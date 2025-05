Øget aktivitetsniveau kompenserer for faldende markedsrenter i Fynske Bank

Selskabsmeddelelse nr. 2025/08

Et øget aktivitetsniveau og fin vækst i både ind- og udlån opvejer delvist de faldende markedsrenter i Fynske Bank, som kommer ud med et resultat på 32,7 millioner kroner før skat for første kvartal af 2025. Det offentliggjorte fusionsønske med Nordfyns Bank skal accelerere væksten og ambitionen om at skabe en stærkere og endnu mere fremtidssikret bank yderligere.

Fynske Bank er på en ambitiøs vækstrejse med et klart mål om at vækste både i antallet af kunder, i markedspositionen og i den rolle, vi spiller lokalt og regionalt. Ønsket om at fusionere med Nordfyns Bank er et naturligt skridt i bestræbelserne på at accelerere den udvikling og skabe en endnu stærkere og mere fremtidssikret bank.

Regnskabet for første kvartal 2025 viser, at Fynske Bank står på et stærkt fundament, mens vi arbejder videre med planerne for fusionen.

Sammenlignet med samme periode sidste år er det økonomisk landskab et helt andet. Faldende markedsrenter og stor international uro har betydning for vores hverdag og vores forretning. Alligevel leverer Fynske Bank et tilfredsstillende resultat, som afspejler en sund forretning og en fortsat høj aktivitet.

De faldende markedsrenter og lavere kursreguleringer betyder ganske vist, at resultatet for årets første kvartal er lavere end i samme periode sidste år, men faldet i nettorenteindtægter bliver delvist opvejet af en tilfredsstillende vækst i antallet af nye kunder og høj aktivitet på boligmarkedet.

De samlede netto rente- og gebyrindtægter udgør således 104,5 millioner kroner for første kvartal 2025 mod 105,8 millioner kroner i samme periode sidste år.

Samlet kommer Fynske Bank ud af årets første kvartal med et overskud på 32,7 millioner kroner før skat mod et resultat på 50,4 millioner kroner for samme periode sidste år. Resultatet er dog på niveau med fjerde kvartal 2024, hvor overskuddet endte på 33 millioner kroner før skat.

- Det er et tilfredsstillende resultat, som jeg ser mange positive tendenser i. Når man sammenligner med samme periode sidste år, har den samfundsøkonomiske situation ændret sig markant, og vi bliver naturligvis påvirket af de faldende markedsrenter. Alligevel formår vi at skabe en fin vækst på 3,8 procent i udlån og 11,8 procent i indlån, siger Henning Dam, administrerende direktør i Fynske Bank.

Kursreguleringerne er faldet fra 22,3 til 11,5 millioner kroner i forhold til samme tidspunkt sidste år, mens omkostningerne er steget en smule. Det skyldes både overenskomstmæssige lønreguleringer og udgifter til renoveringer af lokaler, herunder en større investering i afdelingen i Svendborg.

- Vores fundament er stærkt, og vi er allerede kommet langt, men vi vil gerne endnu mere. Vores ønske om at indgå en ligeværdig fusion med Nordfyns Bank er et ambitiøst udtryk for, at vi vil være en endnu stærkere lokalbank til gavn for både kunder, medarbejdere, aktionærer og hele Fyn. Den proces kommer naturligvis til at fylde hos os de kommende måneder, siger Henning Dam.

Fakta om regnskabet for første kvartal 2025

Resultat før skat: 32,7 millioner kroner.

Resultat efter skat: 26,5 millioner kroner.

Forventninger til årets resultat før skat: 85-115 millioner kroner.

Vækst i indlån på 11,8 procent i forhold til 31. marts 2024.

Vækst i udlån på 3,8 procent i forhold til 31. marts 2024.

Fakta om Fynske Bank

Fynske Bank blev dannet i 2013 ved en fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank.

Banken har hovedsæde i Svendborg og er lokalt baseret med 11 afdelinger på Fyn, i Trekantområdet og i Aarhus. Fonden for Fynske Bank ejer 45 procent af banken og støtter aktivt lokalsamfundet med donationer til det frivillige fritids- og foreningsliv. I 2024 uddelte fonden donationer for 19 millioner kroner. Det gennemsnitlige antal medarbejdere var i første kvartal 2025 208 mod 201 i samme periode sidste år.

Banken offentliggjorde den 6. maj 2025 et ønske om at indgå en ligeværdig fusion med Nordfyns Bank. Det skal godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger i begge banker og af myndighederne, før fusionen bliver en realitet.

