LeddarTech gibt Einführung von LeddarSim bekannt: Der nächste Quantensprung in der realistischen Simulation von Fahrerassistenzsystemen (Realistic Advanced Driver Assistance System, ADAS) und autonomem Fahren (Autonomous Driving, AD)

QUEBEC CITY, Kanada, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® Holdings Inc. („LeddarTech“) ( Nasdaq: LDTC ), ein auf KI-Technologie spezialisiertes Softwareunternehmen, das für seine Innovationen im Bereich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) bekannt ist, gibt die Einführung von LeddarSim™ bekannt, einer Simulationsplattform der nächsten Generation, die speziell entwickelt wurde, um die Lücke zwischen virtuellen Tests und der realen Umsetzung zu schließen.

LeddarSim definiert die Standards für die Entwicklung von ADAS und AD neu, indem es die seit langem bestehende Simulationslücke schließt und eine bahnbrechende multimodale neuronale Rekonstruktion von Fahrszenarien einschließlich Kamera-, Radar- und LiDAR-Eingaben liefert. Die Plattform erzeugt sensorgenaue Echtzeit-Renderings des realen Fahrgeschehens und schafft so eine hochpräzise Umgebung, in der Entwickler Wahrnehmungsmodelle unter Bedingungen trainieren, testen und validieren können, die die Komplexität und Dynamik des realen Lebens widerspiegeln.

Die zu erwartenden Vorteile für Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer:

Beschleunigung der Markteinführung: Mit LeddarSim können ADAS/AD-Ingenieure Millionen konfigurierbarer Szenarien virtuell rekonstruieren und testen, wodurch Entwicklungszyklen erheblich verkürzt und die Validierung beschleunigt werden.

Kostensenkung ohne Abstriche: LeddarSim bietet eine kostengünstige Lösung ohne Einbußen bei der Genauigkeit, wodurch die Daten- und Annotationskosten um das Zehnfache reduziert und erhebliche Einsparungen bei den einmaligen Entwicklungs- und Konstruktionskosten (Non-Recurring Engineering, NRE) erzielt werden.

Nach einmaliger Entwicklung überall einsetzbar: Die Flexibilität von LeddarSim ermöglicht eine einfache Anpassung an Sensorkonfigurationen, Fahrzeugtypen und regionale Fahrbedingungen und damit eine skalierbare Entwicklung für verschiedene Plattformen.

Datengesteuerte Simulation: Im Gegensatz zu synthetischen Umgebungen erstellt LeddarSim realistische Szenarien direkt aus realen Daten und verbessert so die Genauigkeit und Relevanz der Simulationen.

Unterstützung multimodaler Sensoren: LeddarSim kann Daten von Kameras, Radar und LiDAR gleichzeitig simulieren und so Multisensor-Wahrnehmungssysteme optimieren und validieren.

Simulationslücke von nahezu Null: LeddarSim verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen, die die Übereinstimmung mit realen Bedingungen gewährleisten. Dieser umfassende Ansatz minimiert die Lücke zwischen virtuellen Tests und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit.

„Herkömmliche Simulationsplattformen haben Schwierigkeiten, die Unvorhersehbarkeit und Nuancen des realen Fahrens nachzubilden“, so Pierre Olivier, CTO von LeddarTech. „Mit LeddarSim ist es uns gelungen, eine Lösung zu entwickeln, die eine nahezu lückenlose Simulation ermöglicht. Durch die Beschleunigung der Test- und Validierungszyklen ermöglicht LeddarSim Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern, ADAS- und autonome Fahrlösungen der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen und dabei mehr Vertrauen in die Leistung und Sicherheit zu haben.“

Antonio Polo, Senior Vice President of Product and Business Development bei LeddarTech, fügte hinzu: „Automobilunternehmen stehen vor exponentiellen Herausforderungen hinsichtlich der Kosten, Komplexität und des Umfangs der Daten, die für den großflächigen Einsatz sicherheits- und vorschriftskonformer ADAS- und AD-Systeme erforderlich sind. LeddarSim nutzt die neuesten Fortschritte in der KI-gestützten Generierung multimodaler Sensordatensätze, um reale Fahrszenarien mit hoher Genauigkeit nachzubilden. Wir glauben, dass LeddarSim eine wesentliche Marktlücke schließt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Simulationstools – die Branche wird bis 2035 voraussichtlich einen Wert von über 4,6 Milliarden USD erreichen – ist diese Lösung bestens geeignet, um die enormen Herausforderungen im Bereich Daten und Validierung zu bewältigen. LeddarSim kann kostenlos getestet werden und lässt sich flexibel als eigenständiges Tool oder in bestehende Simulations-Toolchains integrieren.“

Weitere Informationen zu LeddarSim™ erhalten Sie auf Anfrage oder auf der LeddarSim-Seite .

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montréal und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-gestützte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkennung verantwortlich und verfügt über mehr als 190 Patentanmeldungen (112 davon bereits erteilt), die die Funktionen von ADAS, AD und Einparkhilfen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Aus diesem Grund ist LeddarTech bestrebt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

LeddarTech kann im Rahmen von Kooperationen, Partnerschaften und Projekten von Zeit zu Zeit mit Testfahrzeugen personenbezogene Daten erfassen, d. h. Informationen, die Mitglieder der Öffentlichkeit direkt oder indirekt identifizieren. Die erfassten personenbezogenen Daten können von LeddarTech im Rahmen der Entwicklung und Schulung unserer Software und Produkte verarbeitet, verwendet, gespeichert und weitergegeben werden. Weitere Informationen zu den Verarbeitungsaktivitäten, zu denen die Erhebung, Nutzung, Speicherung und Weitergabe der personenbezogenen Daten gehören, sowie zu den damit verbundenen Rechten zum Schutz personenbezogener Daten und deren Ausübung finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von LeddarTech .

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter (X) , Facebook und YouTube .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung (wobei zukunftsgerichtete Aussagen auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze umfassen), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die voraussichtliche Strategie, die zukünftigen Geschäftstätigkeiten, die Aussichten, die Ziele und die Finanzprognosen von LeddarTech sowie andere Finanzkennzahlen und Erwartungen hinsichtlich der voraussichtlichen Leistung, Einführung und Vermarktung seiner Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauenden Charakter haben und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „würden“, „erwarten“, „antizipieren“, „planen“, „wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „projizieren“, „beabsichtigen“ und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: (i) unsere Fähigkeit, rechtzeitig ausreichendes Kapital und Finanzmittel zu günstigen Konditionen oder überhaupt zu beschaffen; (ii) unsere Fähigkeit, unsere Kreditauflagen einzuhalten, einschließlich unserer Fähigkeit, bei Bedarf Stundungsvereinbarungen, Verzichtserklärungen oder Änderungen mit unseren Kreditgebern zu treffen oder andere Erleichterungen von ihnen zu erhalten; (iii) unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell umzusetzen, Design-Gewinne zu erzielen und bedeutende Umsätze zu generieren; (iv) unsere Fähigkeit, unser Produktangebot erfolgreich zu skalieren und zu vermarkten, unter anderem durch strategische Kooperationen oder auf andere Weise; (v) Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen bei der Produktentwicklung, -prüfung, -validierung oder -freigabe; (vi) das Potenzial für Einschränkungen der Simulationsgenauigkeit, -abdeckung oder -leistung im Vergleich zu realen Datensätzen oder Feldtests; (vii) unsere Fähigkeit, die sich weiterentwickelnden technischen, regulatorischen oder sicherheitsrelevanten Anforderungen zu erfüllen, die für Simulationswerkzeuge gelten, die in regulierten oder leistungskritischen Bereichen eingesetzt werden, wie beispielsweise in Automobilanwendungen; (viii) die Zurückhaltung oder Verzögerungen bei der Einführung durch Kund/innen aufgrund von Integrationsproblemen, Bedenken hinsichtlich der Validierungsäquivalenz oder der Kompatibilität mit Kunden-Workflows, Datenformaten oder Toolchains; (ix) das Potenzial für Ansprüche wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten oder rechtliche Risiken im Zusammenhang mit Simulationsmodellen, Datensätzen oder der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen; (x) Änderungen unserer Strategie, unserer zukünftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unserer geschätzten Umsätze und Verluste, unserer prognostizierten Kosten und unserer Pläne; (xi) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Rahmenbedingungen; (xii) unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeitende zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (xiii) potenzielle nachteilige Veränderungen der Beziehungen zu unseren Kund*innen, Mitarbeitenden, Lieferant*innen oder anderen Parteien; (xiv) gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; (xv) das Ergebnis bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten und regulatorischer Verfahren; (xvi) die Unvorhersehbarkeit und Schwere katastrophaler Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Ausbruch von Kriegen oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche sowie die Reaktion des Managements auf die oben genannten Faktoren; und (xvii) sonstige Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten von LeddarTech an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) aufgeführt werden, einschließlich der Risikofaktoren, die in dem bei der SEC eingereichten Formular 20-F von LeddarTech enthalten sind. Die vorstehende Liste der wichtigen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt LeddarTech keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu treffen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Events oder aus anderen Gründen.

