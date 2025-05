Dovre Group Oyj Pörssitiedote 19.5.2025 klo 10.00

KUTSU DOVRE GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Dovre Group Oyj:n (”Dovre”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.6.2025 klo 10.00 alkaen Dovren pääkonttorilla, osoite Ahventie 4, 02170 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat yhteensä 16 951 447,40 euroa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,03 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa, että mahdollinen osinko maksettaisiin 25.6.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.6.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 43 000 (aiemmin 35 000) euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 38 000 (aiemmin 30 000) euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 33 000 (aiemmin 25 000) euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kolmea (3).

9. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsen Ilari Koskelo valitaan uudelleen, ja että uusiksi jäseniksi valitaan Tomi Merenheimo ja Ville Vuori. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Vuori.

Lisätietoa hallituksen jäsenehdokkaista sekä heidän riippumattomuudestaan on yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.dovregroup.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/.

Yhtiön osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksessa ei olisi edustettuina molempia sukupuolia, koska sopivia ehdokkaita tehtävään ei ole onnistuttu kartoittamaan. Yhtiö tavoittelee naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen saavuttamista seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitusta valittaessa.



10. Kokouksen päättäminen

B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset, kauppaan liittyvä pörssitiedote sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.dovregroup.com. Hallituksen ehdotukset ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kopiot näistä dokumenteista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

C. OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.6.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.5.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.6.2025 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Dovre Group Oyj:n verkkosivujen kautta osoitteessa www.dovregroup.com

b) sähköpostitse osoitteeseen marja.saukkonen@dovregroup.com

c) puhelimitse numeroon Dovre Group Oyj/Marja Saukkonen, puh. +358 50 385 4296

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Dovre Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.6.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.6.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 9.6.2025 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Dovre Group Oyj/Marja Saukkonen, Ahventie 4 B, 02170 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen marja.saukkonen@dovregroup.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Dovre Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 105 956 494 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Espoossa 19.5.2025

DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja antaa Dovre Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo, puh. 040 510 8408.

