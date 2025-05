Groupe IT Link : + 1,8% de croissance du chiffre d’affaires au T1 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 15 mai 2025

Un premier trimestre conforme aux prévisions





Répartition par pays

En M€



T1 2024



(1) T1 2025



(1) Variation France 18,18 18,10 -0,4% International 3,26 3,73 +14,2% Chiffre d’affaires 21,44 21,83 +1,8%





Répartition par nature d’activité

En M€



T1 2024



(1) T1 2025



(1) Variation Activités solutions (2) 2,05 2,52 +23,2% Prestations de services 19,39 19,31 -0,4% Chiffre d’affaires 21,44 21,83 +1,8%





Un premier trimestre porté par l’international et les activités solutions

Le Groupe IT Link enregistre un chiffre d’affaires de 21,83 millions d’euros sur le premier trimestre 2025, en progression de +1,8% par rapport à la même période en 2024.

Le taux d’activité (3) est en légère baisse de 0,7 pts (92,4% sur le trimestre contre 93,1% sur la même période l’an passé) compensée par des prestations à plus forte valeur ajoutée et un pricing power favorable.

L’activité en France est en léger retrait de -0,4% imputable à l’effet calendaire défavorable d’un jour ouvré par rapport au T1 2024 (-1,6 pts).

A l’international, le chiffre d’affaires progresse de +14,2% porté par la bonne dynamique de l’ensemble des entités au Benelux et au Canada.

Sur le Groupe, les activités prestations de services sont en légère baisse de -0,4% sur la période.

De leur côté, les activités solutions affichent une croissance de +23,2% sur le premier trimestre, liée à la bonne performance des activités Studio Numérique et Accessibilité de Ciao Technologies.





Un effectif productif global stable

Au 31 mars, l'effectif salarié du Groupe est de 853 collaborateurs et l’effectif productif global (4) atteint 905 consultants (contre 900 un an plus tôt).





Perspectives 2025

La direction confirme son objectif de chiffre d’affaires en croissance de l’ordre de 3% par rapport à l’exercice 2024, tout en restant attentive à l’évolution de la situation économique.





IT Link tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 26 juin 2025.





(1) Information non auditée

(2) Développements au forfait et ventes de licences

(3) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(4) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link

Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».

Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

Pièce jointe