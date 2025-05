Nanterre, le 19 mai 2025

Publication du Pitch Book “Why invest in VINCI, a global leader in infrastructure”

VINCI annonce la publication de son Pitch Book « Why invest in VINCI, a global leader in infrastructure » sur son site Internet : Rapports et présentations annuels | VINCI

Cette présentation synthétique, destinée en premier lieu aux investisseurs, a pour objectif principal de mettre en lumière les principales forces du modèle d’entreprise du groupe VINCI :

positionnement sur des marchés durablement porteurs ;

génération de cash-flow élevée et résiliente ;

situation financière très solide ;

stratégie d’allocation du capital équilibrée et créatrice de valeur ;

track record en matière de croissance externe ;

bon alignement des intérêts entre ses salariés et les autres actionnaires ;

performance positive du titre dans la durée ;

recherche d’une performance globale, à la fois financière et extra-financière.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe