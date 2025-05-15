Bitget 保护基金保持强劲势头，2025 年 4 月平均值达 5.61 亿美元

塞舌尔维多利亚, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 报告称，其保护基金在 2025 年 4 月的平均值为 5.61 亿美元，彰显该交易所致力于为其用户群持续提供强大的安全保障。 在 4 月份，保护基金估值最高达到 6.17 亿美元，最低值为 4.96 亿美元，但整体维持强劲的平均值。 该基金仍是防范市场波动的关键屏障，在宏观经济动荡时期为用户提供安心保障，并让加密货币市场的投资者情绪有所转变。

4 月份，该基金的波动与更广泛的数码资产走势同步——比特币交易波动适中，而其他加密货币则表现不一。 尽管市场充满挑战，保护基金仍保持强劲的基本面，充分展现其稳定性以及 Bitget 风险减缓体系的适应力。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们的保护基金持续体现 Bitget 长期安全策略的实力。 随着加密货币市况不断演变，该基金的表现表明我们优先考虑保护用户资产，以及建立一个能够抵御波动及适应发展的可靠生态系统。”

该保护基金于 2022 年启动，初始配置金额为 3 亿美元，在 Bitget 平台稳步发展和智能财务管理的推动下，其规模已增长一倍以上。 Bitget 的安全体系以全面、多层次的方法为基础，远远不止其 5.16 亿美元的保护基金和 191% 的储备金证明。 该平台每月进行 Merkle Tree 审计来验证全部资产储备，并通过 ISO 27001:2022 认证强化顶级协议，而且整合 SSL 加密和先进的风险控制系统，这种系统可以主动监控可疑活动。 有赖于严格标准和实时保护，Bitget 自 2018 年以来从未出现任何漏洞，而且因此获得 AAA 安全评级，有助于增强用户信心，为整个行业设立有关透明度的基准。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 LALIGA 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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