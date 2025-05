CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Leasing & Factoring finalise l’acquisition du groupe allemand Merca Leasing

Montrouge, le 15 mai 2025

Crédit Agricole Leasing & Factoring

finalise l’acquisition du groupe allemand Merca Leasing

Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) annonce avoir obtenu l’ensemble des autorisations requises et finalisé ce jour l’acquisition de 100% de Merca Leasing, groupe partenaire de l’industrie manufacturière allemande depuis plus de trois décennies. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de CAL&F, et lui permet d’accélérer sa croissance sur le marché particulièrement dynamique du leasing en Allemagne.

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès de la BaFin1 et de l’Autorité de la Concurrence allemande, Crédit Agricole Leasing & Factoring a finalisé ce jour, à Francfort, l’acquisition du Groupe Merca Leasing, conformément à l’annonce faite aux marchés en octobre 2024.

Créé en 1989, Merca Leasing est basé à Kronberg, près de Francfort, avec des succursales situées à Hambourg et Berlin. Le groupe, qui figure dans le top 10 des sociétés de leasing indépendantes en Allemagne2, offre des solutions de leasing sur-mesure aux PME, avec une solide expertise en matière de financement d’équipements industriels, en canal direct.

Avec l’acquisition de Merca Leasing, Crédit Agricole Leasing & Factoring renforce son expertise et son offre de services, notamment sur la Mobilité, et étend son empreinte sur le marché allemand, très fragmenté, lequel constitue une priorité dans la stratégie de développement de ses activités.

L’impact de l’opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est non significatif.

« Nous nous réjouissons d’accueillir l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de Merca Leasing, que je salue chaleureusement au nom de toutes les équipes de Crédit Agricole Leasing & Factoring. L’acquisition de Merca Leasing est une étape importante dans le développement européen de Crédit Agricole Leasing & Factoring, et s’inscrit pleinement dans notre stratégie et l’atteinte des ambitions de notre Plan Moyen Terme 2025 « Transitions to the Future ». Cette opération offre aux équipes de CAL&F et de Merca Leasing l’occasion de mettre leurs expertises et leurs forces en commun, au service de nos clients et du marché allemand. »

Hervé VARILLON, Directeur Général de Crédit Agricole Leasing & Factoring

**********



À PROPOS DE CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Leasing & Factoring - « CAL&F » est un acteur majeur du crédit-bail et de l’affacturage depuis plus de 60 ans, ainsi que du financement des énergies renouvelables et des infrastructures dans les territoires.

Présente dans 10 pays en Europe (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Belgique, Luxembourg, Pays Bas et Suisse) et bénéficiant ainsi d’un champ d’intervention étendu, Crédit Agricole Leasing & Factoring propose des solutions de financements spécialisés, de mobilité plus responsable et de seconde vie des équipements à ses clients : entreprises, professionnels, agriculteurs et collectivités locales. Ainsi, Crédit Agricole Leasing & Factoring soutient facilite et accélère leur croissance et leurs transitions vers un monde plus inclusif, et moins consommateur de ressources pour la planète.

CHIFFRES CLÉS À FIN 2024 (FRANCE ET INTERNATIONAL)

260 400 clients, dont 33% à l’international

2 769 collaborateurs

34 Mds€ d'encours gérés, dont 30% à l’international.

Pour en savoir plus : www.ca-leasingfactoring.com

À PROPOS DE MERCA LEASING GMBH

Merca Leasing a été créée en 1989 par Kredietbank N.V., Bruxelles, Belgique, & U. Helmdach puis a intégré le KBC Bank & Insurance Group en 1998. En 2012, le KBC Lease (Deutschland) Group est repris par une partie du management et de ses salariés ; il redevient Merca Leasing, et s’établit à Kronberg / Taunus (près de Francfort). Le groupe offre des solutions de financement (crédit-bail, location-vente, lease-back, financement de rétrofit, solutions de forfaiting via Merca Vendor) d’équipements destinés aux entreprises, avec une expertise forte sur les machines de production.

Chiffres clés à fin 2024 : 37 collaborateurs - Production 309 M€ - Portefeuille sous gestion : 472 M€

Pour en savoir plus : www.merca-leasing.de

1 La BaFin (pour Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) est l'autorité fédérale allemande de supervision financière

2 Source : BDL / Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (Association fédérale des sociétés de leasing allemandes)

