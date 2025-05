Communiqué de presse : Avec son 3ème Accélérateur Digital, Sanofi place l’IA au cœur d’une nouvelle ère de production pharmaceutique pour rapprocher l’innovation des patients

Avec son 3ème Accélérateur Digital, Sanofi place l’IA au cœur d’une nouvelle ère de production pharmaceutique pour rapprocher l’innovation des patients

Paris, 15 mai 2025 – Sanofi lance ce jour à Lyon son troisième Accélérateur Digital dédié à la transformation numérique de son réseau industriel mondial. Une nouvelle étape dans sa stratégie de devenir la première entreprise biopharmaceutique à intégrer l’Intelligence Artificielle à grande échelle dans l’ensemble de ses activités. Grâce à son réseau élargi d’Accélérateurs Digitaux, Sanofi poursuit une double ambition : accélérer l’accès des patients à l’innovation thérapeutique et déployer massivement une culture numérique, préparant ainsi l'entreprise aux opportunités des découvertes scientifiques de demain.

Avec ce nouvel accélérateur, Sanofi place désormais le développement de l’IA au cœur de son réseau industriel mondial. Son objectif : réduire d’au moins un an le délai de mise à disposition de ses nouveaux médicaments afin de mieux répondre aux besoins des patients, tout en triplant le nombre de lancements simultanés de traitements innovants.

Ce déploiement s’accompagne d’un renforcement des compétences digitales : quarante nouveaux talents spécialisés en data science, ingénierie logicielle et expérience utilisateur seront recrutés à Lyon, venant compléter une équipe déjà forte de 200 collaborateurs répartis entre les deux premiers Accélérateurs de Sanofi.

Implanté dans un écosystème industriel stratégique, ce nouveau pôle d’innovation numérique s’appuiera sur des technologies de pointe telles que les jumeaux numériques, qui permettent de simuler virtuellement les lignes de production avant leur mise en œuvre au sein des sites Sanofi. L’Internet des Objets (IoT), combiné à l’intelligence artificielle, assurera quant à lui une surveillance en temps réel, des analyses fondées sur les données et des capacités de décision prédictive pour optimiser les opérations de fabrication à travers le réseau mondial.

Depuis 2022, Sanofi a amorcé cette transformation avec le lancement de son premier Accélérateur Digital, dédié à l’expérience patient depuis la France. En déployant des solutions numériques personnalisées, l’entreprise a considérablement renforcé sa compréhension des besoins des patients et des professionnels de santé, tout en facilitant l’adoption des traitements et en optimisant les résultats cliniques.

Fort de ce succès initial, Sanofi a lancé début 2024 un second Accélérateur à Paris, cette fois consacré à la R&D. En moins d’un an, cette initiative a permis d’identifier sept nouvelles cibles thérapeutiques. Par ailleurs, la technologie du Jumeau Numérique du Patient accroît les capacités prédictives de Sanofi en anticipant avec précision la réponse aux traitements – une avancée décisive vers une médecine plus personnalisée et plus efficace.

Brendan O’Callaghan,

Vice-Président Executif, Manufacturing & Supply

“Ce nouvel Accélérateur est un levier stratégique majeur pour intégrer l’agilité du digital dans chaque maillon de notre chaîne de valeur industrielle. Il nous permet de rapprocher nos innovations des patients plus rapidement, avec une production plus agile, plus robuste et plus prédictive.”

Emmanuel Frenehard

Vice-Président Exécutif, Chief Digital Officer

“Ce lancement incarne pleinement notre stratégie ‘AI-powered’ qui vise à faire de l’intelligence artificielle un moteur structurant de notre transformation. En ancrant l’IA au cœur de nos opérations, nous réinventons nos processus, accélérons la prise de décision et créons les conditions d’une innovation plus rapide, le tout au bénéfice des patients.”

Situé à Lyon, à proximité directe de ses principaux sites de production de Marcy l’Étoile, Lyon Gerland, et Neuville-sur-Saône, cet Accélérateur digital s’inscrit au cœur de l’écosystème industriel de Sanofi en région Rhône-Alpes, facilitant l’intégration directe des solutions digitales dans les opérations de production.

