AI-Media 在 KOBA (韓國國際廣播、傳媒、音響及燈光設備展) 和 Broadcast Asia 2025 (2025 年亞洲廣播展) 展示創新翻譯工具 LEXI Voice

悉尼, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能語言解決方案領域的全球領導者 AI-Media (ASX：AIM) 將於今年 5 月參加兩場業界頂級盛事，預計會在整個亞洲產生重大影響：韓國首爾的 KOBA 2025 和 Asia Tech x Singapore (新加坡科技展) 的活動之一 Broadcast Asia 2025。

AI-Media 行政總裁 Tony Abrahams 表示：「亞洲是 AI-Media 的關鍵發展市場。 我們很高興將 LEXI Voice 等最新創新成果帶到 KOBA 和 Broadcast Asia，並展示我們的解決方案如何幫助廣播公司、活動策劃公司和企業在全球實現多種語言無障礙傳播。」

推動亞洲各地的廣播公司和內容創作者

AI-Media 將與其韓國合作夥伴 BS Systems 在 KOBA 2025 聯手展示在人工智能字幕和多種語言翻譯科技方面的最新進展。 與會者可以參觀 BS Solutions 的展位 [展位編號 #D326]，體驗 AI-Media 世界領先的 LEXI 字幕、即時翻譯和編碼器技術的現場演示，這些科技成果專為順暢整合廣播和串流媒體而設。

在 Broadcast Asia 2025 ，AI-Media 很榮幸獲指定為整個 Asia Tech x Singapore 會議項目的官方字幕合作夥伴。 所有主要會議環節將會配備由 AI-Media 技術實現的即時字幕，確保全球觀眾可以完整觀看每場會議，打破語言障礙。

親身體驗 AI-Media 的創新成果

在 KOBA 和 Broadcast Asia，參觀者將有機會體驗：

LEXI Voice：以多種語言即時傳播的未來已來

LEXI Voice 在 NAB Show 2025 成功推出後，現在已隨時可用，將會改變廣播公司和活動策劃公司吸納不同受眾的方式。 LEXI Voice 使用尖端的人工智能科技，即時提供替代語言的音軌，無需昂貴的人工翻譯或額外的硬件。 LEXI Voice 提供超過 100 種語言的翻譯功能，具有超低延遲和可自訂的人工智能語音，有助用戶開拓新市場、吸納全球受眾，而且降低即時翻譯成本的幅度高達 90%。

Abrahams 表示：「對許多客戶來說，這標誌著多種語言傳播終於具備了商業可行性。 LEXI Voice 的出品完全滿足行業的需求：可大規模使用、簡單實惠，同時又不會犧牲廣播級的質素。」

歡迎到訪：

KOBA 2025： 2025 年 5 月 20 日至 23 日 | 與 BS Systems 聯合參展 | 首爾 COEX Convention & Exhibition Center (COEX 會展中心) | 展位編號：#D326

2025 年 5 月 20 日至 23 日 | 與 BS Systems 聯合參展 | 首爾 COEX Convention & Exhibition Center (COEX 會展中心) | 展位編號：#D326 Broadcast Asia 2025： Asia Tech x Singapore 2025 年 5 月 27 日至 29 日 | Singapore Expo (新加坡博覽中心) | 展位編號：#5I3-8。 請在此處預約會面

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關於 AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) 於 2003 年在澳洲成立，是人工智能即時語音翻譯、字幕和語言無障礙解決方案的全球領導者。

AI-Media 的最新創新成果 LEXI Voice 改變了全球觀眾理解直播內容的方式：以業界領先的 LEXI 字幕的準確性為基礎，提供多種語言的即時語音翻譯。 LEXI Voice 專為廣播公司、企業和活動策劃公司而設，令直播內容可以透過多種語言傳播，從而為相關機構拓展新的收入來源和受眾範圍。

AI-Media 的端對端生態系統在超過 25 個國家備受信賴，包括 iCap、LEXI、Alta、Encoder Pro 和 LEXI Toolkit，提供無與倫比的自動化功能、精確度和可擴展性。 AI-Media 擁有取代傳統人工工作流程的成功往績，有助世界頂級組織能夠大規模地提供無障礙的便利體驗。

傳媒聯絡人：

Fiona Habben

全球營銷主管

Fiona.habben@ai-media.tv



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