanaf 2025 zullen we een dividend betalen van tussen 50% en 65% van ons geconsolideerde resultaat, waarvan 1 euro zal worden uitgekeerd in november als interim-dividend. We streven ernaar bij de beter gekapitaliseerde financiële instellingen in Europa te blijven behoren. Elk jaar zal onze Raad van Bestuur bij de bekendmaking van de jaarresultaten naar eigen discretie een beslissing nemen over de aanwending van kapitaal. De focus zal voornamelijk liggen op verdere organische groei en fusies en overnames. We beschouwen een unfloored fully loaded common equity ratio van 13% als het minimum.

Verder bereikte KBC een overeenkomst voor de overname van 98,45% van 365.bank in Slowakije gebaseerd op een totale waardering van 365.bank van 761 miljoen euro. Met deze investering kunnen we onze positie op de Slowaakse markt verder versterken en de kloof dichten met de top drie in de banksector. 365.bank is een retailgerichte bank met dochterondernemingen in vermogensbeheer en consumentenkredieten. Ze vult de activiteiten van de bestaande Slowaakse KBC-dochteronderneming ČSOB uitstekend aan, wat onder andere zal leiden tot aanzienlijke synergieën op het vlak van kosten, opbrengsten (cross-selling) en financiering. KBC zal met name zijn bereik in retailbankieren versterken en toegang krijgen tot het unieke klantenbestand en distributienetwerk van 365.bank en haar exclusieve partnerschap met Slowaakse Post. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en zal bij afronding, naar verwachting eind dit jaar, onze unfloored fully loaded common equity ratio met ongeveer 50 basispunten verlagen.

De afgelopen weken werden gekenmerkt door een ongekende macro-economische (handels)onzekerheid als gevolg van het Amerikaanse handelstarievenbeleid en de weerslag daarvan op de financiële markten. Desondanks bevestigen we onze financiële verwachtingen voor de korte en lange termijn. Tot slot wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan onze klanten, werknemers, aandeelhouders en alle andere stakeholders voor hun blijvende vertrouwen in onze groep."

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Bijlages