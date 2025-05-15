Bitget 保障基金保持可靠勢頭，在 2025 年 4 月的平均值為 5.61 億美元

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維多利亞，塞舌爾, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 報告稱，其保障基金在 2025 年 4 月的平均值為 5.61 億美元，突顯該交易所持續致力為其用戶群提供強大的安全保障。 在 4 月份，保障基金估值最高達到 6.17 億美元，最低值為 4.96 億美元，但整體維持相當高的平均值。 此基金仍是防範市場波動的關鍵屏障，在宏觀經濟波動及加密貨幣市場投資者情緒轉變的時期，為用戶提供安心保障。

4 月份，保障基金基金的波動與整體數碼資產走勢同步——比特幣交易出現溫和波幅，而其他加密貨幣則表現不一。 儘管市場充滿挑戰，此基金仍保持強勁的基本面，充分展現其穩定性以及 Bitget 風險減緩體系的適應力。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們的保障基金持續體現 Bitget 長期安全策略的實力。 隨著加密貨幣市況不斷演變，該基金的表現證明我們優先考慮保護用戶資產，以及建立一個能夠抵禦波動及適應擴展的可靠生態系統。」

保障基金於 2022 年啟動，初始配置金額為 3 億美元，在 Bitget 平台穩步發展和智能財務管理的推動下，其規模已增長一倍以上。 Bitget 的安全體系以全面、多層次的策略為基礎，遠遠不止其 5.16 億美元的保障基金和 191% 的儲備證明。 該平台每月進行 Merkle Tree 審計，驗證全部資產儲備，並通過 ISO 27001:2022 認證，強化領先業界的規程，而且整合 SSL 加密和先進的風險控制系統，這種系統可以主動監控可疑活動。 有賴於嚴格標準和即時保護，Bitget 自 2018 年以來一直沒有出現任何漏洞，而且因此獲得 AAA 安全評級，有助增強用戶信心，堪稱整個行業在透明度方面的基準。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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