Lakeside Software stellt SysTrack Mobile Experience vor: IT-Analysen und Telemetriedaten in Echtzeit auf mobilen Geräten

BOSTON, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lakeside Software, das erste KI-gestützte Unternehmen für digitale Mitarbeitererlebnisse, hat heute die SysTrack Mobile Experience angekündigt, die IT-Telemetrie in Echtzeit, Abfragen in natürlicher Sprache und kontextbezogene Erkenntnisse für Mobilgeräte bereitstellt. Es ist ab Juni 2025 verfügbar und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Agentic-AI-Strategie von Lakeside dar. Es ermöglicht IT-Teams, von überall aus auf kritische Daten zuzugreifen und mit der vollständigen Analyse-Engine von SysTrack zu interagieren.

SysTrack Mobile ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar und bietet Echtzeitzugriff auf über 10.000 Datenpunkte, die alle 15 Sekunden pro Endpunkt erfasst werden, ohne dass eine Codierung erforderlich ist. Ob es um die Verfolgung der Patch-Compliance, die Behebung regionaler Ausfälle oder die Beurteilung der Bereitschaft für ein Upgrade auf Windows 11 geht – SysTrack Mobile liefert sofortige, umsetzbare Erkenntnisse. SysTrack-Benutzer können direkt über ihren Browser auf das mobile Erlebnis zugreifen, ohne dass zusätzliche Downloads oder Installationen erforderlich sind.

Mit SysTrack Mobile können IT-Teams SysTrack-Daten abfragen, um von überall aus Erkenntnisse zu gewinnen. Beispiele hierfür sind:

Vergleich der Einführung von Windows 10 und Windows 11

Identifikation von Systemen, auf denen Teams abgestürzt ist

Suche nach Geräten, denen wichtige Updates fehlen

Analyse der regionalen Auslastung

Erstellung benutzerdefinierter Visualisierungen und Dashboards



SysTrack Mobile erweitert die Leistungsfähigkeit der bewährten Analysefunktionen von SysTrack auf mobile Geräte und macht wichtige IT-Erkenntnisse zugänglicher als je zuvor. Während SysTrack schon immer proaktive Erkenntnisse geliefert hat, um die Anzahl der Helpdesk-Tickets zu reduzieren, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und die IT-Kosten um 20 % zu senken, bringt SysTrack Mobile diese Funktionen direkt zu den IT-Teams und vereinfacht so Aufgaben wie die Verwaltung von Betriebssystem-Upgrades und vermeidet kostspielige erweiterte Supportverträge.

„Angesichts der zunehmenden Verbreitung dezentraler Umgebungen ist eine Echtzeit-IT-Sichtbarkeit überall und jederzeit von entscheidender Bedeutung“, sagte Robert Hobbs, SVP of Strategy & Products bei Lakeside Software. „Mit SysTrack Mobile haben Sie wichtige Daten immer zur Hand, egal ob im Büro oder unterwegs. Von der Abfrage von Windows-10-Systemen bis hin zur Lokalisierung weitverbreiteter Anwendungsabstürze liefert es sofortige, umsetzbare Erkenntnisse, um einen reibungslosen Betriebsablauf aufrechtzuerhalten.“

Lakeside wird die SysTrack Mobile Experience diese Woche am Stand Nr. 305 beim kommenden Gartner Digital Workplace Summit in London präsentieren. Die Teilnehmer können bei ihrem Besuch des Lakeside-Stands für eine Demonstration und Diskussion mehr über die Funktionen von SysTrack erfahren und herausfinden, wie es zur Modernisierung von IT-Strategien beitragen kann.

Über Lakeside Software

Lakeside Software läutet mit SysTrack, der leistungsstärksten KI-gesteuerten DEX-Plattform (Digital Employee Experience) der Branche, eine neue Ära proaktiver IT ein. Fortune-500-Unternehmen weltweit vertrauen Lakeside SysTrack, denn es senkt die IT-Kosten drastisch, verhindert Systemausfälle, bevor sie auftreten, und fördert strategische Entscheidungen durch beispiellose Transparenz. Informieren Sie sich unter lakesidesoftware.com, wie Sie 20 % der jährlichen IT-Kosten pro Mitarbeiter einsparen können.

