Custocy renforce son leadership en IA appliquée à la cyberdéfense avec un nouveau moteur de détection avancée des Command & Control

Custocy, expert français en intelligence artificielle pour la détection d'intrusions réseau, continue d'innover et présente la nouvelle version de sa solution NDR souveraine. Cette V3 intègre des avancées technologiques majeures, dont un nouveau moteur d'intelligence artificielle dédié à l'identification des communications Command and Control.

Le seul NDR français boosté par l’IA

La solution Custocy, bâtie sur un moteur d’intelligence artificielle, surveille le réseau informatique afin d'identifier les activités malveillantes le plus tôt possible et de permettre une réponse rapide. Elle est capable d’analyser d’importants volumes de données de trafic réseau pour détecter des comportements inhabituels, y compris les signaux les plus faibles, qui échapperaient aux outils de sécurité traditionnels. Les équipes de sécurité sont alertées en temps réel et peuvent réagir avant qu’une attaque ne se produise.

100% Made In France, le NDR Custocy se distingue par sa capacité à combiner IA de pointe et performance opérationnelle dans un contexte de menaces de plus en plus furtives et complexes.

Principales nouveautés de la version 3 de la solution Custocy

Deux nouveaux moteurs de détection s'adaptent aux menaces sophistiquées : ciblage des activités de type Command & Control et exfiltration de données avec techniques d’obfuscation,

Analyse comportementale améliorée et nouvelles données d’entraînement pour une détection plus fine et une réduction des faux positifs,

Performances optimisées de la console pour une investigation plus fluide,

Nouveau tableau de bord permettant une meilleure compréhension de l’attaque en un coup d’œil avec la possibilité de zoomer sur un asset pour faciliter l’investigation,

Suggestions automatiques de liste blanche pour un gain de temps lors de la phase d’implémentation de la solution,

Intégration facile avec l’écosystème de cybersécurité existant via API Rest,

Collecte de données optimisée pour améliorer les performances et la précision de la classification, pour une meilleure détection,

Réponse automatique configurable : création de règles de réponse et configuration de réponses automatiques selon plusieurs critères pour une rédaction immédiate selon les types d’incidents détectés

Une alternative aux solutions anglo-saxonnes

Assise sur la performance de sa technologie sur la base d’un investissement de près de dix millions euros, Custocy se positionne comme une alternative souveraine pertinente par rapport aux solutions établies du marché. Une nouvelle version qui renforce sa capacité à s’adapter aux tactiques d’attaques les plus avancées tout en améliorant la précision de détection et l’expérience de l’analyste. Custocy V3 est d’ores et déjà disponible auprès de son réseau de partenaires.