L’Ontario prévoit éliminer la taxe sur l’auto-propane suite aux efforts de représentation de l’ACP

Une grande victoire pour un transport plus propre et plus abordable

OTTAWA, 16 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du propane (ACP) salue le projet de loi du gouvernement de l’Ontario d’éliminer la taxe sur l’auto-propane, annoncé dans son budget 2025. Cette recommandation de longue date de l’ACP marque une étape cruciale vers des transports plus propres et plus abordables en Ontario.

Les transports représentent 32% des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en Ontario. L’auto-propane – une option de remplacement de l'essence et du diesel qui émet moins de gaz à effet de serre – offre des avantages environnementaux immédiats et mesurables. Il réduit les émissions de GES jusqu'à 26% et de particules nocives jusqu'à 98% et il permet de réaliser des économies de 30 à 40% sur l’achat de carburant et l'entretien des véhicules.

«Il s'agit d'une victoire importante non seulement pour le secteur du propane en Ontario, mais aussi pour les petites entreprises et les exploitants de parcs automobiles qui recherchent des solutions de transport plus propres et plus abordables, a déclaré Shannon Watt, PDG de l’ACP. La suppression de la taxe sur l’auto-propane uniformise les règles du jeu et soutient les mesures concrètes en faveur du climat.»

En vertu de la Loi de la taxe sur l’essence de l’Ontario, le propane est actuellement taxé à 4,3 cents le litre, contrairement à l’essence et au diesel, qui ont bénéficié de réductions de taxe. L’ACP n’a cessé de plaider en faveur d’un traitement équitable pour les utilisateurs de propane, car ce carburant était désavantagé.

Le gouvernement de l'Ontario a reconnu le plaidoyer de l’ACP dans le document du budget 2025, en citant directement Mme Watt: «L’Association canadienne du propane (CPA) a demandé la suppression de la taxe sur l’auto-propane dans le but d’alléger le fardeau fiscal du secteur du propane, en particulier des petites entreprises qui vendent et utilisent du propane.»

L’ACP félicite le gouvernement pour cette législation fondée sur des données probantes et tournée vers l'avenir, et elle est prête à appuyer les efforts supplémentaires visant à promouvoir l’adoption de solutions axées sur le propane qui sont abordables, fiables et à faibles émissions dans l’ensemble de la province.

À propos de l’Association canadienne du propane

L’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars en plein essor qui a un impact sur le gagne-pain de dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP élabore et produit des documents de formation pour l'industrie, offre un plan d'aide en cas d'urgence à ses membres et fournit des services de représentation pour l'industrie du propane.

