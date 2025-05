Mediatiedote

16.5.2025 klo 14.00



Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Lassila & Tikanojan ja Stena Recycling Oy:n kuormalavaliiketoiminnan välisen liiketoimintakaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään 16.5.2025 hyväksynyt yrityskaupan, jolla Lassila & Tikanoja hankkii Stena Recyclingin kuormalavaliiketoiminnan. Kauppa tulee vahvistamaan L&T:n palvelutarjoomaa sekä tukee kiertotalousliiketoiminnan kasvua L&T:n kasvustrategian mukaisesti.

L&T:n kuormalavaliiketoiminta työllistää reilut 20 työntekijää kahdessa toimipisteessä Järvenpäässä ja Oulussa. Stena Recyclingin kuormalavaliiketoiminta työllistää noin 13 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 11 miljoonaa euroa. Stena Recyclingin kuormalavaliiketoiminnan henkilöstö tulee siirtymään L&T:lle vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen yhteydessä, jonka arvioidaan toteutuvan kesäkuussa 2025.





Lisää aiheesta: Tiedote 16.10.2024 Lassila & Tikanoja vahvistaa korjaus- ja kierrätysliiketoimintaansa ostamalla Stena Recyclingin kuormalavaliiketoiminnan

Lisätietoja:

Lassila & Tikanoja Oyj

Antti Tervo, toimialajohtaja, Kiertotalousliiketoiminta

p. 050 349 3702



Stena Recycling Oy

Timo Jussila, tuotantojohtaja

p. 040 521 1690

Lassila & Tikanoja on vuonna 1905 perustettu suomalainen palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.



Stena Recycling tarjoaa kierrätys- ja kiertotalouspalveluita yli 100 000:lle eri toimialojen asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Italiassa. Tarjoamme kierrätyspalveluiden koko ketjun yritysten arjen jätehuollosta ja lajittelusta kierrätysmateriaalien jalostamiseen laadukkaiksi valmistavan teollisuuden kierrätysraaka-aineiksi. Esimerkiksi kierrätysalumiinillamme valmistava teollisuus voi vähentää jopa 95 % päästöjä verrattuna uuden materiaalin louhintaan. Kauttamme kulkee vuodessa yli 6 miljoonaa tonnia kierrätysmateriaaleja. Investoimme kierrätysteknologioiden ja kiertotalousratkaisujen kehittämiseen, ja tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia kiertotalousaiheissa. Edellisen tilikauden liikevaihtomme oli yli 2,2 miljardia euroa ja meillä työskentelee 3900 kierrätyksen ammattilaista. Lue lisää stenarecycling.com/fi.