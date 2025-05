Pause dans la baisse des ventes résidentielles au Canada en avril alors que les pressions tarifaires persistent

OTTAWA, Ontario, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens sont demeurées inchangées (-0,1 %) entre mars et avril 2025, marquant une pause de la tendance à la baisse des ventes observée depuis le début de l’année.

La demande oscille actuellement autour des niveaux observés au cours du second semestre de 2022 et des premier et troisième trimestres de 2023.

« À ce stade-ci, la situation de l’immobilier résidentiel au Canada en 2025 pourrait être décrite comme un retour aux marchés calmes que nous avons connus depuis 2022, le chaos tarifaire remplaçant les taux d’intérêt élevés comme cause de l’hésitation des acheteurs, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Compte tenu de la possibilité croissante d’une période économique difficile, le risque à l’avenir sera qu’un nombre moyen de personnes essayant de vendre leur propriété se transforme en un grand nombre de personnes devant vendre leur propriété, ce que nous n’avons pas vu depuis des décennies. »

Faits saillants d’avril

Les ventes résidentielles au pays sont demeurées inchangées (-0,1 %) d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 9,8 % par rapport à avril 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a baissé de 1,2 % d’un mois à l’autre et de 3,6 % d’une année à l’autre.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 3,9 % d’une année à l’autre.



L’offre a baissé de 1 % d’un mois à l’autre en avril. Lorsqu’on tient compte des ventes stagnantes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions au pays se chiffre désormais à 46,8 %, comparativement à 46,4 % en mars. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin d’avril 2025, 183 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® canadiens, ce qui représente une hausse de 14,3 % par rapport à la même période l’année dernière, mais qui demeure un résultat inférieur à la moyenne à long terme pour cette période de l’année, qui est d’environ 201 000 inscriptions.

« Le nombre de propriétés à vendre au Canada est presque revenu à la normale, mais c’est le résultat d’un inventaire plus élevé en Colombie-Britannique et en Ontario, et du manque d’inventaire partout ailleurs, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Si vous souhaitez acheter ou vendre une propriété en 2025, vous devez comprendre le marché où vous vivez, alors communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région dès aujourd’hui », a poursuivi Mme Paquin.

On comptait 5,1 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin d’avril 2025, ce qui correspond à la moyenne à long terme qui se situe autour de 5 mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a baissé de 1,2 % de mars à avril 2025. L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3,6 % par rapport à mars 2024.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 679 866 $ en avril 2025, soit une baisse de 3,9 % par rapport à avril 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le lundi 16 juin 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 63 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

