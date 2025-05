Ressources Cerro de Pasco demande une inscription à la Bourse de Lima

MONTRÉAL, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (FRA : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle demandera l’inscription de ses actions à la Bourse de Lima (Bolsa de Valores de Lima, « BVL ») dans le cadre de sa stratégie visant à étendre sa présence en Amérique latine et à accroître sa visibilité auprès des investisseurs régionaux. L'inscription principale de la Société restera à la Bourse de croissance TSX (TSXV).

La Société a retenu Kallpa Securities SAB (« Kallpa ») comme parrain et conseiller pour le processus d'inscription. Kallpa est une société d'investissement péruvienne spécialisée dans la vente d'actions, la recherche et le financement des entreprises. Elle est le parrain exclusif des dix sociétés minières juniors actuellement inscrites à la Bourse de croissance TSX et à la BVL. Depuis sa création en 2008, Kallpa est devenue l'une des principales sociétés de courtage au Pérou, se classant au 8e rang en termes de volume de transactions parmi les 20 courtiers péruviens, et est largement reconnue comme la première société de recherche minière du pays.

La société prévoit que la demande d'inscription sera déposée dans les 30 prochains jours et pourrait être finalisée dans un délai de deux à trois mois, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Motifs stratégiques de l'inscription

L'inscription prévue de CDPR à la BVL reflète son engagement fort envers le Pérou et la région andine au sens large, où se trouve l'actif phare de la société, un projet de retraitement polymétallique riche en argent ciblant les résidus historiques de Cerro de Pasco. Une inscription à la BVL permettra :

D'améliorer l'accès des investisseurs péruviens et régionaux qui cherchent à s'exposer à l'exploitation minière durable et à la remise en état de l'environnement ;

Élargir l'actionnariat de CDPR et améliorer la liquidité des transactions ; et

Aligner la Société sur le marché boursier le plus actif d'Amérique latine dans le secteur minier.



La BVL fait désormais partie de la NUAM Exchange, la nouvelle société holding régionale qui regroupe les bourses du Chili, de Colombie et du Pérou en un seul marché régional (www.nuamx.com). Elle offre aux sociétés inscrites une visibilité accrue et un accès à un bassin plus important d'investisseurs institutionnels et particuliers dans toute la région andine. Bien que chaque pays participant conserve son propre cadre réglementaire, des initiatives conjointes sont en cours pour harmoniser divers processus tels que les exigences en matière d'introduction en bourse, les dépôts, la conservation et le règlement.

Approche réglementaire simplifiée

En tant que société inscrite à la Bourse de croissance TSX, CDPR bénéficie du processus d'inscription au passeport TSXV, qui permet aux émetteurs qualifiés d'accélérer leur inscription secondaire sur des bourses agréées telles que la BVL. Ce processus est conçu pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché, tout en maintenant des normes rigoureuses en matière de divulgation et de gouvernance.

La Bourse de Lima (BVL) reconnaît la Bourse de croissance TSX comme un marché autorisé dans le cadre de son régime réglementaire. Par conséquent, l’inscription de CDPR n’entraînera pas de contraintes réglementaires supplémentaires. L’entreprise continuera à se conformer à la législation canadienne en matière de valeurs mobilières, en s’appuyant sur sa structure de conformité existante pour satisfaire aux exigences locales au Pérou.

Aperçu du marché

Bourse NUAM : Selon des données récentes, la NUAM regroupe les bourses du Chili, de Colombie et du Pérou, avec une capitalisation boursière combinée d'environ 476 milliards de dollars américains , ce qui en fait le deuxième marché boursier intégré d'Amérique du Sud.

Selon des données récentes, la NUAM regroupe les bourses du Chili, de Colombie et du Pérou, avec une capitalisation boursière combinée d'environ , ce qui en fait le deuxième marché boursier intégré d'Amérique du Sud. Bourse de Lima (BVL) : La BVL compte 275 sociétés inscrites, avec une capitalisation boursière combinée d'environ 190,7 milliards de dollars américains, et une forte concentration dans les secteurs minier et industriel.

Rôle de Kallpa Securities

En tant que parrain désigné de CDPR, Kallpa sera chargé de :

Guider et soutenir toutes les exigences réglementaires et procédurales pour l’inscription à la BVL ;

Représenter CDPR auprès des autorités péruviennes et de la bourse ; et

Mener les efforts de marketing et de communication avec les investisseurs de la Société au Pérou, au Chili et en Colombie après l’inscription.



Commentaire de la direction

« Une inscription à la BVL renforcerait la visibilité et la liquidité boursière de CDPR, tout en ouvrant la voie à une participation plus large des investisseurs institutionnels et particuliers d'Amérique latine, y compris les fonds de pension péruviens, à la croissance de la société », a déclaré Guy Goulet, chef de direction de CDPR. « Nous considérons cela comme une étape naturelle pour aligner notre présence sur les marchés financiers avec la région où nos activités principales et notre vision à long terme sont ancrées. »

De plus amples informations sur le processus d'inscription seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.

Pour plus d’informations

Ressources Cerro de Pasco inc.

Guy Goulet, Chef de la direction

Tel.: 579 476-7000

Courriel: ggoulet@pascoresources.com

