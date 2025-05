Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Salonius)

Ålandsbanken Abp

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

16.5.2025 kl. 16.45 EET

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Salonius)

_____________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Anne-Maria Salonius

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Ålandsbanken Abp

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 108551/9/10

_____________________________

Transaktionens datum: 2025-05-13

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 363 Enhetspris: 36.5 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 363 Medelpris: 36.5 EUR

_____________________________

Transaktionens datum: 2025-05-14

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 145 Enhetspris: 36.5 EUR

(2): Volym: 529 Enhetspris: 36.5 EUR

(3): Volym: 4 Enhetspris: 36.5 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(3): Volym: 678 Medelpris: 36.5 EUR

_____________________________

Transaktionens datum: 2025-05-15

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 12 Enhetspris: 36.5 EUR

(2): Volym: 8 Enhetspris: 36.5 EUR

(3): Volym: 5 Enhetspris: 36.5 EUR

(4): Volym: 2 Enhetspris: 36.5 EUR

(5): Volym: 2 Enhetspris: 36.5 EUR

(6): Volym: 2 Enhetspris: 36.5 EUR

(7): Volym: 10 Enhetspris: 36.2 EUR

(8): Volym: 1 Enhetspris: 36.3 EUR

(9): Volym: 36 Enhetspris: 36.3 EUR

(10): Volym: 35 Enhetspris: 36.3 EUR

(11): Volym: 3 Enhetspris: 36.3 EUR

(12): Volym: 15 Enhetspris: 36.2 EUR

(13): Volym: 13 Enhetspris: 36.2 EUR

(14): Volym: 13 Enhetspris: 36.2 EUR

(15): Volym: 112 Enhetspris: 36.2 EUR

(16): Volym: 77 Enhetspris: 36.2 EUR

(17): Volym: 70 Enhetspris: 36.2 EUR

(18): Volym: 77 Enhetspris: 36.2 EUR

(19): Volym: 269 Enhetspris: 36.2 EUR

(20): Volym: 12 Enhetspris: 36.2 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(20): Volym: 774 Medelpris: 36.22171 EUR



Ytterligare information:Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505