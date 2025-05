Lancement de la campagne Le système alimentaire du Canada pour célébrer l'innovation, la force économique et l'unité nationale

OTTAWA, Ontario, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui marque le lancement national du Système alimentaire du Canada : Notre alimentation. Notre avenir. Cette campagne est une initiative nationale majeure qui célèbre l’une des plus grandes forces du pays : les personnes, les partenariats et les progrès qui font de notre système alimentaire un leader mondial.

En cette période de renforcement de l’économie nationale, de perturbations du commerce mondial et de pression climatique, cette initiative propose une vision audacieuse : repenser la façon dont les Canadiens perçoivent le système alimentaire — non pas simplement comme une infrastructure, mais comme un pilier fondamental de l’avenir du pays.

« L’initiative rappelle aux Canadiens que le système alimentaire soutient plus de 2 millions d’emplois au pays, contribue à hauteur de plus de 140 milliards de dollars au PIB national et se classe au cinquième rang mondial des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires », a déclaré Keith Currie, président de la Fédération canadienne de l’agriculture (Canadian Federation of Agriculture). « Avec des objectifs d’exportation atteignant 75 milliards de dollars d’ici 2025, le secteur joue un rôle essentiel dans la croissance économique, la sécurité des échanges et le renforcement de la position économique du Canada sur la scène mondiale. »

« Le système alimentaire du Canada est plus que la somme de ses parties. C’est une force nationale qui transcende la géographie, la langue et l’économie », a déclaré Jean-Marc Ruest, vice-président principal, Affaires corporatives et avocat général chez Richardson International. « Il s’agit d’un secteur essentiel à notre croissance et à notre prospérité économique, mais aussi d’un facteur d’unité d’un océan à l’autre. »

Au cœur de l’initiative se trouve l’engagement du système alimentaire du Canada, une façon simple mais puissante pour les Canadiens d’exprimer leur soutien au système alimentaire et aux personnes qui cultivent, élèvent, pêchent, préparent et transportent nos aliments au quotidien. C’est un message de fierté, de valeurs partagées et d’unité nationale.

« Le nôtre est l’un des secteurs les plus innovants du pays », a ajouté Mia Parker, directrice de la performance environnementale et de la certification chez Mowi Canada West. « Des progrès en sciences végétales et en agriculture de précision à l’aquaculture durable, à la fabrication et au transformation des aliments, le système alimentaire du Canada continue d’évoluer de manière à bénéficier à l’économie, à l’environnement et au public. »

Cette initiative met en lumière ces innovations et les personnes qui les portent, démontrant ainsi comment le Canada est un leader tant en matière de productivité que de responsabilité.

« C’est une histoire que nous pouvons tous partager », a ajouté Lisa Bishop-Spencer, directrice générale du Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (Canadian Centre for Food Integrity). « Il s’agit de confiance, de progrès et de fierté dans ce que nous cultivons, créons et contribuons ensemble. »

Le système alimentaire du Canada est une initiative nationale, à l’échelle du secteur, soutenue par le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire en collaboration avec des partenaires de tous les secteurs, visant à renforcer la confiance du public et la compréhension du système alimentaire. L’initiative reflète la force et le leadership partagés de l’ensemble du secteur.

Pour signer l’engagement et en savoir plus, visitez systemealimentaire.ca

