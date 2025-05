Claude Bernard annonce un partenariat stratégique avec RenAdaptor, expert en adaptation posologique pour l’insuffisance rénale

Ensemble, ils unissent leurs expertises pour sécuriser et simplifier la prescription chez les patients atteints d’une insuffisance rénale

Boulogne-Billancourt, France, le 15 mai 2025 – Face à une problématique de santé publique majeure, Claude Bernard, acteur de référence dans la gestion des bases de données des médicaments et des produits de santé, s’associe à RenAdaptor, expert en adaptation posologique pour l’insuffisance rénale, pour proposer ensemble une solution innovante et fiable aux professionnels de santé.

L’insuffisance rénale chronique (IRC) touche entre 3 % et 17 % de la population, un chiffre qui grimpe à 30-50 % chez les plus de 75 ans. Sa prévalence ne cesse de croître sous l’effet du vieillissement de la population, du diabète et de l’hypertension.

D’ici 2040, les maladies rénales devraient devenir la 5ème cause de décès dans le monde. Or, l’IRC modifie la pharmacocinétique de près de la moitié des médicaments prescrits. Adapter les posologies devient un impératif pour éviter les erreurs de prescription, dont les conséquences peuvent être graves, tant pour la santé des patients que pour les établissements de soins.

Claude Bernard et RenAdaptor, une réponse concrète et technologique au service des soignants

C’est dans cette logique que s’inscrit le partenariat entre Claude Bernard et RenAdaptor, avec une ambition partagée : lutter contre la iatrogénie médicamenteuse et répondre aux besoins métiers des professionnels de santé, en particulier à l’hôpital, en EHPAD et en officine.

RenAdaptor, a été développé depuis plus de 30 ans par une équipe de médecins néphrologues et pharmaciens cliniciens en Belgique, et se base maintenant sur une équipe internationale. Il est aujourd’hui la base de données la plus complète et la plus spécifique sur l’adaptation posologique en cas d’IRC. L’outil est mis à jour quotidiennement et intègre les dernières recommandations internationales ainsi que les données scientifiques de référence. L’objectif de Claude Bernard est de consolider cette donnée scientifique de premier ordre et de réinventer son accessibilité afin de faire gagner du temps aux professionnels de santé.

Une nouvelle fonctionnalité directement intégrée aux outils Claude Bernard

Le cœur de métier de Claude Bernard est de toujours mieux sécuriser les prescriptions en fonction de chaque patient.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs des solutions Claude Bernard pourront désormais directement :

Accéder à une information fiable, validée, sur tous les produits pouvant agir sur le rein, Contrôler la toxicité rénale des médicaments et ainsi sécuriser la prescription et la dispensation,

Adapter les posologies des médicaments en fonction de la fonction rénale et hépatique du patient,





dans l’optique d’éviter les affections iatrogènes dangereuses et coûteuses.

Une alternative fiable, complète… et plus accessible

Au-delà de proposer une alternative sérieuse et crédible aux outils actuels, parfois perçus comme en situation de monopole, Claude Bernard offre désormais à tous les professionnels de santé la possibilité de choisir la solution d’adaptation de la posologie pour des patients atteints d’une insuffisance rénale qui leur convient.

Ce partenariat illustre la volonté de Claude Bernard de co-construire des outils concrets, utiles et évolutifs avec les professionnels de santé, pour améliorer la qualité des soins et renforcer la sécurité des patients.

« Ce partenariat traduit parfaitement la vision et l’ambition de Claude Bernard : allier la donnée scientifique la plus fiable du marché à une accessibilité repensée et adaptée à chaque métier. Aujourd’hui, plusieurs millions de français sont atteints d’insuffisance rénale et interagissent quotidiennement avec les 150 000 utilisateurs de la base Claude Bernard, que ce soit à l’hôpital ou en ville. Il était ainsi nécessaire de proposer une solution répondant aux besoins identifiés : une solution intégrée, affichant une donnée fiable, et accessible à un prix juste », déclare Jean-Baptiste Ducasse, VP Business Development chez Claude Bernard.

« RenAdaptor est la solution numérique de référence en Belgique d’aide à l’adaptation des doses médicamenteuses chez les insuffisants rénaux. Co-construite et mise à jour quotidiennement par un comité scientifique de néphrologues, médecins et pharmaciens cliniciens, nous sommes fiers de pouvoir désormais compter sur notre partenaire Claude Bernard pour déployer notre solution en France pour offrir aux professionnels de santé à l’hôpital, en EPHAD et en ville, une alternative de qualité pour sécuriser la prise en charge patient, et leur permettre de gagner de temps au quotidien », souligne le Dr. Luc Radermacher fondateur de RenAdaptor.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé publique leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de la Base Claude Bernard :

La Base Claude Bernard (BCB) est une base de données de référence en matière d’information sur le médicament et les produits de santé. Intégrée à de nombreux logiciels utilisés notamment par les médecins et pharmaciens, elle est reconnue par les autorités sanitaires pour son rôle dans l’amélioration de la prise en charge des patients et d’aide à la sécurisation des prescriptions.

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le site www.claudebernard.fr

Suivez Claude Bernard sur LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

