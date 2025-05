OTOMOTO : « Fabriqué en Chine, Conduit en Europe » - Agnieszka Czajka lors de l’IMPACT'25 concernant la nouvelle étape de la motorisation européenne

POZNAŃ, Pologne, 19 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du salon IMPACT'25 qui s’est tenu cette année à Poznań, Agnieszka Czajka, directrice générale du groupe OTOMOTO/OLX, a participé au panel « Fabriqué en Chine, Conduit en Europe », et s’est exprimée sur l’un des sujets les plus brûlants de l’industrie automobile contemporaine, à savoir l’expansion des marques chinoises sur le marché européen. Le débat a été animé par Bianca Lopes, experte en technologie et en Fintech.

Le secteur automobile passe à la vitesse supérieure en Europe

Les marques chinoises, considérées il y a peu comme des acteurs de niche, non seulement gagnent désormais des parts de marché, mais redéfinissent également les règles du jeu. Agnieszka Czajka, se référant à la situation actuelle du marché, a partagé des données qui confirment sans équivoque la position croissante des constructeurs chinois. En mars 2025, la part des marques chinoises dans les immatriculations européennes a dépassé pour la première fois la barre des 5 %. En Pologne, leur part de marché a atteint un record de 6,8 % en avril, et la marque MG a immatriculé à elle seule plus de 6 600 véhicules en 2024, dépassant Citroën ou Seat. OTOMOTO remarque ces mêmes changements, avec plus de 2 500 véhicules de fabricants chinois listés sur la plateforme en 2024.

Adaptabilité, agilité et accessibilité

Les personnes interrogées reconnaissent que les fabricants chinois ont adopté une stratégie d’entrée sophistiquée, dont les pierres angulaires sont un large portefeuille, une expertise de bout en bout (depuis les batteries jusqu’à la fabrication), et l’établissement d’une relation directe avec les clients, y compris dans les petites villes. Nous observons que sur le marché européen, l’avantage vient non seulement de la force de la marque, mais aussi de la rapidité d’adaptation, de l’agilité opérationnelle et de la capacité à anticiper les tendances et les besoins des utilisateurs.

« Les constructeurs chinois rappellent ainsi à l’ensemble de l’industrie la raison d’être du marché automobile, à savoir les personnes voulant conduire mieux, de manière plus sûre et plus intelligente. L’innovation et l’accès aux technologies les plus récentes ne sont plus un luxe, mais un devoir envers le conducteur. Mais la transformation à laquelle nous assistons n’est pas seulement une révolution technologique ; c’est également un changement de mentalité. Nous n’achetons plus des marques. À la place, nous commençons à acheter des fonctionnalités et des expériences », a déclaré Agnieszka Czajka, directrice générale du groupe OTOMOTO/OLX.

