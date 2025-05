Bolder Industries sluit belangrijke deal met Europese Commissie voor nieuwe fabriek in Antwerpen, wat de circulaire revolutie in Europa een boost geeft

ANTWERPEN, België en BOULDER, Colorado, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bolder Industries Belgium, een dochteronderneming van het Amerikaanse Bolder Industries, LLC, de leverancier van circulaire oplossingen voor de rubber-, plastic- en petrochemische industrie, is een belangrijke subsidieovereenkomst van € 32 miljoen aangegaan met het EU-Innovatiefonds van de Europese Commissie, een van 's werelds grootste financieringsprogramma's ter ondersteuning van grootschalige implementatie van innovatieve, koolstofarme technologieën. De subsidie is toegekend na een grondige screening door het EU-Innovatiefonds en gaat naar de bouw van Bolder's nieuwe, hypermoderne fabriek in Antwerpen, België. Deze mijlpaal maakt Bolder nog sterker als wereldleider in oplossingen voor de circulaire economie en helpt het bedrijf verder groeien na een grote investering eerder dit jaar door Tiger Infrastructure Partners.

De nieuwe fabriek van Bolder, met een oppervlakte van 55.152 vierkante meter, zal strategisch gelegen zijn in de haven van Antwerpen en beschikken over vier eigen reactoren en een geavanceerde afwerkingslijn die jaarlijks meer dan 6 miljoen afgedankte banden kan verwerken tot de belangrijkste duurzame grondstoffen van het bedrijf, BolderBlack™ en BolderOil™. De nieuwe fabriek zal een jaarlijkse productiecapaciteit hebben van bijna 18.000 ton BolderBlack, het alom erkende alternatief voor nieuwe carbon black dat in meer dan 3.000 commerciële producten wordt gebruikt en een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk oplevert. Daarnaast zal de fabriek bijna 21.000 ton BolderOil, een duurzame vloeibare grondstof die traditionele fossiele oliën in petrochemische toepassingen vervangt, produceren en zo bijdragen aan een circulaire economie in diverse industrieën. Het circulaire proces van Bolder zorgt voor een vermindering van meer dan 80% aan broeikasgasemissies in vergelijking met traditionele productiemethoden. De producten van Bolder worden geleverd aan wereldwijde bandenfabrikanten en aan petrochemische en hernieuwbare brandstofbedrijven, waaronder het in Nederland gevestigde industriële conglomeraat Profiltra.

Patrick Cobussen, CEO van Profiltra, benadrukte het belang van duurzame grondstoffen en voegde hieraan toe: “Milieuverantwoordelijkheid staat centraal in onze waarden. Onze samenwerking met Bolder Industries is een direct antwoord op de toenemende vraag van onze klanten naar duurzame opties. Dankzij de circulaire materialen van Bolder kunnen we aan deze vraag voldoen en tegelijkertijd onze belofte van kwaliteit en prestaties waarmaken.”

De bouw van de fabriek in de haven van Antwerpen zal naar verwachting in 2026 van start gaan en in het tweede kwartaal van 2027 volledig operationeel zijn. Het project wordt aangedreven door hernieuwbare energie, waaronder windenergie en teruggewonnen warmte, en belichaamt daarmee een gedurfd milieubeleid. Het project betekent ook een aanzienlijke investering in Vlaanderen, die naar verwachting minstens 50 nieuwe banen in de regio zal opleveren. Dit is slechts de eerste fase van het plan van Bolder in Antwerpen. In de toekomst wordt een uitbreiding verwacht waardoor de capaciteit van de faciliteit meer dan verdubbeld zal worden.

“Tiger Infrastructure heeft een bewezen reputatie in het helpen van Amerikaanse infrastructuurplatforms zoals Bolder bij hun uitbreiding naar Europa, en vice versa”, aldus Emil W. Henry, Jr., CEO en CIO van Tiger Infrastructure Partners. “We verheugen ons op het ondersteunen van de groei van Bolder door ons kapitaal te investeren in de bouw van nieuwe circulaire economieprojecten zoals dat in Antwerpen, zowel in de VS als in Europa, in samenwerking met belangrijke klanten en financieringsbronnen zoals het EU-Innovatiefonds.”

Over Bolder Industries



Bolder Industries levert traceerbare, materiaalbalansgerichte circulaire oplossingen voor de rubber-, plastic- en petrochemische sector door afgedankte banden om te zetten in duurzame, hoogwaardige materialen. Het door Bolder ontwikkelde proces levert ISCC PLUS-gecertificeerde BolderBlack® en BolderOil™ op, waardoor de uitstoot en het gebruik van hulpbronnen met wel 85% worden verminderd in vergelijking met traditionele methoden. Met de steun van Tiger Infrastructure Partners breidt Bolder zijn wereldwijde aanwezigheid uit om aan de groeiende vraag naar circulaire productie te voldoen. Toonaangevende merken gebruiken de producten van Bolder in de automobiel-, bouw- en consumptiegoederensector. Het bedrijf is ISO 9001-gecertificeerd en beschikt over een Silver EcoVadis-rating. Ga naar www.bolderindustries.com voor meer informatie.

Over Tiger Infrastructure

Tiger Infrastructure Partners is een innovatieve private-equityonderneming die zich richt op het verstrekken van transformatief groeikapitaal aan middelgrote infrastructuurbedrijven. Het waardetoevoegende beleid van Tiger Infrastructure is gericht op groeibeleggingen in de sectoren digitale infrastructuur, energietransitie en transport in Noord-Amerika en Europa, waar volgens Tiger Infrastructure sterke groeikrachten de vraag naar een nieuwe infrastructuur stimuleren. Tiger Infrastructure heeft kantoren in New York en Londen.

CONTACTPERSOON MEDIA

Kim Peterson

PR voor Bolder Industries

Kim.Peterson@kp-communications.com

(720) 316-4517

De bij dit persbericht behorende foto's zijn beschikbaar op

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5c75d31-90c0-4ef2-8523-48ecaaf04201

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/083b5cc1-f1eb-40ae-a2af-1d294256e5ae