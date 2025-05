LONDEN, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Catle Capital Partners Ltd, een in Londen gevestigd consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in de introductie van bedrijven bij beleggers in private equity, durfkapitaal en vastgoed, gaf vandaag een publieke verklaring uit over zijn onafhankelijke status en activiteiten.

De aankondiging volgt op vragen vanuit de markt en online zoekopdrachten die tot verwarring geleid hebben tussen Black Castle Capital Partners Ltd en een andere entiteit met een gelijksoortige naam, Black Capital Partners. Ze hebben geconstateerd dat recente online zoekopdrachten als 'Black Castle Capital reviews' onbedoeld verband leggen tussen Black Castle Capital Partners Ltd en content met betrekking tot Black Capital Partners. Dit zijn echter geheel afzonderlijke bedrijven, zonder enig gedeeld eigendom, leiding of overlappende activiteiten.

Deze verduidelijking is bedoeld om de transparantie op de markt te vergroten, duidelijkheid te scheppen voor investeerders en partners en de unieke positie van Black Castle Capital Partners Ltd in de consultancysector te onderstrepen.

Verklaring van de CEO.

"Wij betreuren de verwarring die is ontstaan door deze gelijksoortige naam en verzoeken klanten, partners en het publiek om informatie rechtstreeks via onze officiële kanalen te verifiëren. We verwelkomen due diligence en onze reputatie spreekt voor zich", verklaarde Richard Diaz, CEO van Black Castle Capital Partners Ltd.

Achtergrond: twee onafhankelijke bedrijven van elkaar onderscheiden

Recente vragen op de markt hebben gevallen aan het licht gebracht waarin Black Castle Capital Partners Ltd ten onrechte in verband werd gebracht met Black Capital Partners, een geheel ongerelateerde entiteit met een afzonderlijke leiding, merk en bedrijfsdoelstellingen.

Waarom het onderscheid belangrijk is

De activiteiten van Black Castle Capital Partners Ltd zijn geheel onafhankelijk van Black Capital Partners en welke andere entiteit met een gelijksoortige naam dan ook.

Black Castle Capital Partners Ltd is geregistreerd onder Companies House-nummer 10635644, conform het Britse recht.

Een duidelijk onderscheid tussen deze entiteiten helpt onnodige verwarring onder beleggers en partners te vermijden.

Verwarring vermijden draagt bij aan het behoud van de integriteit van het merk en geïnformeerde besluitvorming.

Over Black Castle Capital Partners Ltd

Black Castle Capital Partners Ltd is een in Londen gevestigd consultancybedrijf. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door CEO en oprichter Richard Diaz om oplossingen op maat te leveren voor ondernemers, groeiende ondernemingen en institutionele beleggers, in de vorm van durfkapitaal, private equity en strategisch kapitaal.

Het bedrijf werkt samen met visionaire oprichters en dispruptieve bedrijven om langetermijnfinanciering te vinden.

Black Castle Capital Partners Ltd hanteert een lean, hands-on benadering en onderscheidt zich door sector-agnostische expertise. Het richt zich op opportuniteiten met een hoog potentieel in technologie, vastgoed en opkomende markten. Het team assisteert niet alleen bij het vinden van financiering door middel van introducties, maar verzorgt ook strategische begeleiding, toegang tot netwerken en operationele ondersteuning.

Black Castle Capital Partners Ltd, waarvan het hoofdkantoor in Londen gevestigd is, is trots op zijn flexibiiteit en discretie, en het afstemmen van belangen met zijn partners, vermogende particulieren en institutionele beleggers. De bedrijfsfilosofie draait om het opbouwen van relaties, waarbij elke samenwerking wordt afgestemd op de unieke ambities van de partners.

Voor correcte informatie:

Website: www.blackcastlecapital.co.uk

Contact: admin@blackcastlecapital.co.uk | +44 (0)207 099 8877

Adres: Black Castle Capital Partners Ltd, 48 Charles Street, Mayfair, Londen, W1J 5EN

Company House-registratienummer: 10635644