Sponsor Platinum de la conférence Blockchain Futurist, Bitget Wallet démontre son utilité concrète

TORONTO, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet , premier portefeuille Web3 non dépositaire a occupé le devant de la scène en tant que sponsor Platinum de la conférence Blockchain Futurist, l’événement phare nord-américain dédié à la crypto et à la blockchain qui s’est tenu le 13 mai dernier. À l’appui d’un programme riche et d’animations collectives, la présence de Bitget Wallet reflète son engagement répété en faveur du développement de son écosystème, illustre son utilité concrète et fait preuve d’une innovation Web3 inclusive.

Cet événement constitue une étape supplémentaire dans le développement de Bitget Wallet sur le marché nord-américain, marqué par la constante évolution de sa suite de produits et de son écosystème pour se hisser au rang des acteurs les plus influents du secteur. À 11 heures, le directeur des opérations de Bitget, Vugar Usi Zade, est monté sur scène pour animer une présentation intitulée « Trouver l’équilibre entre l’interface utilisateur et la sécurité sur les plateformes d’échange crypto », abordant ainsi l’un des enjeux majeurs inhérents à la conception des plateformes crypto.

« Notre objectif est de rendre le Web3 accessible et concret pour les utilisateurs du quotidien. » a ajouté Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet. Et de poursuivre : « Participer à cette conférence ne se limite pas à accentuer notre visibilité. C’est surtout une occasion d’échanger avec les développeurs et les utilisateurs qui façonnent l’avenir de la crypto. Qu’il s’agisse d’outils d’analyse on-chain, de renforcer l’écosystème ou de cas d’usage concrets, Bitget Wallet s’engage à se montrer vraiment utile dans l’expérience crypto. » La participation de Bitget Wallet à cette conférence s’inscrit dans la lignée du lancement de « Shop with Crypto », la place de marché intégrée à l’application permettant aux utilisateurs de régler les achats de produits et services du quotidien en cryptomonnaies directement depuis le portefeuille, y compris ceux visant l’industrie du jeu, les voyages, les cartes-cadeaux, et bien d’autres encore.

Dans le cadre de son engagement global en faveur du changement collectif, le projet Blockchain4Her de Bitget Wallet a également sponsorisé l’événement ETHWomen Happy Hour, organisé de 12 à 14 heures dans l’espace ETHWomen Stage & Gallery Room et parallèlement à la conférence. Conçu pour encourager les échanges authentiques, cet événement a offert aux femmes du Web3 un cadre bienveillant pour réseauter, partager leurs expériences et nouer des liens durables. Les participantes ont reçu des pins Blockchain4Her en édition limitée dans le cadre d’une action caritative : pour chaque pin porté, Bitget Wallet reverse 10 dollars à une association locale œuvrant pour les femmes.

En soirée, Bitget Wallet a organisé la Bitget Mixer Night dans le bâtiment emblématique de l’ancienne bourse de Toronto, l’un des événements parallèles les plus attendus de la semaine crypto. Organisé dans un lieu où flirtent la finance traditionnelle et l’innovation décentralisée, ce cocktail exclusif a rassemblé les grands esprits de la crypto autour de boissons, canapés et débats inspirants. Les invité(e)s ont pu mieux se familiariser avec les dernières innovations de Bitget Wallet dans une ambiance dynamique propice à la découverte et au réseautage.

En occupant le devant de la scène et en organisant des événements plus intimistes, Bitget Wallet traduit son engagement grandissant pour l’effet collectif, une innovation tournée vers l’utilité et une croissance inclusive dans l’écosystème Web3.

Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire conçu pour rendre l'utilisation des cryptomonnaies simple, fluide et sécurisée pour tous. À l'appui de plus de 60 millions d'utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges (ou swaps), les analyses de marché, le staking, le récompenses, un navigateur de DApp et des solutions de paiement cryptographiques. Compatible avec plus de 130 blockchains, plus de 20 000 DApps et plus d'un million de jetons, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines d'échanges décentralisés (ou DEX) et de ponts inter-chaînes.

