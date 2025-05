Aramis Group - Résultats semestriels 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2025

Croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, doublement de l’EBITDA ajusté, solide génération de trésorerie

Objectifs annuels confirmés

Résultats au 31 mars 2025, 1er semestre de l’exercice clos au 30 septembre 2025

Chiffre d’affaires de 1 213,3 millions d’euros, en croissance organique de +10% par rapport au 1 er semestre 2024

semestre 2024 Satisfaction client toujours très élevée, avec un NPS 1 de 72, parmi les meilleurs de l’industrie et portée par l'engagement continu des équipes, illustré par un eNPS 2 soutenu de 55

de 72, parmi les meilleurs de l’industrie et portée par l'engagement continu des équipes, illustré par un eNPS soutenu de 55 Hausse de +10% des volumes de véhicules vendus à des particuliers par rapport au 1 er semestre 2024, dont +11% pour les véhicules reconditionnés et +7% pour les véhicules pré-immatriculés

semestre 2024, dont +11% pour les véhicules reconditionnés et +7% pour les véhicules pré-immatriculés Aramis Group continue de surperformer significativement le marché 3 des véhicules d'occasion (+ 12 points) avec de nouveaux gains de parts de marché

des véhicules d'occasion (+ 12 points) avec de nouveaux gains de parts de marché Progression de la marge brute par véhicule vendu (GPU) à 2 317 euros, en hausse de +8% par rapport au 1 er semestre 2024

semestre 2024 Doublement de l’EBITDA ajusté qui s’établit à 32,8 millions d’euros contre 16,2 millions d’euros au 1 er semestre 2024 ; résultat net positif qui s’établit à 6,4 millions d’euros

semestre 2024 ; résultat net positif qui s’établit à 6,4 millions d’euros Génération de trésorerie 4 de 23,7 millions d’euros, grâce à une nouvelle amélioration du besoin en fonds de roulement opérationnel à 24 jours (contre 27 jours au 31 mars 2024)

de 23,7 millions d’euros, grâce à une nouvelle amélioration du besoin en fonds de roulement opérationnel à 24 jours (contre 27 jours au 31 mars 2024) Poursuite de la réduction de la dette nette à 47,4 millions d’euros contre 61,0 millions d’euros au 30 septembre 2024

Objectifs annuels 2025 confirmés





Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs5 d’Aramis Group, déclarent :

« Grâce à notre proposition de valeur unique, et à nos équipes très engagées, nous enregistrons une nouvelle fois une croissance soutenue et une amélioration significative de nos marges au 1er semestre 2025. Nous avons commercialisé un nombre de voitures record, avec près de 61 000 véhicules vendus auprès de particuliers, preuve du fort dynamisme de notre activité. Les indices de satisfaction client se maintiennent à des niveaux remarquables, témoignant de la solidité de notre développement commercial et de la qualité de nos services. Conjuguée à notre bonne dynamique en termes de rentabilité, notre excellence opérationnelle nous a permis de générer une trésorerie soutenue. Enfin, nous avons réalisé des progrès solides dans le déploiement de notre plan stratégique, présenté fin novembre 2024, illustré par l'unification de nos plateformes de marque et de notre identité visuelle dans l’ensemble de nos géographies. Nos atouts et ces résultats solides nous permettent d'aborder la deuxième partie de l'exercice avec confiance et de confirmer l'intégralité de nos objectifs pour 2025. »

ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE 2025

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C du 1er semestre 2025

En unités En données publiées S1 2025 S1 2024 Var. % Voitures reconditionnées 47 060 42 362 +11,1% Voitures pré-immatriculées 13 809 12 867 +7,3% Total Volumes B2C 60 869 55 229 +10,2%

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

Par segment

En millions d'euros En données publiées S1 2025 S1 2024 Var. % Voitures reconditionnées 806,5 731,4 +10,3% Voitures pré-immatriculées 271,9 233,4 +16,5% Total B2C 1 078,4 964,9 +11,8% Total B2B 73,8 76,4 -3,4% Total Services 61,2 57,0 +7,2% Chiffre d’affaires 1 213,3 1 098,3 +10,5%

Par pays

En millions d'euros En données publiées S1 2025 S1 2024 Var. % France 519,5 477,8 +8,7% Belgique 165,4 139,2 +18,9% Espagne 162,0 150,5 +7,7% Royaume-Uni 254,5 213,8 +19,0% Autriche 98,1 103,5 -5,2% Italie 13,8 13,6 +1,7% Chiffre d’affaires 1 213,3 1 098,3 +10,5%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures aux clients particuliers (89% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et

pré-immatriculées à des particuliers – s’établit à 1 078,4 millions d’euros au 1er semestre 2025, en hausse de +11,8% par rapport au 1er semestre 2024, dont +10,2% d’effet volume et +1,4% d’effet prix.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 806,5 millions d’euros, en croissance de +10,3%, dont un effet volume de +11,1% et un effet prix de -0,7%. Cette trajectoire de croissance organique à deux chiffres est en ligne avec les objectifs d’Aramis Group pour 2025.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées s’élève quant à lui à 271,9 millions d’euros, en hausse de +16,5% par rapport au 1er semestre 2024, dont un effet volume de +7,3% et un effet prix/mix de +8,5%. La dynamique au cours de ce semestre a été soutenue par les performances de Cardoen en Belgique, qui a bénéficié du même effet de rattrapage que la France au semestre précédent. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de marché qui, après une phase de normalisation progressive, se stabilise conformément à nos anticipations.

Aramis Group démontre une nouvelle fois la qualité de sa proposition de valeur en tant qu’acteur intégré, capable d’acheter plus de véhicules, de les reconditionner plus efficacement et de servir toujours davantage de clients en Europe. Le Groupe continue de gagner des parts de marché sur le segment des véhicules de moins de 8 ans, en le surperformant de 12 points au 1er semestre 2025.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 73,8 millions d’euros au 1er semestre 2025, en recul de -3,4% par rapport au 1er semestre 2024, du fait du recul du prix de vente moyen. L’activité du segment B2B, largement corrélée au volume de véhicules rachetés auprès des clients particuliers, s’est maintenant stabilisée.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 61,2 millions d’euros au 1er semestre 2025, en progression de +7,2% par rapport au 1er semestre 2024, porté par la croissance des volumes B2C. Le taux de pénétration des solutions de financement proposées par Aramis Group est stable à 44%.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

Le chiffre d'affaires généré en France au 1er semestre 2025 s’établit à 519,5 millions d’euros et progresse de +8,7%. Cette croissance solide est principalement le fruit de la dynamique des ventes de véhicules reconditionnés dont les volumes progressent de +17,1%.

En Belgique, le chiffre d'affaires s’établit à 165,4 millions d’euros et enregistre une hausse significative de +18,9%, portée par un effet de rattrapage sur le segment des véhicules pré-immatriculés dont les volumes progressent de +40,9%.

En Espagne, le chiffre d'affaires s'établit à 162,0 millions d'euros, soit une progression solide de +7,7% par rapport au 1er semestre 2024, et ce malgré l’inondation du point de vente de Valence (deuxième point de vente du pays en termes de volume de ventes) en octobre 2024. Le site de Valence a été rouvert de manière complète en date du 5 mai 2025.

Le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni s’établit à 254,5 millions d’euros, soit une croissance à nouveau remarquable de +19,0%, portée par des volumes vendus en hausse de +14,7% sur le semestre.

En Autriche, le chiffre d'affaires s'établit à 98,1 millions d'euros, et recule de -5,2%, ce qui reflète un effet de base défavorable après une année 2024 de croissance exceptionnelle ayant bénéficié d’opportunités d’approvisionnement ponctuelles.

En Italie, les volumes vendus à des particuliers ont reculé de -4,8% sur la période, et le chiffre d’affaires progresse de 1,7%, en dessous des attentes du groupe. En intégrant les livraisons aux autres entités du groupe, le total des volumes vendus par l’entité progresse de +37,7%, les véhicules italiens étant commercialisés dans les autres pays du groupe via notre marketplace interne.

COMPTE DE RÉSULTAT

Synthèse du compte de résultat 6

En millions d'euros En données publiées S1 2025 S1 2024 Var. % Chiffre d’affaires 1 213,3 1 098,3 +10,5% Marge brute 141,1 118,9 +18,6% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 317 2 153 +7,6% EBITDA ajusté 32,8 16,2 +102,7% Résultat opérationnel 15,4 (7,7) na Résultat net 6,4 (13,3) na

Marge brute

Au 1er semestre 2025, la marge brute s'établit à 141,1 millions d'euros, en progression significative de +18,6% par rapport au 1er semestre 2024. La marge brute unitaire par véhicule B2C vendu (GPU) atteint 2 317 euros, consolidant la position d'Aramis Group comme référence européenne7.

Cette amélioration résulte :

de la capacité du Groupe à continuellement améliorer la sélection des meilleurs véhicules pour ses clients, grâce au développement de ses canaux de sourcing, et de ses technologies uniques ;

de l’amélioration de son offre de service ;

de la baisse des coûts de reconditionnement, dont les frais fixes sont mieux absorbés, et dont les processus sont améliorés continuellement.





EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté s’établit à 32,8 millions d’euros au 1er semestre 2025, contre 16,2 millions d’euros au 1er semestre de l’année précédente.

Aramis Group poursuit sa discipline en matière de gestion des frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) qui progressent deux fois moins vite que les volumes vendus. En particulier, les dépenses marketing se sont établies à 17,2 millions d’euros, en baisse de -6,7% exprimés en coût unitaire (COCA).

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2025 ressort à 15,4 millions d’euros contre -7,7 millions d’euros au 1er semestre 2024.

En sus de l’EBITDA ajusté, le résultat opérationnel intègre :

+0,3 millions d’euros de charges de personnel liées à des acquisitions, contre -6,4 millions d’euros en FY24. Ces charges correspondent au provisionnement du complément de prix versé pour l’acquisition de Onlinecars, et de l’exercice de l’option d’achat pour l’acquisition de 100% des titres de Motor Depot. Cette baisse de charges s’explique par la révision à la baisse de notre estimation du prix à payer pour l’exercice de l’option d’achat sur Motor Depot (qui passe de 36 m£ à 30 m£) ;

-2,0 millions d’euros de charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions ;

des frais de restructuration pour -0,2 million d’euros ;

des dotations aux amortissements pour -15,6 millions d’euros (dont -7,4 millions d’euros au titre de la norme IFRS 16).

Résultat net

Le résultat net au titre du 1er semestre 2025 ressort à +6,4 millions d’euros contre -13,3 millions d’euros au 1er semestre 2024.

Il intègre:

un résultat financier de -4,6 millions d’euros, dont un coût de l’endettement financier net de -2,4 millions d’euros, des charges financières sur dettes de location (IFRS 16) de -2,2 millions d’euros ;

l’impôt sur les sociétés, pour un total de -4,4 millions d’euros.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros En données publiées 31/03/2025 30/09/2024 31/03/2024 Stocks 241,6 222,3 226,9 Créances clients 41,1 37,1 51,4 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 48,2 37,3 38,8 Dettes fournisseurs 94,2 67,1 91,1 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 73,6 63,7 67,2 Autres éléments 5,5 4,2 2,5 Besoin en fonds de roulement opérationnel 157,5 161,7 156,3 En jours de chiffre d'affaires 24 26 27

Le BFR opérationnel s’établit à 157,5 millions d’euros. Il représente ainsi 24 jours de chiffre d’affaires au 31 mars 2025, soit une amélioration de 3 jours par rapport au 31 mars 2024.

Cette évolution atteste notamment de la bonne gestion des stocks par le Groupe, qui a poursuivi son travail d’accélération des rotations dans l’ensemble de ses géographies.

Situation de trésorerie

En millions d’euros En données publiées 31/03/2025 31/03/2024 Dette nette à l'ouverture 61,0 82,3 EBITDA ajusté +32,8 +16,2 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel +4,2 +8,1 Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions -7,0 -1,0 Autres flux de trésorerie liés aux opérations +1,6 -1,5 Sous-total des flux de trésorerie liés aux opérations +31,6 +21,7 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -5,4 -6,8 Acquisitions de filiales (hors frais) - - Autres flux de trésorerie liés aux investissements +2,2 +0,9 Sous-total des flux de trésorerie liés aux investissements -3,2 -5,9 Intérêts financiers -2,4 -2,4 Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) -9,3 -7,8 Autres flux de trésorerie lié aux financements

(hors émission et remboursement d'emprunts) -3,1 +0,1 Sous-total des flux de trésorerie liés aux financements -14,7 -10,1 Dette nette à la clôture 47,4 76,7

La dette nette s’élève à 47,4 millions d’euros au 31 mars 2025, contre 61,0 millions d’euros à fin septembre 2024, soit une réduction de la dette nette de 13,6 millions d’euros qui se décompose de la manière suivante :

+23,7 millions d’euros de génération de trésorerie, porté par la contribution de l’EBITDA, la réduction du besoin en fonds de roulement, et la maîtrise des CAPEX. Pour rappel, les CAPEX se composent principalement d’investissements dans les systèmes d’information du Groupe, mutualisés de manière croissante, d’où la réduction par rapport à FY24 ;

-7,0 millions d’euros de paiement au titre du complément de prix Onlinecars, effectué en mars 2025 comme prévu ;

-3,1 millions d’euros de rachats d’actions dans le cadre de notre plan destiné à la couverture du plan d’attribution d’actions de performance.





Les équilibres bilanciels d’Aramis Group restent ainsi très sains. Au 31 mars 2025, le Groupe dispose de lignes de crédit non tirées et sans conditions à hauteur d’environ 200 millions d’euros. Par ailleurs, le Groupe a renégocié les conditions d’une partie de ses lignes de crédit auprès de Stellantis, convertissant des lignes de crédit court terme, ou à échéance fixe 2026/2027, en une ligne de financement tirable à tout moment pour une durée maximum de 3 ans, d’un montant de 100 millions d’euros.

PERSPECTIVES

Dans un contexte macroéconomique marqué par une forte volatilité, le groupe reste prudent et attentif tout en anticipant une relative stabilité du marché des véhicules d’occasion, soutenu par le besoin de mobilité des Européens.

Dans ce contexte, Aramis Group confirme ses objectifs pour son exercice fiscal 2025 :

une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés à deux chiffres ;

une croissance organique des volumes de véhicules B2C totaux « high single digit » ;

un EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d’euros ;

une amélioration progressive de son besoin en fonds de roulement opérationnel, exprimé en jours de chiffre d’affaires.

***

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 19 mai 2025, le Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états financiers consolidés pour le premier semestre de l’exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Prochaines informations financières :

Activité du troisième trimestre 2025 : 24 juillet 2025 (après bourse)

Résultats annuels 2025 : 26 novembre 2025 (après bourse)

ANNEXES

État du résultat net

En milliers d'euros 1er semestre 2024-2025 1er semestre 2023-2024 Chiffre d’affaires 1 213 349 1 098 320 Achats consommés (1 004 461) (917 200) Autres achats et charges externes (92 908) (89 612) Impôts et taxes (4 079) (3 658) Charges de personnel (75 001) (69 379) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (1 980) (1 214) Charges de personnel liées à des acquisitions 322 (6 376) Dotation aux provisions et dépréciations (8 450) (2 513) Frais liés à des opérations - - Autres produits opérationnels 6 485 1 115 Autres charges opérationnelles (2 348) (1 309) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations 30 928 8 175 Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (8 145) (8 619) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (7 421) (7 249) Excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix - - Résultat opérationnel 15 362 (7 694) Coût de l'endettement financier net (2 364) (3 107) Charges financières sur dettes de location (2 224) (2 181) Autres produits financiers 13 29 Autres charges financières (5) (243) Résultat financier (4 579) (5 502) Résultat avant impôt 10 783 (13 196) Impôt sur le résultat (4 394) (144) Résultat net 6 389 (13 340) Attribuable aux propriétaires de la société 6 389 (13 340) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 31/03/2025 30/09/2024 31/03/2024 Goodwill 65 124 65 121 64 437 Autres immobilisations incorporelles 56 731 59 112 60 897 Immobilisations corporelles 33 225 36 018 38 820 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 92 928 98 516 96 392 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 334 1 219 1 238 Actifs d'impôt différé 7 506 9 491 2 018 Actifs non courants 256 847 269 477 263 802 Stocks 241 576 222 314 226 924 Actifs cédés avec engagement de rachat 525 2 600 3 874 Créances clients 41 085 37 111 51 433 Créances d'impôt exigible 147 959 309 Autres actifs courants 50 366 39 322 40 864 Trésorerie et équivalents de trésorerie 31 116 37 012 29 937 Actifs courants 364 815 339 318 353 342 Total de l'actif 621 662 608 795 617 144 Capital 1 657 1 657 1 657 Primes d'émission 271 165 271 165 271 165 Réserves de consolidation (86 650) (90 227) (91 100) Ecarts de conversion 2 588 2 583 874 Résultat attribuable aux propriétaires de la société 6 389 5 013 (13 340) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 195 150 190 190 169 256 Participations ne donnant pas le contrôle - - - Total des capitaux propres 195 150 190 190 169 256 Dettes financières non courantes 28 705 42 873 43 653 Dettes de location non courantes 82 839 88 031 85 679 Provisions non courantes 4 966 5 098 3 302 Passifs d'impôt différé 9 269 9 166 8 750 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes - 18 498 23 515 Autres passifs non courants 5 555 4 319 2 644 Passifs non courants 131 334 167 984 167 543 Dettes financières courantes 64 396 69 762 77 209 Dettes de location courantes 14 665 14 658 14 154 Provisions courantes 6 564 5 739 4 676 Dettes fournisseurs 94 213 67 068 91 108 Passifs d'impôt exigible 1 754 1 239 561 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes 17 402 6 222 4 667 Autres passifs courants 96 185 85 932 87 970 Passifs courants 295 178 250 620 280 346 Total des capitaux propres et passifs 621 662 608 795 617 144

État des flux de trésorerie

En milliers d'euros 1er semestre 2024-2025 1er semestre 2023-2024 Résultat net 6 389 (13 340) Elimination des amortissements et provisions 16 260 15 754 Elimination de l'impôt sur les bénéfices 4 394 144 Elimination du résultat financier 4 579 5 502 Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement 139 38 Coût des paiements fondés sur des actions 1 980 1 214 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (18) (193) Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions (7 322) 5 376 Variation du besoin en fonds de roulement 6 125 6 999 Impôt payé (954) 237 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles 31 572 21 732 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (5 375) (6 788) Cession d'immobilisations 2 270 945 Variation des prêts et autres actifs financiers (114) (81) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (3 220) (5 923) Emissions d'emprunts 14 542 32 293 Remboursements d'emprunts (42 714) (61 780) Achat/vente d'actions propres (3 099) (206) Intérêts payés (4 303) (4 575) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus 16 269 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement (35 558) (33 999) Incidence de la variation des taux de change (10) 43 Variation de trésorerie (7 216) (18 147) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 36 937 47 485 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 29 721 29 338

Réconciliation de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En milliers d'euros En données publiées 1er semestre



2024-2025 1er semestre



2023-2024 Var. % Chiffre d'affaires 1 213 349 1 098 320 +10,5% Achats consommés (1 004 461) (917 200) +9,5% Marge brute (base données consolidées) 208 888 181 121 +15,3% Frais de transport et coûts de reconditionnement (67 834) (62 209) +9,0% Marge brute 141 054 118 912 +18,6% Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 60 869 55 229 +10,2% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 317 2 153 +7,6%

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros En données publiées 1er semestre



2024-2025 1er semestre



2023-2024 Var. % Résultat opérationnel avant amortissement

et dépréciation d'immobilisations 30 928 8 175 +278,3% Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions 1 980 1 214 +63,1% Charges de personnel liées à des acquisitions (322) 6 376 na Frais liés à des opérations - - na Frais de restructuration 178 395 -55,0% EBITDA ajusté 32 765 16 161 +102,7%

Calcul détaillé du besoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros En données publiées 31/03/2025 30/09/2024 31/03/2024 Stocks 241 576 222 314 226 924 Créances clients 41 085 37 111 51 433 Dettes fournisseurs (94 213) (67 068) (91 108) Autres actifs courants 50 366 39 322 40 864 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : - - - - Créances sur personnel et organismes sociaux (375) (342) (336) - Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (101) (353) (404) - Autres éléments non liés au BFR opérationnel (1 681) (1 365) (1 340) Autres passifs courants (96 186) (85 932) (87 970) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : - - - - Dettes sociales 20 761 20 300 18 504 - Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 1 274 1 143 1 159 - Dette sur acquisition de titres - - 100 - Eléments du poste "autres dettes" non liés à des primes

à la conversion et bonus écologiques 573 813 1 023 Produits constatés d'avance - non courant (5 546) (4 220) (2 533) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 157 534 161 721 156 316 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois (B) 2 352 567 2 237 537 2 102 334 Besoin en fonds de roulement opérationnel en jours de chiffre d'affaires

(A/B multiplié par 365) 24 26 27

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros En données publiées 31/03/2025 30/09/2024 31/03/2024 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 38 444 67 503 72 352 Dettes financières diverses 38 657 30 454 33 648 Découverts bancaires 1 395 74 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie (31 116) (37 012) (29 937) Dette financière nette 47 380 61 020 76 662 Dettes de location 97 504 102 689 99 833 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) 14 605 14 603 14 263 Endettement financier net IFRS 159 488 178 312 190 758





1 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction client

2 Employee Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction des collaborateurs du Groupe

3 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

4 Flux de trésorerie total excluant le paiement du complément de prix Onlinecars (€7m) et des actions auto-détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions (€3m)

5 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

6 Cf annexes pour la réconciliation de la marge brute et de l’EBITDA ajusté

7 Par rapport à la moyenne des marges brutes unitaires des acteurs cotés européens et en considérant les différences de définition de la marge brute

