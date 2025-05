Marimekko Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 19.5.2025 klo 16.30



Marimekko Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Chen)



Marimekko Oyj:n 15.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekon osakkeina. Päätöksen nojalla on hankittu osakkeita seuraavasti:

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Chen, Carol

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Marimekko Oyj

LEI: 74370053IOY42B9YJ350

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 74370053IOY42B9YJ350_20250519091659_45

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-05-16

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007660

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 909 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 909 Keskihinta: 0.00 EUR

MARIMEKKO OYJ

Julkaisija: Konserniviestintä, Anna Tuominen, puh. 040 584 6944



