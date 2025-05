FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le premier trimestre 2025 et une augmentation de ses distributions

MONTRÉAL, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) a publié aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2025 (« T1 2025 »). Le Fonds a également annoncé une augmentation de ses distributions annuelles et des distributions pour les mois de juillet, août et septembre 2025.

« Le premier trimestre fut solide pour Canadien Net, avec une croissance de 8 % du FPE par part1, alors que nous commençons à récolter les fruits de notre programme d’optimisation de capital et des réinvestissements effectués au cours des derniers mois », a déclaré Kevin Henley, président et chef de la direction. « En plus des contributions positives de nos récentes acquisitions, notre créneau axé sur les besoins essentiels continue d’afficher une performance exceptionnelle, et la baisse continue des taux d’intérêt ne fait que renforcer ces conditions favorables. Nous sommes également heureux d’annoncer une augmentation de notre distribution, rendue possible par l’amélioration de la rentabilité découlant des mesures stratégiques prises au cours des dernières années. »

RÉSULTATS DU T1 2025

Canadien Net a rapporté des fonds provenant de l’exploitation1 (« FPE ») de 3,38 millions de dollars, soit 0,164 $ par part comparé à 3,13 millions de dollars, soit 0,152 $ par part pour le trimestre terminé le 31 mars 2024 (« T1 2024 »).

Les revenus de location étaient de 6,9 millions de dollars au T1 2025, soit une augmentation de 4,7 % par rapport au T1 2024. Le résultat net d’exploitation1 (« RNE ») au T1 2025 s'élevait à 5,0 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 % par rapport au T1 2024, reflétant principalement une augmentation des revenus locatifs due aux acquisitions de propriétés.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 10,2 millions de dollars au T1 2025, comparé à un résultat net de 1,3 millions de dollars au T1 2024.

L’augmentation des FPE1 provient de la hausse des revenus locatifs liés aux acquisitions d’immeubles et de la diminution des charges d’intérêts sur les facilités de crédit. L’augmentation des RNE1 reflète principalement l’augmentation des revenus locatifs liés aux nouvelles acquisitions. Finalement, la variation du résultat net par part provient principalement du changement de la juste valeur des propriétés.

DISTRIBUTIONS

À partir de juillet 2025, la distribution annuelle passera de 0,345 $ à 0,350 $ par part, représentant une augmentation de 1,5%. En prenant compte de cette augmentation, les distributions de Canadien Net ont augmenté de 180% depuis les premières distributions en 2012.

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,02917 $ par part, soit 0,35 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 31 juillet, 29 août et 29 septembre 2025 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 15 juillet, 15 août et 15 septembre 2025, respectivement.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 31 mars 2025 et 2024. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires condensés consolidés pour la période terminée le 31 mars 2025 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires condensés consolidés pour la période terminée le 31 mars 2024.

RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

3 mois

Périodes terminées les 31 mars 2025 2024 Δ

%

Situation financière Revenus de location 6 848 977 6 539 597 309 380 5 % Résultat net et résultat étendu 10 181 260 1 261 106 8 920 154 707 % Résultat net d'exploitation(1) 4 976 365 4 818 187 158 178 3 % FPE (1) 3 378 163 3 126 921 251 242 8 % FPEA (1) 3 298 952 3 082 021 216 931 7 % BAIIA (1) 11 958 886 3 090 121 8 868 765 287 % BAIIA ajusté (1) 4 785 862 4 710 759 75 103 2 % Immeubles de placement 295 093 745 276 395 720 18 698 025 7 % Immeubles de placement ajustés(1) 344 781 633 329 720 701 15 060 932 5 % Total de l'actif 321 276 862 306 832 564 14 444 298 5 % Emprunts hypothécaires 142 478 077 129 866 744 12 611 333 10 % Dette à long terme - 30 000 (30 000 ) (100 %) Portion à court terme des emprunts hypothécaires et

de la dette à long terme 16 376 220 19 256 906 (2 880 686 ) (15 %) Emprunts hypothécaires sur des immeubles de

placement détenus en vue de la vente - 2 762 860 (2 762 860 ) (100 %) Facilités de crédit 13 545 000 16 115 000 (2 570 000 ) (16 %) Total des débentures convertibles 5 866 277 5 646 673 219 604 4 % Total des capitaux propres 138 056 530 129 136 416 8 920 114 7 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 566 343 20 532 438 33 905 - Par part FPE(1) 0.164 0.152 0.012 8 % FPEA (1) 0.160 0.150 0.010 7 % Distributions 0.086 0.086 - - (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »







MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE par part, FPEA, FPEA par part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n’ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d’avis qu’il s’agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu’indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Le présent communiqué de presse présente un résumé de renseignements sélectionnés des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu conjointement avec les états financiers intermédiaires condensés consolidés et le rapport de gestion du Fonds. Veuillez consulter la section « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du Canadien Net pour la période terminée les 31 mars 2025, que vous retrouverez dans le profil du Fonds de placement immobilier Canadien Net sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca afin d’obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, un rapprochement à mesure la plus directement comparable calculé conformément aux IFRS. Cette explication est intégrée au présent à titre de référence.

De plus, les tableaux de rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans ce communiqué sont ci-dessous :

Rapprochement des Immeubles de placement aux Immeubles de placement ajustés

En date du 31 mars 2025 2024 Δ Immeubles de placement Immeubles productifs 295 093 745 276 395 720 7 % Immeubles de placement détenus en vue de la vente - 5 078 232 (100 %) Détention en partenariat(1) Immeubles productifs 47 992 251 45 582 774 5 % Immeubles en cours d'aménagement 1 695 637 2 663 975 (36 %) Immeubles de placement ajustés(2) 344 781 633 329 720 701 5 % (1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net (2) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Résultats d’exploitation

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2025 2024 Δ Revenus de location 6 848 977 6 539 597 309 380 Coûts d'exploitation (1 872 612 ) (1 721 410 ) (151 202 ) Résultat net d'exploitation(1) 4 976 365 4 818 187 158 178 Quote-part du résultat net tiré des participations dans des coentreprises 531 226 212 937 318 289 Variation de la juste valeur des immeubles de placement 7 110 532 (1429 609 ) 8 540 141 Rémunération à base de parts (369 927 ) (245 177 ) (124 750 ) Charges administratives (285 728 ) (270 697 ) (15 031 ) Charges financières (1 781 208 ) (1 824 535 ) 43 327 Résultat net attribuable aux porteurs de parts 10 181 260 1 261 106 8 920 154 FPE(1) 3 378 163 3 126 921 8 % FPE par part(1) 0.164 0.152 8 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 20 566 343 20 532 438 33 905 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Rapprochement du résultat net aux fonds provenant de l’exploitation

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2025 2024 Δ Résultat net attribuable aux porteurs de parts 10 181 260 1 261 106 8 920 154 Δ de la valeur des immeubles (7 110 532 ) 1 429 609 (8 540 141 ) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (62 752 ) 197 530 (260 282 ) Rémunération fondée sur des parts 369 927 245 177 124 750 Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés 260 (6 501 ) 6 761 FPE(1) 3 378 163 3 126 921 8 % FPE par part(1) 0.164 0.152 8 % Distributions 1 773 437 1 770 629 2 808 Distributions par part 0.086 0.086 - FPE par part - après distributions 0.078 0.066 18 % Distribution en % des FPE(1) 52 % 57 % (5 %) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 566 343 20 532 438 33 905 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Fonds provenant de l’exploitation ajustés

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2025 2024 Δ FPE(1) 3 378 163 3 126 921 251 242 Ajustement des loyers selon le mode linéaire(2) (51 033 ) (36 583 ) (14 450 ) Investissement de maintien sur les immeubles de placement (28 178 ) (8 317 ) (19 861 ) FPEA(1) 3 298 952 3 082 021 7 % FPEA par part 0.160 0.150 7 % Distributions par part 0.086 0.086 - FPEA par part - après distributions 0.074 0.064 16 % Distributions en % des FPEA(1) 54 % 57 % (3 %) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 566 343 20 532 438 33 905 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

(2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





Rapprochement du résultat net au BAIIA

3 mois Périodes terminées 31 mars 2025 2024 Δ Résultat net attribuable aux porteurs de parts 10 181 260 1 261 106 8 920 154 Charges d’intérêts nettes 1 777 626 1 829 015 (51 389 ) BAIIA(1) 11 958 886 3 090 121 8 868 765 Δ de la valeur des immeubles (7 110 532 ) 1 429 609 (8 540 141 ) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (62 752 ) 197 530 (260 282 ) Δ de la valeur des débentures convertibles 260 (6 501 ) 6 761 BAIIA ajusté(1) 4 785 862 4 710 759 2 % Charge d’intérêts 1 850 158 1 921 664 (71 506 ) Remboursement du capital 1 199 839 1 120 044 79 795 Obligations au titre du service de la dette 3 049 997 3 041 708 - Ratio de couverture des intérêts en fonction du BAIIA ajusté(1) 2.6x 2.5x 0.1x Ratio de couverture du service de la dette en fonction du BAIIA ajusté(1) 1.6x 1.5x 0.1x (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 mars 2025 et le rapport de gestion de Canadien Net peuvent être obtenus sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca

