NANCHANG, Chine, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’événement de promotion « Tea for Harmony - Yaji Cultural Salon » (Salon culturel Yaji, le thé pour l’harmonie) et « Unique Landscape in Jiangxi - Jiangxi Day in Morocco » (Paysage unique du Jiangxi - Journée du Jiangxi au Maroc) ont eu lieu le 9 mai à Rabat, la capitale du Maroc. Plus de 120 invités de divers secteurs en Chine et au Maroc ont assisté à l’événement.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

L’événement était co-organisé par le Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism (Département provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangxi), le Chinese Culture Center (Centre culturel chinois) de Rabat et le Network of International Culturalink Entities (Réseau des entités culturelles internationales), avec le soutien spécial de la Moroccan Tea and Coffee Industry Association (l’Association marocaine de l’industrie du thé et du café).

Ye Jianchun, gouverneur de la province du Jiangxi, a prononcé un discours mettant en avant trois symboles culturels majeurs : la culture du thé, l’art de la céramique et le patrimoine culturel immatériel. Il a présenté le Jiangxi comme une province aux paysages pittoresques, au riche héritage culturel et au développement dynamique. Il s’est dit convaincu que ce dialogue culturel entre le Jiangxi et le Maroc produirait des résultats encore plus fructueux. Le gouverneur Ye a également exprimé l’espoir que les deux partenaires tireraient parti de leurs atouts uniques pour approfondir la coopération et l’ouverture dans les domaines de la culture et du tourisme.

Li Changlin, ambassadeur de Chine au Maroc, a également prononcé un discours, invitant les invités marocains à visiter le Jiangxi. Il a noté la dynamique positive des relations sino-marocaines et a souligné les avantages du Jiangxi dans des secteurs tels que l’aviation, l’information électronique, la fabrication d’équipements, la médecine traditionnelle, les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux. Il a exprimé l’espoir d’élargir les opportunités de coopération avec le Maroc.

Au cours de l’événement, des artistes du thé chinois et marocains ont exécuté ensemble des cérémonies du thé. Parmi les autres temps forts, citons un événement de promotion du tourisme intitulé « Paysage unique du Jiangxi », une exposition de photos « Le Jiangxi pittoresque et ses paysages uniques », une exposition d’art céramique « Nouveau charme de la porcelaine du Jiangxi », une exposition sur la culture du thé intitulée « Le charme de l’orchidée rencontre le Jiangxi », et des démonstrations en direct du patrimoine culturel immatériel du Jiangxi.

Source : Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism