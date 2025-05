Communiqué de Presse

L'auto-injecteur sans aiguille ZENEO® de CROSSJECT est conforme aux profondeurs des injections intramusculaires traditionnelles et surpasse les longueurs des aiguilles des auto-injecteurs actuels

La profondeur d'injection de ZENEO® correspond à celle des aiguilles intramusculaires conventionnelles de 30 mm et surpasse la longueur des aiguilles intégrées aux auto-injecteurs à aiguille traditionnels.

ZENEO® démontre en outre son potentiel d'adoption commerciale en éliminant les erreurs d'utilisation et en reproduisant de façon fidèle l'injection intramusculaire traditionnelle.

Dijon, France le 15 mai 2025 (07H30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, annonce d'excellents résultats pour son auto-injecteur ZENEO® dans le cadre d'une nouvelle étude d’évaluation de profondeur par imagerie par résonance magnétique (IRM). L'étude comprenait le contrôle précis de la pénétration de la solution injectée de la peau au muscle, et a démontré, une nouvelle fois, la grande fiabilité et une administration répétable de la dose dans la configuration intramusculaire de l'auto-injecteur sans aiguille ZENEO®.

“Ces excellents résultats ont montré que l'auto-injecteur ZENEO® atteint la profondeur requise aussi efficacement qu'une aiguille conventionnelle de 30 mm. L'étude confirme la valeur clinique de ZENEO® dans les situations d'urgence vitale. En outre, les performances du dispositif ZENEO® dépassent la longueur des aiguilles de la plupart des auto-injecteurs couramment utilisés. Ces résultats positifs valident le potentiel commercial de la technologie ZENEO®, qui est à la base de la stratégie marketing de CROSSJECT et du développement de ses futurs produits. Ces résultats positifs appuient nos efforts pour faire avancer nos travaux réglementaires afin de mettre l'auto-injecteur sans aiguille sur le marché, en commençant par ZEPIZURE® aux États-Unis,” précise Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT.

Dans l'étude IRM, avec 50 sujets sains, la profondeur d'injection moyenne de ZENEO® était de 34 mm (±7,5 mm) lorsqu'il était appliqué sur la peau nue, et de 28 mm (±8,4 mm) à travers les vêtements. Ces deux profondeurs se situent dans la fourchette prévue pour les injections intramusculaires et sont comparables à celles obtenues avec des aiguilles conventionnelles de 30 mm. En outre, les résultats mesurés sont supérieurs aux longueurs d’aiguilles des auto-injecteurs actuellement disponibles ; par exemple, la longueur de l'aiguille des auto-injecteurs d’adrénaline actuellement disponibles se situe entre 11 et 25 mm. Cela prouve que ZENEO® garantit une dose rapide et complète dans le corps, tout en éliminant le risque de mauvaise utilisation et de blessures.

Toute réaction locale au traitement dans l'étude actuelle a été transitoire, bien tolérée et comparable à celle d'une injection intramusculaire avec une aiguille traditionnelle. Les résultats de cette dernière étude sont cohérents avec une étude clinique antérieure montrant qu'une injection de midazolam avec ZENEO® est bioéquivalente à une injection avec une seringue équipée d'une aiguille de 30 mm (voir communiqué de presse du 30 mai 2024 ; ClinicalTrials.gov NCT05026567 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38806873/)

À propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; Biomedical Research and Development Authority (BARDA)

