English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

AEM、先進計算顧客向けに実績あるSLTおよびバーンインエコシステム (Burn-In Ecosystem) へのアクセスを拡大

インテル・ファウンドリー (Intel Foundry) との協力により、実績あるSLTおよびバーンインテストエコシステムおよびテストエンジニアリングへのアクセスが可能となり、ファブレス顧客の市場投入時間を短縮