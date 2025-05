After, agence créative espagnole, rejoint le Groupe Dékuple

Une nouvelle étape pour renforcer la présence du Groupe en Espagne et développer son leadership européen

Paris, le 20 mai 2025 (8h00) - Le Groupe Dékuple, leader de la communication et du data marketing en Europe, annonce son partenariat avec l’agence créative After, située à Barcelone. Ce rapprochement s'inscrit dans une dynamique de croissance internationale pour le Groupe. Basé sur un modèle multi-entrepreneurs, il vise à renforcer la présence du Groupe en Europe et à élargir son portefeuille de compétences autour de la créativité et du marketing d’engagement, afin de mieux servir ses clients grands comptes et ETI.

Une étape clé dans l’expansion internationale du Groupe Dékuple

Déjà présent en Espagne depuis plus de 20 ans à travers sa filiale Dékuple Ibéria et depuis 2024 avec son cabinet de conseil Converteo, Dékuple renforce son ancrage sur le marché ibérique à travers son rapprochement avec l’agence.

Après avoir renforcé sa présence en Allemagne et en Hollande au cours de ces six derniers mois, cette prise de participation marque une nouvelle étape stratégique dans l’ambition 2030 du Groupe de devenir un leader européen de la communication et du data marketing. Pour se faire, le Groupe constitue un réseau d’agences à forte valeur ajoutée en Europe, combinant connaissance du marché local, créativité, expertise data-marketing, technologie, intelligence artificielle, approche full funnel et excellence opérationnelle. L’objectif est de générer un impact mesurable et durable pour les clients et les accompagner dans leurs enjeux de transformation.

Le Groupe souhaite capitaliser sur les synergies et la complémentarité des expertises, tout en privilégiant un modèle multi-entrepreneurial agile et ouvert sur le monde. Chaque entité conserve ainsi son management, son indépendance stratégique et opérationnelle, permettant à After, Dékuple Iberia et Converteo Espagne de continuer à atteindre leurs propres objectifs, tout en profitant des opportunités commerciales offertes par l'écosystème du Groupe Dékuple.

En combinant la force créative d’After avec l’approche technologique et pilotage data de Dékuple Ibéria et de Converteo Espagne, le Groupe affirme sa volonté de bâtir une offre intégrée, différenciante et scalable, au service d’un marketing plus efficace, profondément ancré dans les spécificités culturelles locales. La volonté du Groupe est de continuer à accompagner de plus en plus de clients locaux et multi-pays sur le marché espagnol.

After : une agence créative disruptive par essence

Fondée à Barcelone en 2007 par Risto Mejide et Marc Ros, duo charismatique et médiatique, After est devenue une agence de premier plan avec une vision forte du storytelling et de l'innovation publicitaire. Aujourd'hui dirigée par Marc Ros, After est une agence créative indépendante basée à Barcelone, Valence et Madrid, et figure parmi les trois premières agences indépendantes en Espagne. Reconnue pour sa capacité à allier créativité, innovation et engagement responsable, elle accompagne les marques dans la conception de stratégies de communication puissantes, durables et distinctives.

After propose une offre complète de la stratégie à l’exécution, alliant stratégie de marque, identité visuelle, campagnes intégrées, contenus social media et activations événementielles. L’agence est par ailleurs reconnue pour sa capacité à combiner créativité, innovation et engagement responsable, apportant une attention particulière à l’impact sociétal et environnemental des dispositifs créés. Partenaire sur le long terme, After conçoit pour des marques nationales et internationales des campagnes audacieuses et efficaces, en phase avec les enjeux et l’identité de chaque marque.

« Nous sommes déjà implantés au Portugal et en Espagne, avec notre filiale Dékuple Iberia, et récemment avec la filiale de notre cabinet de conseil Converteo. L’Espagne est le premier pays dans lequel le Groupe a amorcé son ambition internationale. Nous y poursuivons le développement de notre expertise avec la volonté forte d’accompagner nos clients et de faire rayonner notre marque. Notre objectif est de poursuivre le développement du Groupe en Espagne et en Europe, afin de répondre aux besoins transnationaux de nos clients locaux et internationaux en termes de créativité, data et technologie. Nous sommes donc ravis d'accueillir After et ses près de 100 collaborateurs au sein de notre écosystème d'agences créatives et marketing. Cette initiative permettra à Dékuple de renforcer son offre en Europe, en apportant à ses clients de nouveaux leviers créatifs. En parallèle, cela offrira à After l'opportunité d'élargir son offre de services auprès de ses grands comptes et de se positionner sur des appels d'offres internationaux. » explique Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe Dékuple.

« Ce partenariat stratégique est une évidence. Notre leadership créatif et stratégique complète parfaitement les forces technologiques et data-driven de Dékuple. Leur forte présence en Espagne avec Dékuple Iberia et Converteo renforce nos racines locales et ouvre de nouvelles synergies. Ensemble, nous pouvons offrir à nos clients une combinaison unique de créativité, de technologie, de données et de performance marketing, tout en conservant notre indépendance et notre esprit d'entreprise. » ajoute Marc Ros, CEO d’After.

Renforcement de l'ancrage ibérique pour le Groupe Dékuple

Le Groupe Dékuple est présent en Espagne depuis plus de 20 ans au travers de sa filiale Dékuple Iberia. Elle accompagne les grandes entreprises dans la conception de stratégies marketing performantes, centrées sur le marketing promotionnel, le marketing local, et également la fidélisation et l’incentive, avec pour objectif d’engager durablement clients et collaborateurs à travers des plateformes sur-mesure.

2024 a ensuite marqué une nouvelle étape avec l’ouverture d’un bureau à Madrid pour Converteo, le cabinet de conseil du Groupe Dékuple, apportant une nouvelle expertise sur le marché et développant davantage les synergies du Groupe.

Avec cette prise de participation majoritaire, After sera consolidée dans les comptes de Dékuple à partir du 1er mai 2025. After génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 M€ et une marge brute supérieure à 5 M€.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 100 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

