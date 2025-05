Partenaires Ninepoint LP élargit l’accès à sa stratégie de chefs de file en cryptomonnaie et en IA avec une série de fonds communs de placement et annonce un changement d’évaluation du risque pour le Fonds d’infrastructure mondiale

TORONTO, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint » ou le « Gestionnaire ») est heureuse d’annoncer le lancement prévu de quatre nouvelles séries de fonds communs de placement du FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint, soit la série S, la série SF, la série A et la série F. Sous réserve de l’approbation réglementaire, chacune de ces nouvelles séries sera disponible sous forme d’options d’achat en dollars canadiens et américains.

L’offre d’une série de fonds communs de placement du FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint offre aux conseillers financiers canadiens une flexibilité et une accessibilité supplémentaires, leur permettant de détenir le fonds dans des comptes clients qui ne prennent pas en charge la négociation de fonds négociés en bourse. Cela permet également d’intégrer plus facilement des régimes à cotisations préautorisées, des plans de retraits systématiques et des stratégies d’achats périodiques par sommes fixes, des outils sur lesquels de nombreux conseillers s’appuient pour aider leurs clients à se constituer un patrimoine au fil du temps.

Chaque nouvelle série de fonds communs de placement du FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint sera reflétée dans le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds, qui seront tous deux déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le cadre du renouvellement annuel du fonds en 2025. Sous réserve de l’approbation réglementaire, il est prévu que chaque nouvelle série sera disponible à l’achat le 21 mai 2025 aux alentours de cette date sous les codes de fonds suivants :

Code du fonds

(option d’achat en

$ CA) Code du fonds

(option d’achat en

$ US) Parts de fonds

commun de placement Frais de gestion NPP5604 NPP 5600 FNB de chefs de file en cryptomonnaie

et en IA Ninepoint – Série A 1,70 % NPP5605 NPP 5601 FNB de chefs de file en cryptomonnaie

et en IA Ninepoint– Série F 0,70 % NPP5606 NPP 5602 FNB de chefs de file en cryptomonnaie

et en IA Ninepoint– Série S 1,35 % NPP5607 NPP 5603 FNB de chefs de file en cryptomonnaie

et en IA Ninepoint– Série SF 0,35 %



Les titres de série S et de série SF sont des versions à frais de gestion moins élevés des titres de série A et de série F, offerts à tous les investisseurs jusqu’à ce que la valeur liquidative globale des titres de série S et de série SF du Fonds dépasse 10 millions de dollars.

Changement d’évaluation du risque – Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint

Ninepoint a également annoncé un changement d’évaluation du risque pour le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (le « Fonds »). Le Gestionnaire détermine l’évaluation du risque pour le Fonds conformément à la méthodologie exigée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. À la suite de son examen annuel du niveau de risque de placement du Fonds, le Gestionnaire a déterminé la modification de l’évaluation du risque comme suit :

Fonds Ancienne évaluation du risque Nouvelle évaluation du risque Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint Faible à moyenne Moyenne



Ce changement sera inclus dans la fiche de renseignements du Fonds, qui sera déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre du renouvellement annuel du Fonds en 2025.



Il n’y a aucun changement dans les objectifs ou les stratégies de placement du Fonds.

L’objectif de placement du Fonds est principalement de maximiser le rendement à long terme ajusté au risque et, accessoirement, d’atteindre un niveau de revenu élevé. Le Fonds se concentre sur la croissance du capital par la sélection de titres et poursuit un programme de placement à long terme dans le but de générer des gains en capital. Le Fonds cherche à offrir un niveau modéré de volatilité et un faible degré de corrélation avec d’autres catégories d’actifs en se diversifiant au sein d’un groupe relativement concentré d’actions d’infrastructures mondiales.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, ainsi qu’à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le Fonds sera en mesure de maintenir sa VL par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le Fonds vous sera restitué. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

Questions relatives aux ventes

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Kate Sylvester / Liz Shoemaker

ninepoint@longacresquare.com