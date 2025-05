Alvotech tilkynnir niðurstöðu útboðs í tengslum við skráningu félagsins á Nasdaq markaðinn í Stokkhólmi

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag um niðurstöðu útboðs á sænskum heimildarskírteinum (SDR), sem eru ígildi hlutabréfa, í tengslum við væntanlega skráningu félagsins á Nasdaq markaðinn í Stokkhólmi. Sterkur áhugi var meðal almennra fjárfesta á útboðinu og var eftirspurn margföld á við framboð. Meira en 3.000 nýir hluthafar eignast nú hlut í Alvotech. Viðskipti með bréf Alvotech á Nasdaq markaðnum í Stokkhólmi hefjast mánudaginn 19. maí nk. undir auðkenninu „ALVO SDB“.

Útboðið náði aðeins til fjárfesta í Svíþjóð og var tekið við tilboðum frá 9. maí sl. til hádegis í dag, 16. maí. Gengi í útboðinu verður 1.167,8 krónur (87,51 sænskar), sem jafngildir 90% af vegnu meðalverði hluta í Alvotech á tímabilinu 9.-16. maí. Ef vegið meðalverð á þessum tíma hefði verið lægra en lokagengi á íslenska markaðnum í dag, hefði lokagengi dagsins verið notað til viðmiðunar, en það reyndist vera 1.350 íslenskar krónur.

Í boði voru alls 441.600 hlutir í Alvotech. Öllum bréfum sem voru í boði var úthlutað, til meira en 3.000 einstaklinga. Tekjur af sölunni að undanskildum sölukostnaði eru um 516 milljónir króna (39 milljónir sænskra).

Skráningu Alvotech á Nasdaq markaðnum í Stokkhólmi er ætlað að auka sýnileika félagsins meðal markaðsaðila í Skandinavíu og Evrópu, auka veltu með bréf félagsins og breikka hluthafahópinn. Alvotech hefur fundið fyrir miklum áhuga stofnanafjárfesta í Skandinavíu og alþjóðlegum mörkuðum á að fjárfesta í evrópskum líftækni og lyfjafyrirtækjum, en öflug viðskipti eru á Nasdaq markaðnum í Stokkhólmi með hlutabréf fyrirtækja í þessum geirum.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Dr. Reddy’s (Evrópa, Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Meiri upplýsingar er að finna á vefsíðu Alvotech, fjárfestasíðu, og almennri vefsíðu félagsins á ensku. Fylgið okkur á samfélagsmiðlum: LinkedIn, Facebook, Instagram og YouTube

Alvotech, fjárfestatengsl og samskiptasvið

Benedikt Stefánsson, forstöðumaður

alvotech.ir@alvotech.com