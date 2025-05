J&T Finance Group et KBC annoncent l'acquisition stratégique de 365.bank par KBC, qui étend ainsi sa présence en Slovaquie et en Europe centrale et orientale

Le 14 mai, KBC Bank SA et J&T Finance Group SE, basé en République tchèque et actionnaire majoritaire de 365.bank a.s., ont conclu un accord prévoyant l'acquisition par KBC d'une participation de 98,45% dans 365.bank (en numéraire), sur base d'une valeur totale de 761 millions d'euros pour 365.bank. La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes de régulation et de la concurrence et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

365.bank, une banque commerciale en Slovaquie, détient une part de marché de 3,7% en termes d'actifs (situation en décembre 2024)1 et se distingue par sa force notable dans les activités de détail. En acquérant 365.bank, KBC renforce sa position en Slovaquie et tient lieu de référence dans tous les pays d'Europe centrale et orientale où elle est présente.

Le prix de transaction équivaut à 1,4 fois la valeur comptable de 365.bank en décembre 2024 et un rapport cours/bénéfice de 9,4 sur base du bénéfice net moyen de 365.bank sur la période 2022-2024; il est soumis à des ajustements limités à la clôture. Ce prix reflète la qualité de 365.bank, avec sa base de clientèle, sa rentabilité, le professionnalisme de son personnel et les synergies potentielles. L'acquisition aura un impact limité sur la position de capital de KBC à la clôture, qui demeure très solide: baisse d'environ 50 points de base du ratio CET-1 à pleine charge hors plancher, qui se maintient largement au-dessus des exigences réglementaires minimales en matière de capital.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités de régulation et de la concurrence et devrait être finalisée d'ici fin 2025.

Dans l'attente de l'autorisation de la transaction et de l'intégration ultérieure des entités dans les activités slovaques de KBC, 365.bank continuera à honorer ses engagements envers le marché et à fournir un service professionnel de la plus haute qualité à ses clients.

L'association de ČSOB et de 365.bank marquera l'avènement d'un groupe bancaire solide en Slovaquie: grâce au modèle de distribution unique de 365.bank, étayé par son partenariat de longue date avec la poste slovaque, KBC pourra étendre sensiblement la présence de ČSOB dans l'ensemble du pays. L'acquisition de 365.bank permettra des opérations de plus grande envergure, principalement dans les activités de détail, avec une part de marché d'environ 20% tant pour les crédits aux particuliers que pour les crédits hypothécaires nets (chiffres décembre 2024)1.

Grâce au modèle de bancassurance du groupe financier ČSOB, d'autres entités cueilleront également les fruits de l'acquisition par la vente croisée à l’adresse de la clientèle particulière de 365.bank.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, déclare: "Notre objectif reste le même depuis longtemps : renforcer notre présence en Europe centrale et orientale. Au cours des vingt dernières années, KBC s'est agrandi en Slovaquie grâce à une croissance organique et à des acquisitions. Nous avons une réputation de stabilité et d'innovation, et nous voulons offrir à nos clients des services financiers sûrs, fiables et personnalisés. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition de 365.bank en Slovaquie. Cela nous permet de diversifier notre présence géographique, de renforcer notre position dominante sur le marché slovaque et d'augmenter notre rentabilité. En réunissant nos entités locales ČSOB et 365.bank, nous pourrons offrir un meilleur service à nos clients, avec des produits innovants et des solutions numériques personnalisées. Nous sommes ravis d'ouvrir ce nouveau chapitre pour nos clients et nos employés en Slovaquie."

Peter Andronov, CEO Marchés Internationaux KBC Groupe, ajoute: "En Slovaquie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale où KBC est présente, nous explorons activement les pistes de synergies substantielles et d'opérations intégrées de nos différentes entités financières. Grâce à notre collaboration dynamique et systématique au sein de la région et du groupe, notre équipe slovaque est à même de mettre en œuvre les « best practices », technologies et processus au bénéfice de nos clients. Nous avons hâte d'accueillir les clients et le personnel de 365.bank dans la grande famille KBC Groupe!"

Daniel Kollár, CEO de ČSOB Slovaquie et Country manager, poursuit: "Assez récemment encore, nous avons fusionné avec OTP Bank Slovakia et, il y a moins de vingt ans, avec Istrobanka. Cette acquisition, la troisième d'affilée, va nous permettre de joindre nos forces avec un acteur d'envergure, qui donne le ton sur le marché bancaire slovaque avec son attention particulière pour l'orientation client et les solutions innovantes... ce qui correspond parfaitement à notre stratégie: proposer des solutions pertinentes pour la vie quotidienne des clients à l'ère digitale. Je suis heureux de cette opportunité d'ouvrir les portes de notre environnement intelligent à davantage de clients encore, couronnant nos efforts. L'association de ČSOB et de 365.bank profitera aux clients des deux institutions, j'en suis sûr. Elle permettra aussi aux employés de l'une et de l'autre de contribuer au succès de nos grands projets à venir."

Patrik Tkáč, cofondateur de J&T Finance Group SE, actionnaire majoritaire de 365.bank, déclare:

"Depuis 2013, année où elle a rejoint notre groupe bancaire, 365.bank (l'ex-Postal bank) s'est métamorphosée. Aujourd'hui, c'est une banque de détail stable, moderne et entièrement digitale, qui occupe une position absolument unique sur le marché slovaque. Tous ses employés et tous ses clients sont chers à notre cœur, et l'avenir de 365.bank reste de la plus haute importance pour nous. ČSOB Bank et sa société mère, KBC Groupe, sont depuis longtemps nos partenaires économiques de confiance. J'ai donc la certitude que nous remettons la banque entre les bonnes mains et je suis fermement convaincu que la vente de 365.bank sera, à terme, bien comprise dans le contexte des plans de développement ambitieux de JTFG."

Andrej Zaťko, CEO et copropriétaire de 365.bank, conclut: "Héritières d'une riche histoire, 365.bank et Postal bank sont aujourd'hui emblèmes de modernité, au fil d'une histoire ponctuée de changements et de renouveau sans précédent dans le secteur bancaire en Slovaquie. Rien d'étonnant à ce qu'elles aient attiré l'attention des investisseurs internationaux. Depuis sa création, 365.bank s'est rapidement imposée comme un véritable challenger sur le marché bancaire slovaque. Aujourd'hui, elle enregistre les meilleurs résultats de son histoire et poursuit sa trajectoire de croissance. Tout au long de cette période, nous avons insufflé une énergie nouvelle sur le marché, lancé d'importantes innovations et contribué à intensifier la concurrence, permettant ainsi à nos clients de bénéficier de produits et de services attractifs. L'acquisition par KBC Groupe ouvre de nouveaux horizons d'opportunités pour la banque comme pour ses clients, avec le soutien d'un actionnariat solide et expérimenté."

À propos de 365.bank

365.bank est une banque de détail dotée d'un profil financier solide et d'un réseau de distribution unique. Banque commerciale, elle propose une gamme complète de produits et se concentre essentiellement sur les clients particuliers.

Lancée en 2018 en tant que banque entièrement en ligne, 365.bank s'est associée en 2021 à Postal bank, dont elle a repris les portefeuilles et les agences dans toute la Slovaquie.

Actuellement, la banque opère en tant que banque universelle offrant une large gamme de produits et de services aux particuliers comme aux entreprises sous deux marques (365.bank et Postal bank), chacune ayant son propre modèle de distribution et sa propre base de clients. 365.bank est une banque digitale qui s'adresse au segment de la jeune clientèle citadine grand public/aisée; elle se concentre sur la banque digitale passant par des plateformes mobiles et en ligne. Elle est le fer de lance de l'acquisition de nouveaux clients. Postal bank cible le segment grand public moyen et inférieur dans toutes les villes de plus de 1 500 habitants et s'appuie sur sa collaboration de longue date avec la poste slovaque pour la distribution de produits bancaires, avec plus de 1 400 points de vente au total.

En décembre 2024, 365.bank affichait un total de l’actif de 4,7 milliards d'euros et des capitaux propres de 551 millions d'euros. Avec ses 1 292 employés, elle offre ses services à quelque 830 000 clients via 57 agences de 365.bank, 105 points de vente de Postal bank dans les agences de la poste slovaque et plus de 1 300 points de vente dans chaque agence de la poste slovaque.

À propos de la présence de KBC en Slovaquie

La banque belge KBC Bank SA est la société mère et l'unique actionnaire de Československá obchodná banka (ČSOB). ČSOB est une banque slovaque de premier plan, fière d'une tradition de plus de 50 ans. Elle est l'un des établissements bancaires les plus importants et les plus solides sur le marché slovaque. En tant que banque universelle, elle fournit des services à tous les segments de la clientèle: particuliers, indépendants, PME, clients corporate et clients institutionnels et privés. La Banque fait partie du groupe financier ČSOB, qui comprend également ČSOB Leasing, ČSOB Advisory, ČSOB Real et ČSOB Nadácia (Fondation). ČSOB Poisťovňa (Compagnie d'assurance) est une société affiliée à ČSOB.

L'acquisition de 365.bank s'inscrit dans la stratégie de croissance organique et inorganique de KBC en Slovaquie, comme en témoigne l'acquisition de Slovak OTP Bank en 2021.

À propos de J&T Group

J&T Finance Group concentre ses activités sur la fourniture de services complets pour les secteurs de la banque privée, de la banque de détail, de la gestion de patrimoine pour les clients particuliers et les institutions, la banque d'investissement et le financement de projets. Elle fournit également des services dans les domaines de l'administration, des ressources humaines, de la comptabilité, de la consolidation et du conseil fiscal. Elle développe ses services pour les marchés des Républiques tchèque et slovaque, de la Croatie et de l'Allemagne principalement. Plus d'informations sur le site www.jtfg.com.

