LeddarTech 宣布推出 LeddarSim，实现逼真高级驾驶辅助系统和自动驾驶仿真领域的又一次重大飞跃

魁北克市，加拿大, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® Holdings Inc. （以下简称“LeddarTech”， Nasdaq：LDTC ）是一家人工智能驱动的软件公司，因其在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 领域的创新而享有盛誉。公司现欣然宣布推出全新一代仿真平台 LeddarSim™，旨在缩小虚拟测试与实际部署之间的差距。

LeddarSim 通过对驾驶场景（包括摄像头、雷达和激光雷达输入）进行突破性的多模态神经重建，成功弥合了真实环境与仿真之间的长期鸿沟，为 ADAS 和 AD 技术开发树立了新标杆。 该平台能够实时生成传感器级精度的真实驾驶场景渲染，逼真还原现实世界的复杂性与动态变化，打造出高保真环境，助力开发者在贴近实际的条件下训练、测试与验证感知模型。

预计将为汽车原始设备制造商和一级供应商带来以下益处：

加快产品上市时间： LeddarSim 支持 ADAS/AD 工程师在虚拟环境下对数百万个可配置场景进行重建和测试，从而显著缩短开发周期，并加快验证速度。

LeddarSim 支持 ADAS/AD 工程师在虚拟环境下对数百万个可配置场景进行重建和测试，从而显著缩短开发周期，并加快验证速度。 降低成本，不降质量： LeddarSim 在不牺牲准确性的前提下提供经济高效的解决方案，从而将数据标注成本降低 10 倍，并大幅削减一次性工程 (NRE) 费用。

LeddarSim 在不牺牲准确性的前提下提供经济高效的解决方案，从而将数据标注成本降低 10 倍，并大幅削减一次性工程 (NRE) 费用。 一次设计，灵活部署： 得益于其灵活性，LeddarSim 可轻松适配多样传感器配置、车辆类型及区域驾驶环境，助力实现跨平台的高效扩展开发。

得益于其灵活性，LeddarSim 可轻松适配多样传感器配置、车辆类型及区域驾驶环境，助力实现跨平台的高效扩展开发。 数据驱动的仿真技术： 有别于合成仿真环境的做法，LeddarSim 直接利用真实世界的数据构建逼真场景，从而提高仿真的准确度和相关性。

有别于合成仿真环境的做法，LeddarSim 直接利用真实世界的数据构建逼真场景，从而提高仿真的准确度和相关性。 多模态传感器支持： LeddarSim 可以同时模拟来自摄像头、雷达和激光雷达的数据，从而优化和验证多模态传感器感知系统。

LeddarSim 可以同时模拟来自摄像头、雷达和激光雷达的数据，从而优化和验证多模态传感器感知系统。 近乎为零的仿真差距：LeddarSim 采用先进的人工智能算法，确保以高保真度呈现真实世界的场景；这种全面的方法可最大限度地缩小虚拟测试与实际性能之间的差距。

LeddarTech 首席技术官 Pierre Olivier 表示：“传统的仿真平台难以充分捕捉真实驾驶场景中的不可预测性和细微差别。 借助 LeddarSim，我们成功设计出一种让仿真差距趋近于零的解决方案。 LeddarSim 通过加速测试与验证周期，助力汽车原始设备制造商和一级供应商更快将新一代 ADAS 和自动驾驶解决方案推向市场，同时提升其性能和安全性的可靠性。”

LeddarTech 产品和业务开发高级副总裁 Antonio Polo 补充道：“车企面临的挑战呈指数级增长，包括成本、复杂性以及数据规模方面的挑战，而要大规模部署符合安全标准和法规要求的 ADAS 和 AD 系统，离不开海量数据的处理。 LeddarSim 在人工智能驱动的多模态传感器数据集生成方面取得了新进展，能够以高保真度复现真实驾驶场景。 我们认为，LeddarSim 是对市场空白的有力填补。 在仿真工具需求与日俱增的情况下——预计到 2035 年，行业规模将超过 46 亿美元——该解决方案应时而生，有望帮助车企攻克海量数据处理和验证方面的挑战。 LeddarSim 既可作为独立工具使用，也可集成到现有仿真工具链中，灵活满足不同需求。现已开放试用评估，欢迎大家体验。”

如需了解关于 LeddarSim™ 的更多信息，请 联系我们 或访问 LeddarSim 网页 。

关于 LeddarTech

LeddarTech 成立于 2007 年，是一家全球软件公司，总部位于魁北克市，在蒙特利尔和以色列特拉维夫另设研发中心，开发并提供全面的人工智能低层次传感器融合和感知软件解决方案，支持 ADAS、自动驾驶（AD）和停车应用的部署。 LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法来生成精确的 3D 环境模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。 原始设备制造商和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术，高效地实施汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已申请了 190 多项专利（112 项已获授予），以增强 ADAS、AD 和停车功能。 更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更高效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

在开展合作、伙伴关系和项目的过程中，LeddarTech 可能会不时通过测试车辆收集个人信息，即能够直接或间接识别公众身份的各类信息。 在软件和产品的开发与训练过程中，LeddarTech 可能会对所收集的个人信息进行处理、使用、存储和传递。 有关处理活动的更多信息，包括个人信息的收集、使用、存储和传递，以及相关的个人信息保护权利及其行使方式，请参阅 LeddarTech 隐私政策 。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，也可关注公司的 LinkedIn 、 Twitter (X) 、 Facebook 和 YouTube 账号。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能被视为 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》、1933年《证券法》第 27A 条（修订版）和 1934 年《证券交易法》第 21E 条（修订版）含义内的前瞻性陈述（这些前瞻性陈述还应包括适用加拿大证券法含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息），包括但不限于与 LeddarTech 的预期战略、未来运营、前景、目标和财务预测及其他财务指标有关的陈述，以及对其产品的预期性能、采用和商业化的预期。 前瞻性陈述通常包括具有预测性质的陈述，取决于或提及未来事件或条件，并包括诸如“可能”“将”“应该”“会”“预计”“预期”“计划”“可能”“相信”“估计”“预测”“打算”和其他类似的表达。 所有并非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述基于当前的信念和假设，受到风险和不确定性的影响，并不是对未来业绩的保障。 由于各种因素，实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：(i) 我们以优惠条件及时获得或未获得充足资本和融资的能力；(ii) 我们继续遵守债务契约的能力，包括我们与贷款人达成任何债务延期协议、豁免或修订的能力，或在必要时从贷款人处获得其他救济的能力；(iii) 我们执行商业模式、实现设计成功和产生可观收入的能力；(iv) 我们成功扩大产品规模和实现产品商业化的能力，包括通过战略合作或其他方式；(v) 产品开发、测试、验证或发布过程中的延误或成本超支；(vi) 与真实世界数据集或现场测试相比，仿真的保真度、覆盖范围或性能可能存在局限性；(vii) 我们获得、满足和继续遵守适用于受监管领域或性能关键型领域（如汽车应用）所用仿真工具的不断变化的技术、监管或安全要求的能力；(viii) 由于集成挑战、对验证等效性的担忧，或与客户工作流、数据格式或工具链的兼容性问题，导致客户在采用时的犹豫或延迟；(ix) 与仿真模型、数据集或输出可重复性相关的知识产权侵权索赔或法律风险的可能性；(x) 我们的战略、未来运营、财务状况、预计收入和损失、预计成本和计划的变化；(xi) 总体经济和/或行业态势的变化；(xii) 我们留住、吸引和聘用关键人员的能力；(xiii) 我们与客户、雇员、供应商或其他各方的关系可能出现不利变化；(xiv) 立法、监管和经济的发展；(xv) 任何已知和未知的诉讼和监管程序的结果；(xvi) 灾难性事件的不可预期性和严重性，包括但不限于恐怖主义行动、战争或敌对行动的爆发，任何流行疾病、大流行病或疾病的爆发，以及管理层对任何上述因素的反应；(xvii) LeddarTech 向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的报告中不时详述的其他风险因素，包括 LeddarTech 向 SEC 提交的 20-F 表中列出的风险因素。 以上列举的重要因素并非详尽无遗。 除非适用法律要求，否则 LeddarTech 无义务修改或更新任何前瞻性陈述，或作出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

联系人：

LeddarTech Holdings Inc. 媒体及公共关系部 Maram Fityani

电话：+ 1-418-653-9000 转分机 623， 电子邮箱： maram.fityani@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相关标识均是 LeddarTech Holdings Inc. 及其子公司的商标或注册商标。 所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。

LeddarTech Holdings Inc. 是一家纳斯达克交易所上市公司，其股票代码为 “LDTC”。