Bitget Wallet 亮相 Consensus Toronto 大会，精彩呈现其创新成果与蓬勃增长

多伦多, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为行业领先的非托管型 Web3 钱包，Bitget Wallet 将亮相备受瞩目的 Web3 盛会——Consensus Toronto。该大会定于 2025 年 5 月 14 日至 16 日举行。 随着 Web3 生态日益成熟，Bitget Wallet 将在此次大会上重点展示其在跨链互操作性、智能合约安全性和以用户为本的设计方面取得的最新成果。 此次亮相紧随 Bitget Wallet 推出 Shop with Crypto 之后——这款应用内商城不仅便于用户以加密货币购买日常商品，还整合了 Reserve 的链上指数基金，可轻松实现在钱包内访问多元化加密货币资产组合。

这场为期三天的盛会将汇集来自全球的开发人员、企业家、投资商和构建者，共同探讨加密货币、区块链基础设施以及去中心化金融的未来。 Bitget Wallet 将全程参与此次大会，与参会者及行业领袖交流互动，同时呈现专为日新月异的用户群体量身定制的新产品功能和生态系统最新成果。

今年的 Consensus 大会标志着整个行业迈入关键转折点。 本次大会云集了包括 BlackRock 及白宫代表在内的重量级嘉宾，彰显了加密货币在获得机构认可和监管关注方面的显著进展。 这些利益相关方的出席，凸显了加密货币叙事正经历转变——从一项边缘技术成长为全球金融讨论的重要议题。 在此背景下，Bitget Wallet 希望展示安全可及的自托管工具如何为加密货币的大众化普及开启通道。

5 月 14 日晚，Bitget Wallet 将于 Consensus Toronto 大会期间举办一场专属 VIP Whisky Tasting Night（VIP 威士忌品鉴之夜）。 这场品鉴之夜选址独特考究，来宾将首先在 Above/Below Ground 参加一场精心布置的威士忌调饮体验，于氛围感十足的私密空间中细品臻选佳酿。随后，私人晚宴将在地下洞穴空间举行，在精致而不落俗套的氛围中，引领宾客展开更深层次的对话与联谊。 每位 VIP 嘉宾还将获得一个匠心定制的金条礼盒，内装一瓶专属刻名威士忌——这份纪念品恰如其分地呼应了晚会的氛围：珍稀、沉浸、令人难忘。

自从作为 Bitget 生态系统的核心支柱上线以来，Bitget Wallet 不断发展壮大，支持并将主要的 DApp 和 DeFi 协议集成至其界面中。 这款钱包专注于易用性和安全性，深得用户青睐，成为其管理数字资产、兑换代币及访问去中心化应用的首要选择。 所有功能集于一个界面，营造流畅体验。

“Consensus 大会是行业内众多关键理念成形的重要平台，”Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示。 “Bitget Wallet 致力于分享我们在推广 Web3 过程中攻克关键难题的实践经验，并与生态合作伙伴携手共进，探索未来发展之路。”

在参加 Consensus Toronto 大会之前，Bitget Wallet 已先后出席 Solana Blockchain Futurist Conference（Solana 区块链未来主义者大会）和 Canada Crypto Week（加拿大加密货币周）期间的其他重要活动。 这彰显了 Bitget 通过安全可及、以用户为本的基础设施，积极推动去中心化创新蓬勃发展的宏大布局。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管型加密货币钱包，旨在为所有用户营造简单、流畅且安全的加密货币体验。 它拥有超过 6000 万用户，提供一整套加密货币服务，包括兑换、市场洞察、质押、奖励、DApp 浏览器和加密货币支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链、2 万多个 DApp 和一百万种代币，实现数百个 DEX 和跨链桥上的顺畅多链交易。 该平台依托超过 3 亿美元的用户保护基金，确保为用户资产提供最高级别的安全保障。

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