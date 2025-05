Polpharma Group plaide en faveur d’une action urgente en vue de garantir aux patients européens un accès équitable et précoce aux médicaments

VARSOVIE, Pologne, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polpharma Group, acteur pharmaceutique de première importance, enjoint l’Union européenne à arrêter des mesures décisives pour finaliser la réforme du secteur pharmaceutique et renforcer la capacité du Vieux Continent à produire des médicaments clés. Nous plaidons pour l’accès rapide aux génériques dans le but d’optimiser les enveloppes budgétaires dédiées à la santé et d’élargir l’accès aux traitements. Dans un contexte géopolitique incertain, la santé publique doit rester une priorité politique absolue.

Un engagement pour la sécurité sanitaire

La santé est un droit fondamental et doit le rester. À l’heure où les négociations relatives à l’avenir de la réglementation pharmaceutique européenne touchent à leur fin au sein des différents ministères européens de la Santé, Polpharma Group souligne l’importance de garantir l’accès aux médicaments nécessaires à chaque citoyen Européen. L’enjeu consiste à éviter les pénuries, relocaliser la production médicamenteuse en Europe et renforcer et rendre plus équitables nos systèmes de santé.

Recommandations clés

1. Réduction des périodes d’exclusivité pour une concurrence plus saine

Dans le cadre de la révision finale de la législation pharmaceutique européenne, les acteurs pharmaceutiques titulaires de brevets font pression pour prolonger les périodes d’exclusivité en Europe. Motivée par la menace des droits de douane, cette mesure vise à étouffer la concurrence dans le domaine des médicaments génériques. L’Union européenne détenant déjà la période d’exclusivité la plus longue au monde, toute extension supplémentaire ne ferait qu’entraver la concurrence et retarder l’accès à des médicaments abordables.

2. Un accès aux soins en temps opportun moteur d’économies pour les systèmes de santé

Les besoins des patients évoluent plus rapidement que la capacité des systèmes de santé à y répondre. Prolonger les périodes d’exclusivité ne ferait qu’aggraver cette situation, alors que les systèmes de santé européens peinent déjà à faire face à l’augmentation exponentielle des frais médicaux. L’innovation est d’envergure mondiale, mais seule la concurrence entre médicaments équivalents à l’échéance des brevets favorise véritablement l’accès aux traitements, et non des périodes d’exclusivité prolongées. L’arrivée précoce des médicaments génériques a permis de visiblement réduire les budgets pour les agents payeurs de soins de santé, à raison de reculs tarifaires majeurs de l’ordre de 25 à 75 % dès l’entrée du premier concurrent sur le marché et davantage encore avec l’arrivée des suivants.

3. Investir dans une production européenne pour sécuriser l’approvisionnement

Les médicaments génériques jouent en faveur d’un meilleur accès, favorisent la concurrence et engendrent des économies concrètes. Il apparaît fondamental que ces médicaments soient fabriqués en Europe, au plus près des patients. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement. Des périodes d’exclusivité plus courtes donneraient un coup d’accélérateur à la disponibilité des produits génériques et renforceraient ainsi la sécurité de l’approvisionnement en médicaments. Le projet de règlement sur les médicaments critiques récemment proposé par la Commission européenne vise précisément à répondre à cet enjeu. Polpharma Group se distingue parmi les grands fabricants d’Europe et à ce titre soutient fermement l’adoption de ce texte visant à fournir une « boîte à outils » industrielle permettant d’investir dans le secteur pharmaceutique européen.

La présidence polonaise du Conseil de l’UE entend finaliser la directive pharmaceutique

Depuis son accession à la présidence, la Pologne s’efforce d’obtenir le consensus des États membres sur une directive garante d’un accès plus rapide aux traitements pour les patients. Cet objectif entend garantir un accès précoce aux médicaments pour un plus grand nombre de patients et renforcer de ce fait la sécurité pharmaceutique en Europe. Polpharma Group partage intimement cette ambition. Chaque minute compte.

Au Conseil de l’UE, la présidence polonaise a fixé des objectifs ambitieux pour la sécurité des citoyens européens. Au-delà des seuls aspects de défense, ils se rapportent à l’alimentation et la lutte contre les attaques hybrides, mais aussi à la sécurité de l’approvisionnement en médicaments. Le projet de règlement sur les médicaments critiques a vu le jour sous cette présidence à l’initiative du Commissaire européen à la santé, M. Várhelyi. À l’issue de sa présentation, le Parlement européen a arrêté des mesures concrètes visant l’évolution du processus législatif sous l’égide de la commission de santé publique SANT. Une enveloppe spécifique s’impose dans le budget 2027-2032 pour financer les investissements prévus par ledit règlement.

Conséquences financières de l’allongement des périodes d’exclusivité

Prolonger l’exclusivité pourrait coûter jusqu’à 20 milliards d’euros par an aux systèmes de santé européens. À l’inverse, les médicaments génériques, qui comptent pour 70 % des médicaments délivrés en Europe, leur ont permis de réaliser une économie dépassant les 100 milliards d’euros. Les médicaments biosimilaires ont entraîné des économies à hauteur de 56 milliards d’euros depuis 2006. Le système européen repose sur une exclusivité des données pendant une période de 11 ans, ce qui contraint à une attente similaire pour voir les médicaments génériques entrer sur le marché. Aux États-Unis, la période de carence est ramenée à cinq ans, ce qui induit des économies plus rapides pour les financeurs publics.

Des systèmes de santé en difficulté

Les médicaments hors brevet représentent un levier de réponse essentiel. La disponibilité précoce des génériques a démontré son efficacité en matière de réduction des coûts, à raison de baisses tarifaires considérables observées dès leur mise en marché. Le cadre actuel de propriété intellectuelle en Europe joue déjà en faveur de l’innovation, et rien n’indique que des périodes d’exclusivité plus longues la stimulerait davantage.

L’appel à l’action de Polpharma Group

Polpharma Group invite l’Union européenne à lutter contre les tentatives de sabotage de la révision de la législation pharmaceutique et l’encourage à prôner la loi de la concurrence dans l’intérêt des patients.

Garantir la mise en marché plus rapide des médicaments génériques tendra à renforcer la concurrence, améliorer l’accès aux traitements et exercer une pression moindre sur les budgets de santé. Ramener l’exclusivité des données d’une période de 8 à 6 ans permettrait de réaliser jusqu’à 10 milliards d’euros d’économies annuelles.

L’adoption commune d’une exemption Bolar permettant leur mise en marché dès le premier jour est incontournable pour améliorer l’accès aux médicaments dans les pays d’Europe de l’Est.

Appuyer le projet de règlement sur les médicaments critiques permettra de solidifier les chaînes d’approvisionnement et d’encourager l’investissement en Europe.

Plaider pour un accord États-Unis–UE reposant sur la libre circulation des produits pharmaceutiques s’entend au profit des patients.

La révision en cours de la Directive pharmaceutique représente l’occasion de rééquilibrer les règles d’exclusivité, renforcer la concurrence et garantir un accès rapide aux médicaments. Il est temps pour l’Europe d’assumer ses responsabilités, de finaliser la réforme de la législation pharmaceutique, d’adopter le règlement sur les médicaments critiques et de protéger les patients.

Citation de Markus Sieger, PDG de Polpharma Group :

« En ces temps difficiles, il est capital que les avantages de la santé publique soient placés au cœur de nos décisions politiques. La révision de la Directive pharmaceutique et le règlement sur les médicaments critiques constituent des étapes essentielles pour garantir à chaque citoyen Européen l’accès aux médicaments dont il a besoin, et quand il en a besoin. Chez Polpharma Group, nous nous engageons pleinement à appuyer ces avancées législatives et militons pour une concurrence renforcée, un accompagnement de l’innovation incrémentale et la sécurisation de l’approvisionnement en médicaments essentiels pour tous. Le rôle actif de la présidence polonaise dans la promotion de la sécurité et de l’accès précoce aux médicaments reflète notre attachement à la sécurité et au bien-être des citoyens européens. »

À propos de Polpharma Group

Polpharma Group est un acteur pharmaceutique de première importance spécialisé dans les médicaments hors brevet et s’engage à améliorer la santé et la qualité de vie des patients. Son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité permet d’élargir l’accès à des traitements essentiels, en Europe comme à l’international.

Source : Polpharma Group