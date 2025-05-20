Bitget 推出串流直播功能，提升加密內容創作者即時互動

維多利亞，塞舌爾, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈推出直播功能，加強內容創作者與受眾之間的即時互動。 憑藉這項功能，內容創作者、網絡紅人及專業交易者可以進行直播，當中包括連續不間斷的螢幕共享、語音串流及共同主持的功能，讓創作者可直接與其社群進行互動。 此外，平台還整合了代幣推薦功能，讓觀眾能夠在直播期間輕鬆探討和交易加密貨幣。

此功能與 Bitget 的策略一致，為創作者提供一系列的工具，以促進獨家內容傳送和受眾參與。 隨著即時聊天、安排日程選項及可作重播等內置功能推出，平台確保內容在直播後仍能存取及具互動性。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 透露：「加密貨幣是個節奏步伐極為迅速的金融生態系統，得失往往在分秒之間發生。 直播功能為內容創作者締造了零工經濟（gig economy），使我們的用戶投入互動體驗，同時利用跟單交易的優勢，讓他們透過社群獲得另一種被動收入來源。 我們的目標是為社群的貢獻者和用戶提供符合其交易需求的產品。」

直播功能為創作者提供了盈利機會。 透過直播時段的轉介機制和代幣宣傳推廣，創作者可在擴大影響力的同時創造收入。 Bitget 計劃透過宣傳推廣活動來支持創作者，當中包括流量支援政策和主題直播活動，以提升曝光率及觀眾互動至最大。

Bitget Live 直播功能令用戶可以獲得身歷其境的串流體驗，此舉有助提升以加密貨幣為重點內容的質素和即時性。 受眾可以參加由創作者主持的會議，深入探討市場趨勢、交易見解和項目分析。 該平台提供即時語音互動、螢幕投影及多位講者主持等功能，讓創作者可進行互動式直播。 直播功能亦允許用戶預先安排串流、存取昔日重播，以及透過即時交易提示於直播時段中與列出的代幣進行互動 ——一切都在專用的聊天空間內進行，以鼓勵持續對話和社群發展。

Bitget Live 針對創作者的工具組不斷擴展中，包含業界首個提供高達 40% 回贈的鏈上聯盟計劃。 結合 Strategy Plaza 及 Insights 等舉措，Bitget 持續建立以創作者為先的生態系統，無縫整合盈利、互動和用戶體驗。

欲於 Bitget 上開始進行直播，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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