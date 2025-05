Duck Creek Technologies Nomeia Tyler Jones como Diretor de Marketing

BOSTON, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou a nomeação de Tyler Jones como Diretor de Marketing (CMO). Como CMO, Jones será responsável por supervisionar os esforços estratégicos de marketing e branding da Duck Creek, impulsionando a expansão global e a liderança da empresa como fornecedora de software e serviços de seguros de P&C.

"Jones é um profissional de marketing experiente e líder que entende o valor dos nossos clientes e ecossistema de parceiros", disse Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. "Ele tem uma vasta experiência na criação e dimensionamento de organizações de marketing de classe mundial para empresas de software baseadas em nuvem. Estou muito feliz em recebê-lo na equipe da Duck Creek e estou pronto para trabalhar com ele para acelerar nosso crescimento e expandir nossa liderança no mercado."

Com mais de duas décadas de experiência na interseção de tecnologia, seguro e experiência do cliente, Tyler ingressa na Duck Creek vindo da CLARA Analytics, onde liderou iniciativas de crescimento e programas de parceria comercial que impulsionam a adoção de soluções baseadas em IA.

"Estou honrado e entusiasmado em me juntar à Duck Creek neste momento crucial no setor de seguros", disse Tyler Jones. "A Duck Creek é uma empresa visionária que está transformando a maneira como as seguradoras operam e atendem seus clientes. Estou impressionada com a cultura, os produtos e a abordagem centrada no cliente da empresa. Estou pronta para colaborar com a talentosa equipe e parceiros da Duck Creek para ampliar nossa marca, envolver nosso público e gerar resultados de negócios."

Tyler ocupou cargos fundamentais na Kaiser Permanente e na AIG, onde liderou transformações digitais em grande escala. Na Kaiser Permanente, ele liderou uma revisão plurianual de US $ 250 milhões do ciclo de receita e dos sistemas de faturamento médico do consumidor. Como Diretor Global de Estratégia de Dados da AIG, ele se concentrou na utilização de dados para informar decisões estratégicas e aprimorar as experiências do cliente.

Na CLARA Analytics, Tyler continuou a conduzir estratégias centradas no cliente, garantindo que eles alcançassem o valor ideal da plataforma de IA da empresa. Sua liderança foi fundamental na missão da CLARA de oferecer um ROI atraente aos clientes dentro de meses após a implementação.

Jones é formado em marketing pela University of Utah e fez mestrado em Administração de Empresas na UCLA Anderson School of Management.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X .