English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

AEM, 첨단 컴퓨팅 고객사 위해 생산 단계에서 검증 마친 SLT 및 번인 생태계 접근성 확대

Intel Foundry와 협업해 검증된 SLT 및 번인 테스트 생태계와 테스트 엔지니어링 개방 확대, 팹리스 고객사들에게 출시 기간 단축 등 이점 제공