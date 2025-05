VGP Kondigt € 76 Miljoen Tap-uitgifte Aan Onder Green Bond-Raamwerk met EBRD

PERSBERICHT

19 mei 2025, 18:00 uur, Antwerpen, België:

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigt vandaag een aanvullende uitgifte aan van € 76 miljoen aan senior niet-gedekte groene obligaties, onderschreven door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Deze uitgifte maakt deel uit van het bestaande Green Bond-programma van de Groep en volgt op de ondertekening van een raamovereenkomst met de EBRD.

De aanvullende groene obligaties worden samengevoegd en vormen één serie met de bestaande € 500 miljoen 4,250% groene obligaties met vervaldatum op 29 januari 2031, zoals beschreven in het informatiememorandum uitgegeven door VGP NV op 31 maart 2025. Daarmee komt het totale uitstaande bedrag op € 576 miljoen. De obligaties zijn genoteerd op de Euro MTF-markt van de Luxemburgse Beurs onder dezelfde ISIN-code (BE6362152199). De afwikkeling van de aanvullende uitgifte vond vandaag plaats.

De netto-opbrengst van de uitgifte zal exclusief worden aangewend voor de financiering of herfinanciering van in aanmerking komende Groene Projecten zoals gedefinieerd in VGP’s Sustainable Finance Framework (maart 2025), in overeenstemming met de ICMA Green Bond Principles. Het gaat hierbij om duurzame ontwikkelingen van industriële parken in Servië, Hongarije, Slowakije, Roemenië, Kroatië en Tsjechië, die allen voldoen aan de EU-taxonomiecriteria voor substantiële bijdrage aan de mitigatie van klimaatverandering.

Deze samenwerking met de EBRD versterkt onze lange termijn inzet voor duurzame ontwikkeling en groene financiering. De aanvullende obligatie-uitgifte ondersteunt de pijplijn van energie-efficiënte semi-industriële en logistieke faciliteiten van de Groep, en stelt ons in staat om klanten in heel Europa te blijven voorzien van koolstofarme oplossingen.

OVER EBRD

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) is een multilaterale ontwikkelingsbank die de ontwikkeling van de particuliere sector en duurzame groei bevordert door middel van investeringen en beleidsherzieningen.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 380 voltijdse werknemers in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2024 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 7,8 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,4 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

