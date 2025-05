Black Castle Capital Partners Ltd précise ne pas être affiliée à Black Capital Partners

LONDRES, 19 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Castle Capital Partners Ltd, cabinet de conseil londonien indépendant spécialisé dans l’accompagnement des investisseurs dans les domaines du capital-investissement, du capital-risque et de l’immobilier, procède ce jour à une déclaration publique visant à revendiquer son indépendance et son mode de fonctionnement.

Ce communiqué fait suite à une confusion entre Black Castle Capital Partners Ltd et une enseigne similaire, à savoir Black Capital Partners, issue de recherches sur le marché et en ligne. Le cabinet s’est rendu compte que de récents résultats de recherche en ligne à propos d’avis sur Black Castle Capital ont associé par erreur le nom de Black Castle Capital Partners Ltd à du contenu propre à Black Capital Partners, et entend clarifier qu’il s’agit de deux entreprises bien distinctes, sans aucun lien d’appartenance, de pilotage ou de périmètre.

Cette précision vise à gagner en transparence sur le marché, fiabiliser l’information destinée à ses investisseurs et partenaires, et à réaffirmer le statut indépendant de Black Castle Capital Partners Ltd dans l’univers du conseil.

Déclaration du PDG.

« Nous déplorons que des dénominations similaires aient causé une telle méprise et encourageons nos clients et partenaires, ainsi que le grand public à consulter les informations à propos de notre cabinet directement depuis nos sources officielles. Nous sommes tout sauf opposés à une politique de diligence raisonnable, et notre bilan parle de lui-même », a souligné Richard Diaz, PDG de Black Castle Capital Partners Ltd.

Contexte : distinction entre deux entreprises indépendantes

De récentes recherches de marché ont permis d’établir que, dans certains cas, Black Castle Capital Partners Ltd a été confondue à tort avec Black Capital Partners, un cabinet tout à fait distinct, de marque différente, piloté par une Direction propre et poursuivant d’autres activités.

Une précision capitale

Les activités de Black Castle Capital Partners Ltd s’exercent indépendamment de celles de Black Capital Partners ou de toute autre entité à la dénomination similaire.

Black Castle Capital Partners Ltd est immatriculée au registre des sociétés britanniques, la Companies House, sous le numéro 10635644.

Une distinction claire entre ces deux cabinets importe pour éviter toute confusion inutile aux yeux de nos investisseurs et partenaires.

Rétablir la vérité protège notre marque et joue en faveur d’une prise de décision éclairée.

À propos de Black Castle Capital Partners Ltd

Black Castle Capital Partners Ltd est un cabinet de conseil indépendant domicilié à Londres. Fondée en 2017 par Richard Diaz, son actuel PDG, le cabinet propose des solutions sur mesure aux entrepreneurs, entreprises en phase de croissance et investisseurs institutionnels, conçues en collaboration avec des fonds de capital-risque, de capital-investissement et de capital stratégique.

L’entreprise s’associe à des créateurs visionnaires et à des sociétés jouant la carte de l’innovation dans l’objectif de dégager de la valeur à long terme.

À l’appui d’une approche à la fois pratique et agile, Black Castle Capital Partners Ltd se distingue par son expertise multisectorielle et cible des opportunités à fort potentiel au cœur de la technologie, de l’immobilier et des marchés émergents. Outre un accompagnement relatif à la levée de fonds facilité par ses services d’introduction, l’équipe de Black Castle Capital Partners Ltd propose également un accompagnement stratégique, ouvre l’accès à son réseau et assure une assistance opérationnelle.

Domicilié à Londres, le cabinet Black Castle Capital Partners Ltd mise sur la flexibilité, la discrétion et la mise en commun des intérêts avec ses partenaires, qu’ils soient investisseurs institutionnels ou particuliers fortunés. L’éthique de l’entreprise repose sur la mise en place d’un relationnel durable. Elle veille à adapter chacune de ses missions aux ambitions spécifiques de ses partenaires.

Pour obtenir des informations exactes sur le cabinet, veuillez consulter :

Site Internet : www.blackcastlecapital.co.uk

Contact : admin@blackcastlecapital.co.uk | +44 (0)207 099 8877

Adresse : Black Castle Capital Partners Ltd, 48 Charles Street, Mayfair, Londres, W1J 5EN

Numéro d’immatriculation auprès de la Company House : 10635644