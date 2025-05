Das Intercom-Team schließt eine Vereinbarung mit FundedNext über eine exklusive Zusammenarbeit im Bereich KI ab

AJMAN, Vereinigte Arabische Emirate, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 7. und 8. Mai empfing FundedNext eine hochrangige Delegation von Intercom unter der Leitung von Phil Moore (Head of Sales Engineering) und Ciaran Nolan (Senior Director, EMEA) zu einer zweitägigen Zusammenarbeit im Operations & Support Hub von FundedNext. FundedNext ist einer der strategisch wichtigsten und einflussreichsten Kunden von Intercom weltweit. Die Partner nutzten diesen Event, um Fin AI, den KI-Support-Assistenten der nächsten Generation von Intercom, erheblich zu verbessern, indem sie Beratung zu fortschrittlichen, agentenbasierten Ebenen leisteten, die personalisierte Anfragen in großem Umfang in einer bisher unerreichten Größenordnung bearbeiten können.

FundedNext arbeitet bereits seit den Anfängen von Fin AI – also seit fast einem Jahr – mit Intercom zusammen. Von Anfang an haben sie Fin vollständig integriert, ausgiebig getestet und seine Grenzen durch praktische Experimente ausgereizt. Die Partnerschaft wurde durch frühzeitigen Zugang zu Roadmap-Funktionen, dediziertem technischen Support und der Teilnahme an geschlossenen Betatests und gezielten sechswöchigen Sprints zur Produktoptimierung weiter vertieft.

Workshop-Übersicht

An zwei intensiven Tagen entwickelten die Teams von FundedNext und Intercom gemeinsam Strategien, um Fin AI zu einer hochentwickelten, agentenbasierten Support-Ebene weiterzuentwickeln. Der erste Tag begann mit einer umfassenden Überprüfung der geschäftlichen Auswirkungen von Fin AI bei FundedNext, wobei insbesondere die erheblichen Steigerungen bei der Produktivität und Kundenzufriedenheit hervorgehoben wurden. Anschließend folgten Live-Demonstrationen der erweiterten Funktionen, woraufhin die Führungskräfte von FundedNext auf der Grundlage ihrer umfassenden operativen Erfahrung detaillierte Einblicke in Sicherheitsprotokolle, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Integrationsprioritäten gaben.

Am zweiten Tag arbeitete die Delegation von Intercom direkt mit dem Kundenerfahrungsteam von FundedNext zusammen. Gemeinsam analysierten sie Kundenszenarien aus dem gesamten Spektrum – von einfachen Informationsanfragen bis hin zu personalisierten, umfangreichen und hochkomplexen Fällen, die präzises menschliches Eingreifen erfordern. Diese interaktiven Sessions werden dazu beitragen, die Fähigkeit von Fin AI zu verfeinern, automatisierte und halbautomatisierte Workflows bereitzustellen, die speziell auf den Betriebsumfang von FundedNext zugeschnitten sind.

Beide Teams haben sich zu branchenführenden KI-Sicherheitsprotokollen und proaktiver Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, um sicherzustellen, dass jede automatisierte Entscheidung transparent und überprüfbar ist und auf strengen Datenschutzmaßnahmen basiert.

Phil Moore, Head of Sales Engineering bei Intercom, erklärt:

„Workshops wie diese liefern Ergebnisse, die mit monatelangen Slack-Nachrichten oder Videoanrufen einfach nicht zu erzielen sind. Wenn wir Seite an Seite zusammenarbeiten, entstehen Ideen sofort, Abstimmungen erfolgen auf natürliche Weise, und wir gehen mit einer gemeinsamen Vision auseinander, die echte Fortschritte vorantreibt.“

Warum FundedNext der ultimative Prüfstein für Fin AI ist

FundedNext bedient Privatanleger weltweit mit äußerst vielfältigen und komplexen Trading-Programmen und generiert dabei große Datenmengen, die Fin AI ein einzigartig anspruchsvolles Umfeld bieten, um seine Vorhersagefähigkeiten rasch weiterzuentwickeln. Durch die erfolgreiche Bewältigung der vielfältigen Anforderungen von FundedNext ist Fin AI in der Lage, in jedem globalen Kundendienstkontext außergewöhnliche Leistungen zu erbringen.

Tanzim Hasan Fahim, VP of Technology bei FundedNext, dazu:

„Bei FundedNext verwalten wir einige der anspruchsvollsten Umgebungen der Branche. Die Integration von Fin AI erfordert eine sorgfältige Ausführung, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Compliance. Durch unsere enge Zusammenarbeit stellen wir sicher, dass wir nicht nur Technologie einsetzen, sondern aktiv Standards dafür setzen, wie KI den Kundendienst verändert.“

Syed Abdullah Galib, Chief Strategy Officer bei FundedNext, erklärt:

„Unsere Partnerschaft mit Intercom ist bereits sehr solide, aber dieser Workshop vertieft unsere Zusammenarbeit noch weiter. Wir gestalten die Zukunft der KI-Unterstützung mit – indem wir unsere einzigartige operative Größe nutzen, um agentenbasierte Lösungen zu optimieren, die Hunderttausende komplexer, personalisierter Interaktionen nahtlos und sicher abwickeln können.“

Ein bahnbrechender Fortschritt für den Kundendienst

Diese Zusammenarbeit stellt ein neues Paradigma im KI-gestützten Kundenservice dar und vereint globale Technologieführer und innovative Unternehmen, um gemeinsam intelligente, agentenbasierte Supportsysteme zu entwickeln. Durch die Kombination von KI-gestützter Effizienz, menschlicher Expertise und strengen Sicherheitsstandards gestalten FundedNext und Intercom die Zukunft und gewährleisten, dass jede Kundeninteraktion mit Präzision, Empathie und unübertroffener Zuverlässigkeit abgewickelt wird.

Über die Partner

Intercom

Intercom ermöglicht mehr als 30.000 Unternehmen die Kundenbindung über eine einheitliche Plattform, die Chat, Automatisierung und KI-Workflows kombiniert. Die neueste Roadmap umfasst proprietäre KI-Agentenfunktionen, die die Automatisierung von Fin mit der Übergabe an erfahrene Mitarbeiter kombinieren.

FundedNext

FundedNext ist eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige globale Handelsplattform, die Händlern in über 180 Ländern eine simulierte Finanzierung bietet. FundedNext unterstützt die Entwicklung von Tradern durch fachkundige Schulungsressourcen, eine florierende Trading-Community, strategische Networking-Möglichkeiten und fortschrittliche Analyse-Tools. Das Unternehmen hat kürzlich eine Prop-Firma für Terminkontrakte gegründet und erweitert seinen Markt durch die Einführung einer Brokerage-Sparte Mitte Mai.

