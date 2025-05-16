Anaqua 收購 RightHub，以加速推進公司在全球發展

波士頓, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的創新和知識產權 (IP) 管理技術供應商 Anaqua 今天宣布，已收購知識產權管理軟件和服務供應商 RightHub®。 此次收購體現 Anaqua 維持公司一貫的策略，致力提供可滿足全球各個領域客戶的需求的解決方案，並加強其在英國、瑞典和丹麥的組織影響力。

RightHub 的人工智能原生平台旨在滿足中型律師行和企業的需求，這個品牌將繼續獨立存在，與 Anaqua 現有的知識產權管理軟件平台 AQX® 和 PATTSY WAVE® 相得益彰。 Anaqua 計劃將其全系列知識產權資料和服務整合至 RightHub，為客戶帶來更多好處。 更廣泛地說，Anaqua 將繼續在其所有解決方案中利用共享組件和服務，並致力持續開發每個知識產權管理軟件平台。

Anaqua 行政總裁 Justin Crotty 表示：「我們熱烈歡迎 RightHub 加入 Anaqua。 我們懷有同樣的堅定信念，致力為知識產權市場提供一流的軟件驅動解決方案，採取度身打造的方式，以滿足不同類型和規模組織的知識產權從業人員的特定需求。 RightHub 與 Anaqua 相得益彰，為我們帶來充滿熱情的知識產權行業專家和以客戶為中心的理念，這將進一步增強 Anaqua 在歐洲、中東和非洲 (EMEA) 地區的影響力，尤其是在英國和北歐地區。」

RightHub 聯合創辦人兼行政總裁 Toni Nijm 將成為 Anaqua 執行管理團隊的成員。 Toni 在知識產權領域擁有歷史悠久的成功往績，曾擔任專利律師和知識產權解決方案行業的高級管理人員 (曾任產品總監、技術總監和策略總監)，以及持續創業，先後創立了 iPendo® 和現在的 RightHub。

Justin Crotty 補充說：「對於 Toni 將成為我們團隊的高級管理人員，將他豐富的行業經驗和專業知識帶到 Anaqua，我感到非常高興。 這會為我們的員工和客戶帶來巨大的好處。」

Toni Nijm 評論說：「知識產權專業人士總是面臨壓力，要尋求創新和更有效率的工作方式。 我們很高興能夠加入 Anaqua，大家攜手合作，滿足知識產權專業人士的需求，提供由人工智能賦能的直觀、靈活的協作工具，以協助他們在業務方面大獲成功。 我們的團隊多年來一直關注 Anaqua，很期待一起實現共同願景——開發技術優先的解決方案，以滿足知識產權市場不斷變化的需求。」

Nordic Capital Advisors 董事總經理 Aditya Desaraju 表示：「RightHub 對 Anaqua 來說是錦上添花。 Anaqua 和 RightHub 將並肩前行，繼續推動知識產權管理轉型，並為全球知識產權客戶帶來實際利益。 該組織的廣度、深度及其產品在業界可以說是無與倫比。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一間為企業和律師行提供綜合知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務的優質供應商。 其知識產權管理軟件平台 AQX®、PATTSY WAVE® 和 RightHub® 均提供具有大數據分析和技術支援服務的最佳實踐工作流程，以創建一個智能環境，旨在針對知識產權策略提供資訊，支持知識產權決策，並簡化知識產權營運，為每個細分領域客戶的需求提供度身訂製的解決方案。 如今，近一半的美國前 100 名專利伸請者和全球品牌，以及全球各地愈來愈多的律師事務所使用 Anaqua 的解決方案。 超過二百萬名知識產權管理人員、律師、律師助理、行政人員和創新者使用上述平台來滿足其知識產權管理需求。 Anaqua 的全球業務總部位於波士頓，同時在美國、歐洲和亞太地區設有辦事處。 如需了解更多資訊，請瀏覽 anaqua.com，或在 LinkedIn 上關注 Anaqua 的動態。

關於 RightHub

RightHub 是一間總部位於歐洲的公司，致力升級全球基礎設施，以保護創新成果。 RightHub 從根本上改變了知識產權專業人士的日常體驗。 知識產權專業人士無需花費大量時間處理不太重要的行政任務以及切換多個應用程式，現在能夠在單一平台上管理他們的日常工作事務，透過該平台，他們與全球的合作夥伴建立聯繫，同時將相關資料和服務整合至知識產權有效期內的每種背景和流程。 RightHub 的橫向平台為知識產權所有者和知識產權公司提供一種現代化且具透明度的消費和支付方式，適用於知識產權軟件和服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.righthub.com

公司聯絡人：

Nancy Hegarty

營銷副總裁，Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com