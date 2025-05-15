Bitget 保障基金保持可靠勢頭，在 2025 年 4 月的平均值為 5.61 億美元

維多利亞，塞舌爾, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 報告稱，其保障基金在 2025 年 4 月的平均值為 5.61 億美元，突顯該交易所持續致力為其用戶群提供強大的安全保障。 在 4 月份，保障基金估值最高達到 6.17 億美元，最低值為 4.96 億美元，但整體維持相當高的平均值。 此基金仍是防範市場波動的關鍵屏障，在宏觀經濟波動及加密貨幣市場投資者情緒轉變的時期，為用戶提供安心保障。

4 月份，保障基金基金的波動與整體數碼資產走勢同步——比特幣交易出現溫和波幅，而其他加密貨幣則表現不一。 儘管市場充滿挑戰，此基金仍保持強勁的基本面，充分展現其穩定性以及 Bitget 風險減緩體系的適應力。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們的保障基金持續體現 Bitget 長期安全策略的實力。 隨著加密貨幣市況不斷演變，該基金的表現證明我們優先考慮保護用戶資產，以及建立一個能夠抵禦波動及適應擴展的可靠生態系統。」

保障基金於 2022 年啟動，初始配置金額為 3 億美元，在 Bitget 平台穩步發展和智能財務管理的推動下，其規模已增長一倍以上。 Bitget 的安全體系以全面、多層次的策略為基礎，遠遠不止其 5.16 億美元的保障基金和 191% 的 儲備證明 。 該平台每月進行 Merkle Tree 審計，驗證全部資產儲備，並通過 ISO 27001:2022 認證，強化領先業界的規程，而且整合 SSL 加密和先進的風險控制系統，這種系統可以主動監控可疑活動。 有賴於嚴格標準和即時保護，Bitget 自 2018 年以來一直沒有出現任何漏洞，而且因此獲得 AAA 安全評級，有助增強用戶信心，堪稱整個行業在透明度方面的基準。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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