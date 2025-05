Hospitalis lance Hospi-Secu à destination des fournisseurs de produits de santé, pour sécuriser et tracer les flux transactionnels entre établissements de santé et fabricants

Après le succès d'Hospi-Secu lancé en 2024 pour les établissements prenant en charge des patients (hôpitaux, EHPAD…), Cegedim Business Services, filiale du Groupe Cegedim et spécialiste des solutions digitales pour les fonctions finance, achats, ventes et RH, annonce aujourd'hui le lancement du module Hospi-Secu à destination des fournisseurs de produits de santé, une solution de sécurisation et de traçabilité des échanges logistiques spécifiquement dédiée à la filière des produits de santé (médicament, dispositif médical, équipement biomédical,...).

Cette nouvelle solution vise à renforcer la protection des flux transactionnels entre les établissements de santé et leurs fournisseurs en assurant une continuité des activités en cas d’incident de sécurité (cyberattaque) ou d’arrêt technique volontaire du flux commande (EDI) demandé par le fournisseur (cut-off de fin d’année, migration d’ERP).

Sécuriser les transactions dans un environnement à haut risque

Dans un contexte de plus en plus digitalisé et soumis à des risques de cyberattaques, les établissements de santé et leurs fournisseurs font face à des enjeux de sécurité critiques. Hospi-Secu pour les fournisseurs s’appuie sur des mécanismes de sécurité et transactionnels assurant la continuité et la reprise d’activité, du traitement de la commande à l’expédition du produit de santé, tout en restant interopérable avec les systèmes existants des établissements.

En cas d’incident, Hospi-Secu pour les fournisseurs assure la continuité et la reprise de l’activité

Un des atouts majeurs d’Hospi-Secu pour les fournisseurs est sa capacité à assurer la résilience des processus face aux défaillances techniques, cyberattaques, ou arrêts programmés et volontaires du flux EDI souhaité par le fournisseur. En cas de problème de sécurité ou d’arrêt de l’ERP, Hospi-Secu pour les fournisseurs prend le relais pour assurer la poursuite des transactions sans interruption.

Cette fonctionnalité permet :

La continuité des échanges avec les établissements de santé et logisticiens, pour le traitement des commandes et la livraison du produit de santé, Un relais automatique pour reprendre les processus logistiques en toute sécurité, en temps réel, La reprise de l’activité dès le retour à la normale du fonctionnement de l’ERP du fournisseur avec une reprise des données traitées dans Hospi-Secu durant la période de l’incident.





pour le traitement des commandes et la livraison du produit de santé,

Une solution qui s’intègre et se déploie facilement

Hospi-Secu pour les fournisseurs est conçu pour une interopérabilité totale avec les systèmes d’information des fournisseurs (ERP). Grâce à son architecture flexible, la solution permet une mise en œuvre rapide, sans perturber les processus existants.

« Avec Hospi-Secu, nous ne nous contentons pas de sécuriser les échanges, nous assurons la continuité des processus dans un environnement de plus en plus exposé aux menaces de cyberattaque et aux demandes des fournisseurs de programmer des arrêts de leur flux EDI, sans pour autant arrêter le traitement des commandes et des livraisons de produits de santé. Cette approche résolument proactive nous permet de maintenir des échanges fiables, sécurisés et sans interruption, même en cas d’incident technique majeur », souligne Christophe Couvreur, Directeur Santé Hôpital chez Cegedim Business Services.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats, ventes et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

