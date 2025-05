MARE NOSTRUM

Résultats annuels 2024

Amélioration des performances opérationnelles

EBE en progression de + 4,2 M€ (-2,9 M€)

Grenoble, le 15 mai 2025 – 18h - Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a mené tout au long de l’année 2024 une profonde réorganisation opérationnelle et financière (fermetures d’agences, cession d’actifs et consolidation de l’activité Travail Temporaire) axée sur l’amélioration de la rentabilité et le recentrage sur son cœur de métier : le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation.

Sur l’exercice 2024, le groupe Mare Nostrum a réalisé, sur son nouveau périmètre plus resserré, un chiffre d’affaires annuel solide de 120 M€ qui affiche un retrait limité de - 4% par rapport à l’exercice 2023, à périmètre comparable (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en janvier et octobre 2024) (-28% à périmètre constant). Attestant de la pertinence de ce recentrage, le Groupe a vu son chiffre d’affaires progressé sur le 4ème trimestre 2024 de 2%, à périmètre comparable, pour s’inscrire à 32,7 M€ (-22% à périmètre constant).

En millions d’euros 2023 2024 Chiffre d’affaires 169,5 120,5 Autres produits d’exploitation 5,5 2,6 Achats consommés et autres chg ext. -45,8 -32,3 Charges de personnel -127,5 -89,1 Impôts et taxes -3,4 -2,0 Excédent Brut d’Exploitation (EBE)* -7,1 -2,9 Résultat d’exploitation -9,2 -4,4 Résultat financier -0,7 -2,7 Résultat exceptionnel -1,3 -3,0 Impôt sur les résultats -0,9 -0,5 Résultat net de l’ens. consolidé -12,0 -10,5 Résultat net part du Groupe -11,7 -9,9

* Résultat d’Exploitation retraité des Autres produits & charges courants, des subventions d’exploitation, et des dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises

Le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni le 15 mai 2025, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2024. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et ont émis leur rapport en date du 15 mai 2025. Ceux-ci certifient les comptes sans réserve avec une incertitude relative à la continuité d’exploitation compte tenu des procédures en cours1.

Accompagnant la bonne résistance de l’activité, les mesures d’économies portent pleinement leurs fruits. Ainsi, les achats consommés et autres charges externes diminuent de 29% consécutivement à la réorganisation interne (réorganisation interne, fermetures d’agences…) qui a notamment permis de réduire de 36% le parc immobilier du Groupe. De même, les charges de personnel diminuent de 30% par rapport à l’exercice 2023 pour s’inscrire à 89,1 M€ contre 127,5 M€ en 2023.

Bénéficiant de ces réductions de coûts, l’Excédent Brut d’Exploitation s’apprécie de +4,2 M€ pour s’élever à -2,9 M€ contre une perte de -7,1 M€ en 2023. De même, le Résultat d’Exploitation s’améliore de + 4,8 M€ pour s’établir à -4,4 M€ contre -9,2 M€ en 2023. Outre la baisse des charges opérationnelles, il bénéficie également d’une baisse des amortissements relatifs aux écarts d’acquisition (0,8 M€ en 2024 contre 3,2 M€ en 2023), ce malgré la diminution des autres produits d’exploitation (-2,9 M€), directement liée à la baisse des recettes de mobilité des intérimaires.

Le Résultat Financier se monte à -2,7 M€ contre -0,6 M€ en 2023, principalement lié aux dépréciations des titres des sociétés déconsolidées au cours de l’exercice (- 2,2 M€). Le Résultat Exceptionnel s’élève à - 3,0 M€ (contre -1,3 M€ en 2023) pénalisé par les ajustements de passifs et honoraires liés aux procédures collectives ouvertes en janvier 2024.

Ainsi, le Résultat Net ressort à -10,5 M€ en amélioration de + 1,5 M€ par rapport à l’exercice 2023.

La trésorerie consolidée au 31 décembre 2024 s’établit à 8 M€ contre 7,3 M€ l’an passé. Ainsi, l’endettement net se porte à 13,5 M€ et les capitaux propres, intégrant la perte de l’exercice, s’établissent à -13,4 M€. Par ailleurs, le Groupe rappelle qu’il dispose également de 4,8 M€ immobilisés dans le cadre des cautions des garanties financières.

Poursuite des efforts en faveur de l’amélioration de la rentabilité

Fort de ces résultats encourageants, Mare Nostrum poursuit sur ce 1er semestre 2025 sa réorganisation et continue son développement organique autour de ses activités les plus rentables.

Bénéficiant de la prolongation de sa période d’observation jusqu’en juillet 20252, le Groupe finalise ses projets de plan de continuation au niveau de la holding et des filiales en procédure, qui s’inscrivent dans une solution de continuation, afin de les soumettre à l’homologation du Tribunal de commerce de Grenoble avant la fin de cette période d’observation.

1 Cf rapport financier annuel disponible sur le site de Mare Nostrum

2 Communiqué du 22 janvier 2025

