L’équipe d’Intercom en visite chez FundedNext pour une collaboration exclusive autour de l’Intelligence Artificielle

AJMAN, Émirats arabes unis, 19 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 7 et 8 mai, FundedNext a accueilli une délégation d’Intercom, conduite par Phil Moore (Responsable de l’ingénierie commerciale) et Ciaran Nolan (Directeur général, région EMEA), pour deux jours de collaboration au centre d’opérations et de support de FundedNext. FundedNext est l’un des clients les plus stratégiques et les plus influents d’Intercom au niveau mondial. Les partenaires ont profité de cette occasion pour améliorer considérablement Fin AI, l’assistant IA de nouvelle génération d’Intercom, notamment en travaillant sur des couches agentiques sophistiquées capables de gérer des requêtes personnalisées et massives à une échelle inédite.

FundedNext travaille avec Intercom depuis le lancement de Fin AI, il y a près d'un an. Dès le départ, ils ont pleinement intégré Fin, l’ont rigoureusement testé et ont repoussé ses limites à travers des expérimentations pratiques. Grâce à un accès anticipé aux fonctionnalités de la feuille de route, à une assistance technique dédiée et à la collaboration à des versions bêta non publiques et à des groupes de travail ciblés de six semaines pour aider à affiner le produit, la relation entre les partenaires s’est consolidée.

Atelier : une vue d’ensemble

Au cours de ces deux jours de session de travail intensives, les équipes de FundedNext et d’Intercom ont développé ensemble des stratégies pour faire évoluer Fin AI en un assistant virtuel sophistiqué. Le premier jour a débuté par une analyse approfondie de l’impact commercial de Fin AI chez FundedNext, révélant une hausse marquée de la productivité et de la satisfaction client. Des démonstrations en direct des fonctionnalités sophistiquées ont suivi, amenant les dirigeants de FundedNext à partager des informations détaillées sur les protocoles de sécurité, la conformité réglementaire et les priorités d’intégration, s’appuyant sur leur forte expertise opérationnelle.

Le deuxième jour, la délégation d’Intercom a collaboré directement avec l’équipe du service client de FundedNext. Ensemble, ils ont analysé une vaste gamme de scénarios auxquels le service client est confronté, des demandes d’information simples aux cas personnalisés, en grande quantité et très complexes et exigeant une intervention humaine précise. Ces sessions interactives contribueront à perfectionner les capacités de Fin AI à générer des flux de travail automatisés et semi-automatisés adaptés spécifiquement à l’échelle opérationnelle de FundedNext.

Les deux équipes se sont engagées à respecter les protocoles de sécurité de l’Intelligence Artificielle les plus avancés du secteur et une conformité réglementaire proactive, garantissant ainsi que chaque décision automatisée est transparente, vérifiable et fondée sur des protections de données à toute épreuve.

Phil Moore, Responsable de l’ingénierie commerciale chez Intercom, a déclaré :

« Des ateliers comme celui-ci produisent des résultats que des mois d’échanges par messages ou appels vidéo ne peuvent égaler. En travaillant côte à côte, les idées fusent, l’alignement est naturel et nous repartons avec une vision commune pour progresser concrètement. »

FundedNext est le terrain d’essai parfait pour Fin AI

Servant des détaillants dans le monde entier avec des programmes de trading très diversifiés et complexes, FundedNext génère un important volume de données, fournissant à Fin AI un environnement particulièrement stimulant pour faire progresser rapidement ses capacités prédictives. La gestion réussie des diverses exigences de FundedNext permet à Fin AI d’obtenir des résultats exceptionnels dans n’importe quel contexte mondial d’assistance à la clientèle.

Tanzim Hasan Fahim, Vice-président de la technologie chez FundedNext, a ainsi commenté :

« Chez FundedNext, nous gérons certains des environnements les plus exigeants de l’industrie. L’intégration de Fin AI nécessite une exécution méticuleuse, notamment en matière de sécurité et de conformité. Notre étroite collaboration garantit que nous ne nous contentons pas d’adopter la technologie, mais que nous définissons activement des normes sur la manière dont l’Intelligence Artificielle transforme l’assistance à la clientèle. »

Syed Abdullah Galib, Responsable stratégique chez FundedNext, a lui déclaré :

« Ce partenariat déjà solide se renforce avec cet atelier. Ensemble, nous façonnons l’avenir de l’assistance IA en mettant au point des solutions agentiques capables de traiter des centaines de milliers d’interactions complexes, de manière fluide et sécurisée. »

Une avancée générationnelle pour le support client

Cet engagement représente un nouveau paradigme dans l'assistance à la clientèle par l’IA, et réunit des leaders mondiaux de la technologie et des innovateurs d’entreprise pour établir ensemble des systèmes d’assistance intelligents et agentiques. En fusionnant l’efficacité de l’IA, l’expertise humaine et des normes de sécurité rigoureuses, FundedNext et Intercom définissent l’avenir, en veillant à ce que chaque interaction avec le client soit traitée avec précision, empathie et une fiabilité inégalée.

À propos des partenaires

Intercom

Intercom permet l’engagement client pour plus de 30 000 entreprises avec une plateforme commune combinant les fonctionnalités de discussion, d’automatisation et de flux de travail de l’Intelligence Artificielle. Son plan d’action le plus récent intègre des fonctionnalités d’agents virtuels associant l’automatisation de Fin à des transitions fluides vers des experts humains.

FundedNext

FundedNext est une plateforme mondiale de trading basée aux Émirats arabes unis. Elle offre aux traders de plus de 180 pays des simulations de financement. FundedNext soutient le développement des traders par le biais de ressources éducatives spécialisées, d’une communauté de traders prospère, d’opportunités de réseautage stratégique et d’outils analytiques sophistiqués. La compagnie a récemment lancé sa société de trading à compte propres, et élargit son marché en introduisant une division de courtage à la mi-mai.

Contact :

Namia Mursalin

namia.mursalin@fundednext.com

Site web : fundednext.com



Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d97359e3-3c79-4ffe-919a-1d3e29a69b45