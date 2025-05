MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2025

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 19 mai 2025

COMMUNIQUÉ

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 11 JUIN 2025

L’Assemblée Générale, appelée à statuer notamment sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, se tiendra le 11 juin 2025 à 15 heures, au 7 place du Chancelier Adenauer à Paris (75016).

Cette Assemblée sera également retransmise en direct et en différé sur le site Internet de la Société : www.tayninh.fr.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 7 mai 2025, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis est consultable sur le site Internet de la Société www.tayninh.fr.

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale Mixte sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site Internet : www.tayninh.fr.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs



Juliette Aulagnon

+33 6 15 74 20 43

investor.relations@urw.com









