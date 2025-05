J&T Finance Group en KBC kondigen strategische overname aan van 365.bank door KBC, dat daarmee zijn aanwezigheid in Slowakije en in heel Centraal- en Oost-Europa vergroot

Op 14 mei 2025 bereikten J&T Finance Group SE, gevestigd in Tsjechië en meerderheidsaandeelhouder van 365.bank a.s. en KBC Bank NV een overeenkomst waarbij KBC een belang van 98,45% in 365.bank verwerft (in cash), gebaseerd op een totale waarde voor 365.bank van 761 miljoen euro. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de betrokken toezichthouders en mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond.

365.bank is een commerciële bank in Slowakije met een marktaandeel in activa van 3,7% in december 20241 die opvallend sterk is in het retail segment. De overname van 365.bank zou de positie van KBC in Slowakije versterken en de referentiepositie van KBC garanderen in alle Centraal- en Oost-Europese landen waar het aanwezig is.

De transactieprijs vertegenwoordigt 1,4x de boekwaarde van 365.bank op 31 december 2024 en een koers-winstverhouding van 9,4x op basis van de gemiddelde nettowinst van 365.bank over de periode 2022 tot 2024. De transactieprijs is onderhevig aan beperkte aanpassingen bij afronding. Deze transactieprijs weerspiegelt de kwaliteit van 365.bank, op basis van zijn klantenbestand, de professionaliteit van de werknemers, de winstgevendheid en mogelijke synergieën. De overname zal bij afronding een beperkte impact hebben op de kapitaalpositie van KBC (ongeveer - 50 basispunten op de unfloored fully loaded CET1-ratio), die zeer solide blijft met een CET1-ratio ruim boven de wettelijke minimumkapitaalvereisten.

De voltooiing van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders en mededingingsautoriteiten en wordt verwacht tegen eind 2025.

In afwachting van die goedkeuring en afronding van de transactie en de daaropvolgende integratie van de entiteiten in de Slowaakse activiteiten van KBC, zal 365.bank zijn verplichtingen tegenover de markt blijven nakomen en zijn klanten een professionele service van de hoogste kwaliteit blijven bieden.

De combinatie van ČSOB en 365.bank zal een sterke bankgroep in Slowakije tot stand brengen, waarbij het unieke distributiemodel van 365.bank, ondersteund door zijn jarenlange samenwerking met de Slowaakse Post, KBC in staat zal stellen om het klantenbereik van ČSOB in heel Slowakije aanzienlijk uit te breiden. De overname van 365.bank zal de omvang van voornamelijk de retailactiviteiten uitbreiden, met een marktaandeel (in december 2024) van ongeveer 20% in hypotheekleningen en andere kredieten aan particulieren1.

Op basis van het bankverzekeringsmodel van de groep zullen andere entiteiten van ČSOB Financial Group ook voordeel halen uit de overname, door de cross-selling van producten en diensten aan de particuliere klanten van 365.bank.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV: "Ons doel is en blijft om onze aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa verder te versterken. In Slowakije, een van onze kernmarkten, is KBC de afgelopen 20 jaar gegroeid, zowel door organische groei als door overnames. We staan bekend om onze innovatie en stabiliteit, en we streven er voortdurend naar veilige, betrouwbare en persoonlijke financiële diensten aan onze klanten te bieden. Vandaag zijn wij verheugd de acquisitie van 365.bank in Slowakije aan te kondigen. Deze strategische stap stelt ons in staat onze geografische diversificatie te versterken, ons marktleiderschap in Slowakije verder uit te bouwen en onze winstgevendheid te verhogen. Door de integratie van onze lokale ČSOB-entiteiten met 365.bank kunnen wij onze klanten nog betere service bieden met innovatieve producten en digitale oplossingen, naast een persoonlijke service. We kijken ernaar uit om te bouwen aan de toekomst voor onze klanten en collega’s in Slowakije."

Peter Andronov, CEO van de divisie Internationale Markten van KBC Groep NV, voegt hieraan toe: "In Slowakije zijn we, net als in andere Centraal- en Oost-Europese landen waar KBC aanwezig is, steeds actief op zoek naar synergieën en een geïntegreerde werking van onze financiële entiteiten. We werken actief en systematisch samen binnen de regio en de groep, waardoor ons team in Slowakije de best practices, en technologieën toepassen voor onze klanten. We verheugen ons erop om de klanten en medewerkers van 365.bank binnenkort te verwelkomen in de grote KBC Groep-familie."

Daniel Kollár, CEO van ČSOB Bank Slovakia en country manager, merkt op: "Nog niet zo lang geleden zijn we gefuseerd met OTP Bank Slovakia en minder dan twintig jaar geleden met Istrobanka. Deze derde bankovername op rij houdt voor ons een toekomstige samenwerking in met een belangrijke speler die de Slowaakse bankenmarkt mee vormgeeft en daarbij de nadruk legt op klantgerichtheid en innovatieve oplossingen. Dit past perfect in onze strategie om oplossingen te bieden die relevant zijn voor het dagelijkse leven van klanten in het digitale tijdperk. Ik ben blij dat we een nog grotere groep klanten kunnen laten kennismaken met onze slimme wereld en de bekendmaking van vandaag zet onze inspanningen in de verf. Ik ben ervan overtuigd dat een combinatie van ČSOB en 365.bank niet alleen ten goede komt aan de klanten van beide bedrijven, maar ook de collega's van beide bedrijven de kans biedt om mee te werken aan de succesvolle projecten die voor ons liggen."

Patrik Tkáč, medeoprichter van J&T Finance Group SE, de meerderheidsaandeelhouder van 365.bank, zegt: "Sinds 2013, toen 365.bank (voorheen Postal bank) onderdeel werd van onze bankgroep, heeft het een enorme transformatie ondergaan. Vandaag is het een stabiele, volledig digitale en moderne retailbank met een onvervangbare positie op de Slowaakse markt. We hebben een grote waardering voor al zijn medewerkers en klanten en daarom is de toekomst van de bank voor ons van het grootste belang. ČSOB Bank en zijn moedermaatschappij KBC Groep NV zijn al jarenlang onze vertrouwde zakenpartners. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we de bank in de juiste handen overlaten. Ik ben ervan overtuigd dat na verloop van tijd duidelijk zal worden waarom we 365.bank verkopen in het kader van de omvangrijke ontwikkelingsplannen van JTFG Group."

Andrej Zaťko, CEO en mede-eigenaar van 365.bank, voegt hieraan toe: "365.bank en Postal bank delen een lange geschiedenis en ondergingen samen een moderne transformatie. Dit is een verhaal van verandering en vernieuwing binnen de banksector – een verhaal zonder voorgaande in onze regio – en het is niet meer dan logisch dat het de aandacht trok van internationale investeerders. Sinds zijn oprichting heeft 365.bank zich snel ontpopt als een echte uitdager op de Slowaakse bankenmarkt. Vandaag boekt de bank de sterkste resultaten uit haar geschiedenis en blijft ze groeien. Tijdens deze periode hebben we de markt nieuw leven ingeblazen, belangrijke innovaties ingevoerd en de concurrentie doen toenemen, waardoor onze klanten konden profiteren van aantrekkelijke producten en diensten. De overname door KBC Groep opent een nieuwe waaier aan mogelijkheden voor de bank en haar klanten, gesteund door een stevige en ervaren aandeelhoudersbasis."

Over 365.bank

365.bank is een retailbank met een sterk financieel profiel en een uniek distributienetwerk. 365.bank is een commerciële bank met een volledig productaanbod en een bijzonder sterke focus op retailklanten.

365.bank werd in 2018 voor het eerst voorgesteld als volledig digitale bank en in 2021 werd het samengevoegd met Postal bank, waarvan het de portefeuilles en kantoren in heel Slowakije overnam.

Momenteel werkt het als een universele bank die een breed scala aan diensten en producten aanbiedt aan particulieren en bedrijven onder twee merknamen (365.bank en Postal bank) met verschillende distributiemodellen en klantenbestanden voor beide activiteiten. 365.bank is een digitale bank die zich richt op het segment van jongere, stedelijke, doorsnee/vermogende klanten. De focus ligt op digitaal bankieren via mobiele en online platformen, die het voornaamste kanaal zijn voor klantenwerving. Postal bank richt zich op de doorsnee en lage klantensegmenten in alle gemeenten met meer dan 1 500 inwoners en profiteert van de jarenlange samenwerking met de Slowaakse Post om bankproducten te verdelen via in totaal meer dan 1 400 verkooppunten.

In december 2024 bedroegen de totale activa van 365.bank 4,7 miljard euro en het eigen vermogen 551 miljoen euro. Het had 1 292 werknemers, die ongeveer 830 000 klanten bedienen via 57 kantoren van 365.bank, 105 verkooppunten van Postal bank in kantoren van de Slowaakse Post en meer dan 1 300 verkooppunten in elk kantoor van de Slowaakse Post.

Over de aanwezigheid van KBC in Slowakije

Het Belgische KBC Bank NV is de moedermaatschappij en enige aandeelhouder van Československá obchodná banka (ČSOB). ČSOB is een toonaangevende Slowaakse bank die al meer dan 50 jaar bestaat. Het is een van de belangrijkste en sterkste banken op de Slowaakse markt. Als universele bank levert het diensten aan alle klantensegmenten, nl. particulieren, zelfstandigen, kmo's en bedrijvenklanten, maar ook institutionele en privatebankingklanten. De bank maakt deel uit van de ČSOB Financial Group, die ook ČSOB Leasing, ČSOB Advisory, ČSOB Real en ČSOB Nadácia (stichting) omvat. ČSOB Poisťovňa (verzekeringsmaatschappij) is een verbonden onderneming van ČSOB.

De overname van 365.bank past in de strategische focus van KBC op zowel organische als anorganische groei in Slowakije, zoals ook bleek uit de overname van het Slowaakse OTP Bank in 2021.

Over J&T Group

De J&T Finance Group richt zich op het leveren van uitgebreide diensten op het gebied van private banking, retailbankieren, vermogensbeheer voor particuliere klanten en instellingen, investment banking en projectfinanciering. Het bedrijf levert ook diensten op het vlak van administratie, personeelszaken, boekhouding, consolidatie en fiscaal advies. Het biedt zijn diensten voornamelijk aan in Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Duitsland. Meer informatie op www.jtfg.com.

1 Bron: Bedrijfsinformatie, nationale bank van Slowakije

